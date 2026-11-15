„Einen Schritt zu weit gegangen“ – Wo Nintendo bei Zelda: Ocarina of Time korrigieren musste

Wer The Legend of Zelda: Ocarina of Time* damals auf dem Nintendo 64 gespielt hat, dürfte sich noch gut an sie erinnern: die ReDeads – in der deutschen Version Remorts. Die unheimlichen, zombieartigen Kreaturen gehören wohl zu den unangenehmsten Begegnungen in Links Abenteuer. Nicht zuletzt wegen ihrer markerschütternden Schreie.

Im Remake für Nintendo Switch 2 hätte das Ganze allerdings noch deutlich gruseliger ausfallen können. Nintendo musste während der Entwicklung sogar bewusst einen Gang zurückschalten.

Wenn bessere Grafik zum Problem wird

Im Interview mit GameSpot erklärte Produzent Hidemaro Fujibayashi, dass die ReDeads durch die deutlich verbesserte Technik zunächst beinahe zu furchteinflößend geraten seien. „Der Sound, die Grafik und die Bewegungen – das war letztendlich sehr, sehr beängstigend“, erinnert sich Fujibayashi.

Die EntwicklerInnen wollten mit den überarbeiteten Animationen, Geräuschen und der neuen Grafik eigentlich ein möglichst gutes Spielerlebnis schaffen. Doch irgendwann stellte sich die Frage, ob man damit nicht zu weit vom ursprünglichen Abenteuer abwich.

„Vielleicht sind wir einen Schritt zu weit gegangen, also lassen wir es etwas ruhiger angehen“, fasste Fujibayashi die Entscheidung zusammen. Letztlich entschied sich Nintendo also dafür, den Gruselfaktor wieder etwas zu reduzieren. Schließlich sollte das Remake zwar technisch moderner wirken, aber das ursprüngliche Spielerlebnis möglichst bewahren.

Wie findet ihr das neue Design der ReDeads? Ähnlich gruselig wie früher oder doch deutlich abgeschwächt? Die Neuauflage von Zelda: Ocarina of Time* ist seit dem 5. November für Nintendo Switch 2 erhältlich.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo