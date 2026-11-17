Ein eigenes kleines Monster großziehen, es füttern, mit ihm spielen und ihm beim Aufwachsen zusehen. Klingt zunächst nach einem ziemlich niedlichen Tamagotchi. Doch bei How to Pet a Kaiju verfolgt die Monster-Aufzucht ein etwas anderes Ziel: Am Ende soll euer Schützling möglichst eine ganze Stadt in Schutt und Asche legen.

Das ungewöhnliche Indie-Spiel stammt vom Solo-Entwickler Thilo Tiede aus Bayreuth, der unter dem Namen Margrave Media arbeitet. Und das Beste: Das Abenteuer erscheint tatsächlich noch für den guten alten Game Boy Color– als echtes physisches Modul. Vielleicht habt ihr zuvor von seinem Projekt Eclipse of Elysium gehört.

Erst streicheln, dann die Stadt zerstören

In How to Pet a Kaiju kümmert ihr euch zunächst um einen kleinen Baby-Kaiju. Ihr füttert ihn, spielt mit ihm und trainiert seine Fähigkeiten in verschiedenen Minispielen.

Dabei müsst ihr auch Entscheidungen treffen. Was beispielsweise, wenn euer Monster versehentlich die Katze gefressen hat? Schimpfen oder vielleicht doch belohnen?

Das Ziel ist jedenfalls klar: Nur ein glücklicher, gut gefütterter und ausreichend trainierter Kaiju kann später sein volles Zerstörungspotenzial entfalten.

Ist euer Monster schließlich groß genug, geht es der Stadt an den Kragen. Dabei wehrt sich die Menschheit natürlich und schickt unter anderem Panzer und Hubschrauber ins Gefecht.

Kostenlose Demo schon im Dezember

Wer jetzt Lust bekommen hat, sein eigenes kleines Zerstörungsmonster aufzuziehen, muss nicht mehr lange warten. Am 1. Dezember 2026 erscheint eine kostenlose Browser-Demo auf der offiziellen Website. Dafür benötigt ihr also nicht einmal einen Game Boy Color.

Die vollständige Version ist für 2027 geplant und soll einen umfangreichen Story-Modus sowie zahlreiche weitere Minispiele bieten. Neben dem physischen Game-Boy-Color-Modul sind auch eine ROM-Version und eine Veröffentlichung auf Steam vorgesehen.

Finanziert werden soll das Projekt unter anderem über eine Kickstarter-Kampagne, die im Januar 2027 startet. Interessierte können sich bereits jetzt auf der Kampagnen-Seite benachrichtigen lassen.

Übrigens: Der Entwickler weist transparent darauf hin, dass Teile des Programmcodes sowie der Build- und Asset-Werkzeuge mithilfe eines KI-Assistenten erstellt wurden.

Der Trailer:

Bildmaterial: How to Pet a Kaiju, Margrave Media