Darauf mussten Nintendo-Fans wirklich lange warten. Bereits 2024 berichteten wir darüber, dass die geplante Switch-Version von Coral Island möglicherweise niemals erscheinen würde. Grund dafür waren damals die einschneidenden Veränderungen beim ehemaligen Publisher Humble Games, die auch Entwickler Stairway Games vor erhebliche Probleme stellten.

Doch jetzt gibt es endlich gute Nachrichten. Die beliebte Farming-Simulation schafft tatsächlich noch den Sprung auf eine Nintendo-Konsole. Allerdings nicht mehr auf die ursprüngliche Switch.

Coral Island erscheint am 7. Dezember 2026 für Nintendo Switch 2. Das haben Publisher Balor Games und Entwickler Stairway Games jetzt offiziell bestätigt.

Eine zweite Chance für Nintendo-Fans

Ursprünglich startete Coral Island bereits im Oktober 2022 im Early Access auf PCs. Im November 2023 folgte die vollständige Veröffentlichung für PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

Eine Nintendo-Version ließ dagegen lange auf sich warten. Im Sommer 2024 erklärte Stairway Games schließlich, dass die geplante Switch-Fassung aufgrund der Situation rund um Humble Games möglicherweise gar nicht mehr erscheinen könnte. Umso erfreulicher dürfte die jetzige Ankündigung für alle sein, die seitdem auf eine Umsetzung warten.

Wer Coral Island noch nicht kennt: Das Spiel orientiert sich an beliebten Genrevertretern wie Stardew Valley und kombiniert klassische Landwirtschaft mit einer umfangreichen Lebenssimulation.

Ihr baut eure eigene Farm auf, kümmert euch um Pflanzen und Tiere, sammelt Ressourcen und stellt verschiedene Gegenstände her. Gleichzeitig könnt ihr die tropische Insel erkunden, ihre BewohnerInnen kennenlernen und Beziehungen aufbauen.

Auch gemeinsames Spielen ist möglich. Bis zu vier Personen können online zusammenarbeiten. Einen lokalen Splitscreen- oder gemeinsamen Bildschirmmodus gibt es allerdings nicht. Für gemeinsames Spielen vor Ort benötigt jede Person eine eigene Konsole.

Gute Bewertungen und ein neues Update

Dass sich das Warten gelohnt haben könnte, zeigen zumindest die bisherigen Bewertungen. Auf Steam kommt Coral Island derzeit auf rund 93 Prozent positive Bewertungen. Die Switch-2-Version erscheint zudem zeitgleich mit Update 1.4, das auch für die bereits erhältlichen Fassungen veröffentlicht wird.

Damit bekommt die Switch 2 kurz vor Weihnachten noch eine weitere umfangreiche Farming-Simulation spendiert. Und nach der langen Unsicherheit rund um die Nintendo-Version dürfte allein die Tatsache, dass Coral Island nun tatsächlich erscheint, für einige Fans eine kleine Überraschung sein.

Der Switch-Trailer:

via Gematsu, GameRant, Bildmaterial: Stairway Games, Balor Games, Coral Island