Gotcha Gotcha Games hat bekannt gegeben, dass der RPG Maker U2U am 28. Januar 2027 bei Steam an den Start geht. Die Verfügbarkeit der „P2D Map Editor Demo“, die ursprünglich heute enden sollte, wurde bis zum Launch verlängert.

Zuvor hatte der RPG Maker U2U vor allem für Schlagzeilen gesorgt, weil die neue Optik der erstellbaren Spiele an den beliebten HD-2D-Stil von Square Enix erinnert. Eine „Perspective 2D“-Map nennt Gotcha Gotcha Games das. Damit verleiht man den Maps mehr visuelle Tiefe.

Unter dem Motto „Welten mit Tiefe, geschaffen mit Gefühl“ führt der RPG Maker U2U weitere neue Funktionen ein. Bestehende Elemente aus früheren RPG-Maker-Versionen können dabei zum Teil weiter verwendet werden. Die über 100 vorgefertigten Karten des RPG Maker U2U fordern zum Nachahmen auf.

Technisch basiert das System auf der Unity-Engine, die für die räumliche Tiefe und visuellen Effekte verantwortlich ist. Seit 1997 gibt es den RPG Maker in unterschiedlichen Versionen. Der RPG Maker brauchte unter anderem beliebte Spiele wie To the Moon (Freebird Games), Omori (OMOCAT), Yume Nikki (Kikiyama), Vampires Dawn (Marlex), Desert Nightmare (Kelven) und Unterwegs in Düsterburg (Grandy) hervor.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: RPG Maker U2U, Gotcha Gotcha Games