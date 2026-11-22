Eine Sammelklage gegen Sony wurde vom Londoner Competition Appeal Tribunal abgewiesen. Die Klage behauptete, Sony habe über den PlayStation Store eine „nahezu monopolistische“ Stellung genutzt, um höhere Preise durchzusetzen und „unfaire“ Margen aus Verkäufen abzuschöpfen.
Ähnliche Klagen gibt es immer wieder, etwa gegen Apple mit dem App Store oder Valve mit Steam. Die Klage wurde jedoch abgewiesen. Natürlich ist Sony im hauseigenen PlayStation Store der „König“ – aber es gibt eben nicht nur den PlayStation Store.
„Der Vertreter der Sammelkläger hat uns nicht davon überzeugt, dass Sony auf einem relevanten Markt eine marktbeherrschende Stellung innehat, die für die Beurteilung eines wettbewerbswidrigen Verstoßes durch Sony maßgeblich wäre“, so die Begründung.
Das Gericht verwies auf den Wettbewerb durch physische Spieleverkäufe sowie durch Plattformen wie Xbox, Nintendo und PC. Einfach gesagt: Sony hat über den PlayStation Store kein Monopol – weil man die Spiele eben auch anders und in anderer Form kaufen kann. Zum Beispiel physisch im freien Handel.
Ein Zulassen von Drittanbieter-Stores auf PlayStation sei nicht erforderlich. Die Anpassung sei mit „beträchtlichem Kosten- und Arbeitsaufwand“ verbunden und könne laut Urteil „zu geringerer Sicherheit in der Plattformarchitektur und möglicherweise zu einer schlechteren Leistung“ führen.
Auch die 30-Prozent-Provision sei kein Zeichen einer Monopolstellung, da etwa Steam ähnliche Preise aufrufe. Spannend ist das Urteil natürlich im Hinblick auf das angekündigte Disc-Aus von Sony. Diese Ankündigung spielte beim Urteil jedoch keine Rolle, weil das Verfahren schon 2022 begonnen hat.
Da sich Sony auch mit ähnlichen Verfahren in anderen Ländern auseinandersetzen muss, bleibt abzuwarten, wie sich diese Verfahren entwickeln – insbesondere, wenn mit den Discs eine Option wegfällt. Währenddessen expandiert Sony mit dynamischen Preisen im PlayStation Store und sucht weitere Experten für sein Unternehmen in diesem Bereich.
via GamesRadar, Bildmaterial: Sony Interactive Enterainment
5 Kommentare
Das weil ist in Kürze ja weg.
Wurde wohl übersehen.
Die Begründung, weil es ja Disks NOCH gibt, ist ja wohl die absolut dümmste Begründung überhaupt, obwohl man absolut genau weiß, dass dies ab 2028 nicht mehr der Fall sein wird... und wir können exakt genau davon ausgehen, wenn Sony erstmal als Paradebeispiel vorangegangen ist, dass dann auch die anderen Plattformen Schritt für Schritt nachziehen werden nach dem Motto - was Sony kann und damit durchkommt ohne Probleme, dass können wir genauso.
Ab dem Moment wo Sony physisch einstellt und seine Spiele nur noch digital zu eigenen Vorstellungen verkauft, hat es auf seiner eigenen Plattform nen geschlossenes Monopol aus Sicht des Konsumenten, da dieser um seiner Plattform treu zu bleiben keine andere Alternativen ab dem Moment mehr hat seine Spiele von seiner bevorzugten Plattform erstehen zu können, außer digital übers PSN, da der Einzelhandel ab dem Moment komplett wegfallen tut..denn warum sollte Sony diese dann noch mit Download-Codes und leeren Hüllen beliefern, damit dem Käufer die Illusion gegeben wird etwas Physisches zu kaufen, was im Einzelhandel dann mit der Zeit an Wert verlieren kann, wodurch sich die Gewinnmarge für Sony dann nur schmälert, wenn man reinen Gewinn bloß machen kann mit nur dem Verkauf über die eigene Monopol-Plattform online??
Wenn es jetzt natürlich so wäre, dass ab 2028 alle Spiele über Sony nur noch digital, bei Xbox aber weiterhin physisch erscheinen, dann ist das natürlich ne Entscheidungsfrage für den Konsumenten, wie weit einem physische Spiele wichtig sind, dass man dafür bereit wäre dauerhaft die komplett Plattform zu wechseln und Sony für immer den Rücken zu kehren
Man kann aber 100% davon ausgehen, dass genau diese Situation spätestens dann auch mit der nächsten Konsole bei Microsoft vorbei sein wird und nicht jeder hat nen PC oder will überhaupt Spiele auf dem PC spielen und Nintendos Schrottmühlen sind zu leistungsschwach für viele Spiele, weshalb diese ja zuerst in der Regel bei Sony/XBOX erscheinen und hat mit Game Key Cards ja auch längst die Digitalisierungswelle angestoßen.
Naja, mal schauen, wie es bei den laufenden Verfahren ausgeht, hoffentlich dann mit Richtern mit mehr Hirn in der oberen Etage, die auch langfristig denken können und nicht nur kurzfristig
Juristisch wird man bei Urteilsbegründung ausschließlich auf den aktuellen Stand der Dinge schauen - wie in den News beschrieben wurde der Prozess 2022 angestoßen und auf die damalige Situation bezieht sich das gesamte Verfahren. Zudem wird es ab 2028 noch Code in a Box geben, aber wie du sagst, dürfte dieses Produkt auf wackeligen Beinen stehen (von GTA VI mal abgesehen; das verkauft sich wie geschnitten Brot egal in welcher Form).
Also selbst wenn nur ganz wenige Händler in Zukunft noch Code in a Box anbieten, würde das ausreichen, um bei künftigen Klagen gleicher Art erneut den Kürzeren gegen Sony zu ziehen. Die Begründung von diesem Urteil hätte dann weiterhin Gültigkeit.
Erst wenn Code in a Box komplett wegfällt und der PS-Store für die Playstation 5/6 die einzige Anlaufstation für Käufe wäre, sähe die Sache eventuell anders aus. Aber auch da gibt es auf Seiten wie z.B. Loaded Codes mit Rabatten für den PS-Store - ob die allerdings so lupenrein sind und als "Wettbewerber" dienen können, ist wieder fraglich. Also juristisch dürfte die Geschichte auch in Zukunft nicht abschließend geklärt sein.
Das denke ich auch. XBox hat mich als Marke nie abgeholt, wegen dem ganzen Account- & Online-Tamtam und der (zumindest früher) sehr mageren Auswahl an JRPGs - da war die Playsi immer die beste Anlaufstation gewesen. Und Nintendo hatte seine tollen eigenen Serien.
Ein höchstens kurzfristiger Wechsel käme für mich deshalb - auch wegen den hohen Konsolenpreisen - nie in Frage. Wenn, warte ich bei Games die ich unbedingt zocken will entweder auf einen massiven Sale oder ich verzichte ganz. Selbiges bei Nintendo und GKC: Solange die Games noch komplett auf Cartridge erscheinen - super. GKC, nein Danke. Digital: Nur im tiefsten Sale. Unschön, aber mehr ist dann halt einfach nicht mehr drin.
Genau das. Die Sammelklage berücksichtigt immer den aktuellen Stand der Dinge. Und auch wenn ich der Meinung bin, die EU hätte hier vor Jahren bei digitaler Monopolisierung mal handeln müssen anstatt farbliche Bedruckung auf Pizzakartons zu verbieten, so dürfte auch klar sein, dass das ein enorm langwieriger Prozess ist.
Das Ziel von Sony ist es einfach mit Code in a Box Versionen Regulierungen und Sanktionen aus dem Weg zu gehen. Das hat sich mit GTA doch nun schon bewiesen. Für ne kurze Zeit konnte man die Code in a Box Version für 62 Euro ohne weitere Gebühren wie USK 18 Versand bei Amazon vorbestellen. Damit war das Spiel fast 20 Euro günstiger, als hätte man es im PlayStation Store vorbestellt.
So gerne ich auch sehen würde, wie Sony da mal endlich zur Kasse gebeten wird, wird es wohl nicht passieren. Einfach auch weil Apple mit noch weniger Alternativen bereits deutlich länger damit durchkommt als aktuell Sony.
Man wird die Sache denke ich weiter beobachten. Aber ich rechne hier vorerst weiterhin nicht mit irgendeiner Revolution.
Der gamesradar-Artikel geht übrigens noch mehr ins Detail. Dass durch das Ende physischer Verkäufe ein gewisser Wettbewerbs- und damit Preisdruck wegfällt, ist dem Gericht offenkundig bewusst. Letztlich verrennt sich jedoch auch gamesradar in ihren perspektivischen Fokus auf Endlosschleife.
Das Gericht sieht in Nintendo, Valve und Microsoft die einzig entscheidenden mächtigen Konkurrenten, die die Preisgestaltung für Sony zu einer existenziellen Frage machen.
Das ändert sich auch nicht mit dem Ende der Discs.