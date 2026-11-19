Titel Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion 09. September 2026 Square Enix 09. September 2026 Square Enix 09. September 2026 Square Enix System PlayStation 4/5, Xbox One/Series, Switch/Switch 2, PC Getestet für Nintendo Switch 2 Versionsnummer 1.0.0 Entwickler Square Enix Genres JRPG Texte

Vertonung

In wenigen Monaten erwartet „Final Fantasy“-Fans mit Revelation der dritte und letzte Teil der „Final Fantasy VII Remake“-Reihe. Dabei können nicht nur PlayStation-SpielerInnen in den Genuss des dritten Teils kommen. Denn Square Enix veröffentlicht Revelation zum Launch direkt für alle Konsolen und PCs.

Wer bislang noch nicht in den Genuss von Remake und Rebirth gekommen ist, kann die Titel unter anderem in einer gelungenen Umsetzung für die Nintendo Switch 2 genießen. Zusätzlich gibt es seit einiger Zeit auch Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion für die Nintendo Switch 2, in dem die Ereignisse, die alles ins Rollen gebracht haben, erzählt werden.

Wir haben unseren ausführlichen Test zu Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion bereits im Dezember 2022 veröffentlicht. Damals lautete das Fazit, dass die Umsetzung mehr als nur ein Remaster ist. Da sich an der „Switch 2“-Version inhaltlich nichts geändert hat, empfehle ich für einen Gesamteindruck, den damaligen Test zu lesen. Wie sich die native Version für Nintendos neue Hybridkonsole heutzutage jedoch schlägt, versuche ich in den nächsten Zeilen zu beleuchten.

Zack der Held

Wie bereits angesprochen, ist die „Switch 2“-Version inhaltlich identisch mit den bisher veröffentlichten Versionen. Das heißt, in dieser Version schlüpft ihr als Spielerin oder Spieler in die Rolle von Zack Fair. Als Mitglied von Shinras Elite-Truppe SOLDAT versucht er, seinen Traum vom Leben als Held zu verwirklichen.

Neben seinen eigenen Träumen trifft er bei seinen Aufträgen auf unterschiedliche Persönlichkeiten wie Sephiroth. Sie erklären ihm nicht nur die Ideale eines SOLDAT, sondern geben ihm zudem eine andere Perspektive auf die Welt. So einfach scheint es nicht zu sein, ein Held zu werden.

Gleichzeitig verschwinden SOLDAT-Kämpfer und enge Vertraute von ihm, was unter anderem dazu führt, dass Zack die Mysterien und geheimen Experimente von Shinra entdeckt. Diese Experimente stellen nicht nur seine eigenen Ideale infrage, sondern münden – da es sich hierbei um ein Prequel handelt – in die Konflikte, welche mit Final Fantasy VII beginnen.

Nachdem ich Crisis Core nun erstmals durchgespielt habe, kann ich die Begeisterung rund um Final Fantasy VII und den Charakter Zack, der in Remake und Rebirth eine gewisse Rolle einnimmt sowie bei vielen Fans der Reihe beliebt ist, besser nachvollziehen. Obwohl ich durch die Remake-Teile das Ende mehr oder weniger vorhersehen konnte, hat es mich berührt. Das zeigt, welchen Stellenwert der Titel zur damaligen Veröffentlichung gehabt haben muss.

Rasch und dynamisch

Die Handlung erstreckt sich während des gesamten Spiels missionsbasiert. Zack wird als SOLDAT auf Missionen geschickt, erkundet Gebiete, kämpft sich durch eine Vielzahl von Gegnern, entdeckt dabei Geheimnisse und alles endet oft in einem größeren Endkampf.

Das Kampfsystem wirkt dabei rasch und dynamisch. Neben normalen Angriffskombinationen können unterschiedliche Magie- und Angriffsfertigkeiten über eine einfache Tastenkombination aktiviert werden. Hinzu kommt eine Ausweichfunktion, die die Kämpfe ähnlich wie bei den Remake-Teilen aufwertet.

Eine Besonderheit des Kampfsystems ist das Digitale-Bewusstseinswellen-System (DBW), eine Slotmaschinen-Mechanik, die während des Kampfes ständig rotiert. Dadurch werden mächtige Attacken, Heilzauber oder Boni dem Zufall überlassen – zumindest vermittelt das Spiel diesen Eindruck. Es tauchen jedoch häufiger mächtige Spezialattacken auf, als es anfangs den Eindruck macht. Gleichzeitig spielt das System auch erzählerisch eine Rolle, wodurch dem Ganzen eine weitere Ebene hinzugefügt wird.

In Crisis Core gibt es ebenfalls eine Vielzahl an Materia, die sich als aktive oder passive Effekte ausrüsten lassen. Im späteren Teil des Spiels lassen sich sogar eigene starke Materia fusionieren. Nichtsdestotrotz hatte ich relativ früh im Spiel eine gute Kombination für mich gefunden, die ich für den Rest des Spiels mehr oder weniger beibehalten und nur immer weiter verbessert habe. Aus diesem Grund konnte ich mit der überall verteilten Materia kaum etwas anfangen.

Die beste Switch-Version

Deutlich mehr überzeugen konnten mich die fantastisch inszenierten Zwischensequenzen und die englische Synchronisation. Zwar wäre mir Zack mit seiner deutschen Stimme von Patrick Keller, welche in Remake und Rebirth zu hören ist, am liebsten, aber auch die vorhandene Synchronisation macht einen sehr guten Eindruck. Wenn es darum geht, was dem Spiel seine besondere Note verleiht, dann sind es definitiv die Geschichte und wie diese inszeniert wurde.

Das Spiel macht ebenso auf der Switch 2 eine gute Figur. Diese Version verfügt über einen Grafik- und einen Leistungsmodus. Letzterer ist standardmäßig aktiviert und zielt auf eine Bildrate von 60 fps ab.

Der Grafikmodus priorisiert eine höhere Auflösung und läuft daher nur mit 30 fps. Nichtsdestotrotz bieten beide Modi eine grafische Verbesserung gegenüber der ersten Switch-Version und liefen im Testzeitraum durchgehend flüssig.

Leider ist nicht alles an dieser Version perfekt, vor allem, wenn ihr das Spiel bereits 2022 für die erste Switch-Konsole gekauft habt. Wie bei vielen anderen „Square Enix“-Spielen gibt es weder eine Upgrade-Option noch die Möglichkeit, die eigenen Speicherdaten von der Switch auf die Switch 2 zu übertragen.

Das heißt, wenn ihr das Spiel nativ auf der Switch 2 spielen wollt, müsstet ihr den Titel erneut zum Vollpreis kaufen. Wer den Titel gerne als physische Handelsversion importieren möchte, erhält eine Game Key Card.

Lohnt sich Crisis Core für Switch 2?

Wer die Inhalte von Crisis Core noch nicht kennt und erfahren möchte, wie es mit Zack und den Geheimnissen von Shinra zu den Ereignissen in Final Fantasy VII gekommen ist, macht mit dem Remaster definitiv nichts falsch. Das Gleiche gilt für Fans, die erst mit den „Switch 2”-Versionen von Remake und Rebirth eingestiegen sind und vor Revelation noch einmal einen kompletten Überblick über Final Fantasy VII erhalten möchten. Allerdings sollten Kaufinteressierte vermutlich auf einen Preisnachlass warten. Die anderen Versionen des Spiels sind bereits seit einiger Zeit auf dem Markt und daher meist günstiger erhältlich. Inhaltlich bieten sie denselben Umfang. Zwar ist die Spielzeit für die Haupthandlung mit knapp über 15 Stunden kompakt und spannend, für manche kann dies jedoch ebenso als vergleichsweise überschaubar interpretiert werden. Es lässt sich jedoch deutlich mehr aus dem Spiel herausholen, wenn die über 300 zusätzlichen Missionen abgeschlossen werden. Schade ist allerdings, dass BesitzerInnen der Switch-Version keine Upgrade-Option angeboten wird.

Bildmaterial: Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, Square Enix