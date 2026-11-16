Arbeit am nächsten Zelda-Remake hat vermutlich „schon begonnen“, sagen Ex-Mitarbeiter

Kaum ist The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 erschienen, richtet sich der Blick vieler Fans bereits auf den nächsten Klassiker. Und welcher Titel würde sich da besser anbieten als Majora’s Mask?

Immerhin teilen sich die beiden Nintendo-64-Abenteuer zahlreiche technische Grundlagen. Doch während ein bekannter Insider zuletzt eher schlechte Nachrichten für Fans hatte, schlagen nun zwei ehemalige Nintendo-Mitarbeiter deutlich optimistischere Töne an.

Und natürlich sind es mal wieder Kit Ellis und Krysta Yang, die in ihrem aktuellen Podcast über die Zukunft der Zelda-Reihe spekulieren.

„Wahrscheinlich haben sie schon angefangen“

Für Krysta Yang ist ein Remake von Majora’s Mask nach dem Erfolg von Ocarina of Time beinahe eine Selbstverständlichkeit. „Wahrscheinlich haben sie bereits mit der Produktion begonnen. Ich verstehe nicht, warum man das nicht tun sollte“, erklärt sie.

Auch Kit Ellis hält eine Neuauflage für wahrscheinlich. Schließlich habe Nintendo mit dem Remake von Ocarina of Time bereits einen großen Teil der technischen Vorarbeit geleistet.

Schon beim Nintendo-64-Original konnte Nintendo zahlreiche Modelle, Animationen und Spielmechaniken aus Ocarina of Time wiederverwenden. Dadurch erschien Majora’s Mask damals weniger als zwei Jahre nach seinem Vorgänger.

Ein ähnlicher Ansatz wäre auch heute denkbar. Allerdings müsse ein entsprechendes Remake nicht zwangsläufig das nächste Zelda-Projekt werden.

„Vielleicht wird es nicht schon im nächsten Spiel sein. Vielleicht wird es auch nicht in den nächsten ein bis zwei Jahren sein, aber ein Großteil der Grundlagenarbeit ist bereits geleistet“, so Ellis.

Doch ein „Insider“ behauptete zuletzt das Gegenteil

Ganz so eindeutig ist die Lage allerdings nicht. Erst kürzlich hatte Insider Shpeshal Nick behauptet, dass sich ein Remake von Majora’s Mask derzeit nicht in Entwicklung befinde.

Das steht im direkten Gegensatz zur Einschätzung von Kit und Krysta. Allerdings handelt es sich auch bei ihren Aussagen nicht um eine offizielle Bestätigung oder konkrete Informationen aus der aktuellen Entwicklung. Die beiden leiten ihre Vermutung vor allem aus Nintendos bisheriger Vorgehensweise ab.

Angesichts der über 5,2 Millionen verkauften Exemplare des Ocarina of Time-Remakes innerhalb von nur vier Tagen wäre eine weitere Neuauflage wirtschaftlich jedenfalls nachvollziehbar.

Übrigens sprachen die beiden im selben Podcast auch über die schwierige Situation der Zelda-Reihe vor Breath of the Wild. Damals habe Nintendo laut den ehemaligen MitarbeiterInnen dringend einen Kurswechsel gebraucht, weil das Interesse an der Serie immer weiter zurückging.

Ob uns tatsächlich ein neues Majora’s Mask erwartet, bleibt vorerst offen. Die Fans dürften jedenfalls gespannt auf den nächsten Schritt von Nintendo schauen.

via GamesRadar, Bildmaterial: Nintendo