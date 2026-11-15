„Einen Schritt zu weit gegangen“ – Wo Nintendo bei Zelda: Ocarina of Time korrigieren musste

Wer The Legend of Zelda: Ocarina of Time* damals auf dem Nintendo 64 gespielt hat, dürfte sich noch gut an sie erinnern: die ReDeads – in der deutschen Version Remorts. Die unheimlichen, zombieartigen Kreaturen gehören wohl zu den unangenehmsten Begegnungen in Links Abenteuer. Nicht zuletzt wegen ihrer markerschütternden Schreie.
Im Remake für Nintendo Switch 2 hätte das Ganze allerdings noch deutlich gruseliger ausfallen können. Nintendo musste während der Entwicklung sogar bewusst einen Gang zurückschalten.
Wenn bessere Grafik zum Problem wird
Im Interview mit GameSpot erklärte Produzent Hidemaro Fujibayashi, dass die ReDeads durch die deutlich verbesserte Technik zunächst beinahe zu furchteinflößend geraten seien. „Der Sound, die Grafik und die Bewegungen – das war letztendlich sehr, sehr beängstigend“, erinnert sich Fujibayashi.
Die EntwicklerInnen wollten mit den überarbeiteten Animationen, Geräuschen und der neuen Grafik eigentlich ein möglichst gutes Spielerlebnis schaffen. Doch irgendwann stellte sich die Frage, ob man damit nicht zu weit vom ursprünglichen Abenteuer abwich.
„Vielleicht sind wir einen Schritt zu weit gegangen, also lassen wir es etwas ruhiger angehen“, fasste Fujibayashi die Entscheidung zusammen. Letztlich entschied sich Nintendo also dafür, den Gruselfaktor wieder etwas zu reduzieren. Schließlich sollte das Remake zwar technisch moderner wirken, aber das ursprüngliche Spielerlebnis möglichst bewahren.
Wie findet ihr das neue Design der ReDeads? Ähnlich gruselig wie früher oder doch deutlich abgeschwächt? Die Neuauflage von Zelda: Ocarina of Time* ist seit dem 5. November für Nintendo Switch 2 erhältlich.
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
6 Kommentare
Können wir nochmal kurz festhalten, dass der englische Name ungefähr 100-mal cooler ist als der deutsche?
Ich mag das neue Design btw eigentlich ganz gerne. Finde sie auch gar nicht mal so ungruselig. Gerade als junger Link sind sie am Anfang noch eine kleine Herausforderung. Später mit dem Lied oder als erwachsener Link mit dem Master-Schwert aber no problemo.
Es ist vermutlich so ne Gratwanderung. Ich weiß noch, dass mich die Dinger im Original so geschockt haben, dass ich immer noch zusammenzucke, wenn ich deren Schrei höre – selbst wenn man mittlerweile weiß, wie man mit ihnen umgeht *g*
Der Schrecken sitzt tief und den werd ich vermutlich auf meinen Lebtag nicht mehr los, selbst wenn die irgendwann bunt angemalt und nen Goronentanz-aufführend rumhängen würden
Spannend finde ich aber, dass Du ja auch ohne Vorwissen schnell darauf gekommen zu sein scheinst, wie man mit ihnen umgeht. Wurde einem das in nem Text erklärt oder hast Du es selber rausgefunden?
Du meinst, die eine Begegnung, die man mit ihnen in der Regel hat, bevor man das Lied bekommt? *g*
OK, geht natürlich von Kenntnis des Weges aus. Wobei man im Remake da noch mal ne Ecke leichter drauf kommt:
Das Original hatte hier nämlich nen echt interessanten Kniff: Man betritt die Krypta, vor einem sieht man direkt zwei erloschene Fackeln und eine verschlossene Tür. Man weiß zu dem Zeitpunkt, dass man durch Fackeln auch Türen öffnen kann. Ergo kann es sein, dass man die Krypta einfach wieder verlässt in der Annahme, dass man hier ein Item braucht. Es ist eine interessante Ablenkung der Aufmerksamkeit, die sogar bei meinem letzten Durchgang funktioniert hat. Denn wenn man die Fackeln anzündet, dann passiert auch was – aber halt nichts mit der Tür. Sondern es kommt ne kleine Truhe runter
Im Remake geht die Tür hinter einem direkt zu und es gibt auch keine entzündbaren Fackeln. So kommt man dann deutlich einfacher drauf, dass man hier alle Gegner töten muss, um die Tür zu öffnen – bzw. zwangsweise, weil man sonst den Raum nicht mehr verlassen kann.
Hier mal eine interessante Statistik aus Zelda NOTES, die häufigsten Game-Over-Ursachen weltweit:
Man darf nicht vergessen, dass auch viele neue SpielerInnen zum Spiel gestoßen sind, die die Gegner und Mechaniken vielleicht nicht so gut kennen.
Irgendwelche Überraschungen für euch?
Ich weiß nicht mehr genau, entweder hat ein Navi auf Nachfrage einen Tipp gegeben oder ich hatte gerade das entsprechende Lied gelernt und hab es einfach ausprobiert.
Ich bin noch gar nicht so weit und staune tatsächlich immer noch über das aufgehübschte, wunderschöne Kokiridorf. So langsam sollte ich dem armen Dekubaum helfen gehen...
Auf die ReDeads (finde den englischen Namen auch viel cooler) bin ich ebenfalls gespannt. Als Teenie fand ich die Viecher schon ordentlich traumatisierend.