Eine Sammelklage gegen Sony wurde vom Londoner Competition Appeal Tribunal abgewiesen. Die Klage behauptete, Sony habe über den PlayStation Store eine „nahezu monopolistische“ Stellung genutzt, um höhere Preise durchzusetzen und „unfaire“ Margen aus Verkäufen abzuschöpfen.

Ähnliche Klagen gibt es immer wieder, etwa gegen Apple mit dem App Store oder Valve mit Steam. Die Klage wurde jedoch abgewiesen. Natürlich ist Sony im hauseigenen PlayStation Store der „König“ – aber es gibt eben nicht nur den PlayStation Store.

„Der Vertreter der Sammelkläger hat uns nicht davon überzeugt, dass Sony auf einem relevanten Markt eine marktbeherrschende Stellung innehat, die für die Beurteilung eines wettbewerbswidrigen Verstoßes durch Sony maßgeblich wäre“, so die Begründung.

Das Gericht verwies auf den Wettbewerb durch physische Spieleverkäufe sowie durch Plattformen wie Xbox, Nintendo und PC. Einfach gesagt: Sony hat über den PlayStation Store kein Monopol – weil man die Spiele eben auch anders und in anderer Form kaufen kann. Zum Beispiel physisch im freien Handel.

Ein Zulassen von Drittanbieter-Stores auf PlayStation sei nicht erforderlich. Die Anpassung sei mit „beträchtlichem Kosten- und Arbeitsaufwand“ verbunden und könne laut Urteil „zu geringerer Sicherheit in der Plattformarchitektur und möglicherweise zu einer schlechteren Leistung“ führen.

Auch die 30-Prozent-Provision sei kein Zeichen einer Monopolstellung, da etwa Steam ähnliche Preise aufrufe. Spannend ist das Urteil natürlich im Hinblick auf das angekündigte Disc-Aus von Sony. Diese Ankündigung spielte beim Urteil jedoch keine Rolle, weil das Verfahren schon 2022 begonnen hat.

Da sich Sony auch mit ähnlichen Verfahren in anderen Ländern auseinandersetzen muss, bleibt abzuwarten, wie sich diese Verfahren entwickeln – insbesondere, wenn mit den Discs eine Option wegfällt. Währenddessen expandiert Sony mit dynamischen Preisen im PlayStation Store und sucht weitere Experten für sein Unternehmen in diesem Bereich.

via GamesRadar, Bildmaterial: Sony Interactive Enterainment