Titel Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen 09. Oktober 2026 Capcom 09. Oktober 2026 Capcom 09. Oktober 2026 Capcom System Getestet für Nintendo Switch 2 Versionsnummer 1.4.20 Entwickler Capcom Genres Action RPG Texte

Vertonung

Unter Spielerinnen und Spielern, die Fantasy-Action-RPGs mögen, gilt Dragon’s Dogma als eine Art Geheimtipp. Das große Abenteuer aus dem Hause Capcom gewann mit dem ersten Teil eine Community, welche das Spiel lobte.

Es war anfangs jedoch kein wirklicher kommerzieller Erfolg. Dragon’s Dogma 2 durchlief ähnliche Stufen, wurde bei der Veröffentlichung jedoch anders wahrgenommen und war dann wirtschaftlich betrachtet ein Erfolg für das japanische Unternehmen.

Capcom nutzte diese Basis und entwickelte mit Dark Arisen eine Erweiterung. Zeitgleich wurden mehrere Updates sowie eine Version für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Das ist der RE Engine zu verdanken, auch bekannt als „Reach for the Moon Engine“.

Das ist Capcoms hauseigene Videospiel-Engine, mit der das Unternehmen derzeit alle Spiele entwickelt und seine Titel für Switch 2 portiert. Wie gut schlägt sich in diesem Fall die Open World von Dragon’s Dogma 2 auf der Hybridkonsole?

Kleiner Hinweis vorab: Dragon’s Dogma 2 ist ein sehr umfangreiches Fantasy-Action-RPG. Daher bin ich noch nicht in die Gefilde des Nordens gelangt, in denen sich die Handlung der Erweiterung Dark Arisen abspielt. Daher dreht sich dieser Test vorwiegend um die Umsetzung von Dragon’s Dogma 2 auf der Switch 2. Der Test zur Erweiterung wird nachgereicht, sobald diese ausführlich gespielt werden konnte.

Der Drache und der Erweckte

Als Protagonistin oder Protagonist seid ihr der Erweckte, eine auserwählte Person, dessen Herz vom Drachen gestohlen wurde und welcher nun mit seinen treuen Vasallen die Drachen jagen soll. Auf diese Weise ergeben sich unterschiedliche Handlungsstränge, die sich im Laufe des Spiels durch zahlreiche Quests, Gespräche mit NPCs oder einfache Erkundungen erweitern. Der Hauptstrang verfolgt zunächst das Ziel, den falschen Thronfolger im Königreich Vermund aufzudecken und die rechtmäßige Stellung wiederzuerlangen.

Dies gelingt jedoch nicht allein, weshalb euch ein treuer Begleiter oder eine treue Begleiterin zur Seite gestellt wird: der Hauptvasall. Das Anheuern von weiteren Vasallen spielt eine zentrale Rolle in Dragon’s Dogma 2. Im Spiel zieht ihr mit drei Verbündeten durch die Welt, die selbstständig agieren und euch bei der Erkundung und im Kampf unterstützen.

Dabei könnt ihr die Gruppe und euch selbst aus unterschiedlichen Klassen wie Kämpfer/Kämpferin, Bogenschütze/Bogenschützin, Magier/Magierin und Dieb/Diebin zusammenstellen. Im Laufe des Spiels stehen noch weitere Klassen zur Verfügung.

Mit Vasallen durch die Welt

Während der Hauptvasall während des gesamten Spiels zur Seite steht, werden die beiden anderen zwangsläufig ausgetauscht, da diese nicht mitleveln. Diese könnt ihr ebenfalls nicht selbst erstellen. In der Welt laufen stattdessen wahlweise von Capcom vorgefertigte oder von anderen SpielerInnen erstellte Vasallen umher, die angeheuert werden können.

Je nachdem, wie gut diese Vasallen die Welt und die einheimischen Quests bereits kennen, können sie unter anderem hilfreiche Hinweise geben, beispielsweise dazu, wo sich versteckte Truhen befinden oder wo sich der Zielort einer Quest befindet. Das sorgt nicht nur für eine schöne Teamdynamik, da sich die Charaktere untereinander unterhalten, sondern kann das Spiel auf natürliche Weise erleichtern, ohne dass Informationen online nachgeschaut werden müssen.

Das trägt unheimlich zu einem positiven Erkundungsgefühl bei. Wer das jedoch nicht mag, kann diese Funktion entsprechend deaktivieren, da sich die Gespräche mit der Zeit wiederholen und es nervig sein kann, wenn bestimmte Vasallen einen ständig darauf hinweisen, dass sich etwas in der Nähe befindet oder sie einen zu einem Ziel führen wollen, obwohl man nur die Gegend erkunden möchte.

Gelungene Erkundung

Apropos Erkundung. Die ist in Dragon’s Dogma 2 wirklich besonders gut ausgearbeitet und lädt in den meisten Fällen auf natürliche Weise dazu ein, sich umzuschauen. Zwar könnten sich viele in der offenen Welt, die sich über ein großes Gebiet erstreckt, verloren fühlen, doch die fast von Anfang an vollständig erkundbare Welt ist nichts, vor dem man sich fürchten muss. Dazu tragen ein lebendiges Spielgefühl, ein Tag- und Nachtwechsel, unterschiedliche Tagesabläufe der Nebenfiguren und spontane Aufträge, die einem beim Vorbeilaufen angeboten werden, bei.

Durch diese unterschiedlichen Eindrücke von der Welt ergibt sich nach und nach ein besseres Bild davon, wie sie funktioniert und wo sich was befindet. Dabei fühlt sich das Spiel nicht überladen an, auch wenn es in wenigen Situationen zu Zeitdruck kommen kann.

Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Quests in einem bestimmten Zeitrahmen erfolgen müssen, da sie sonst misslingen können. Daraus können sich jedoch auch positive Dinge ergeben, da Quests immer zu einem Ende kommen und sich dann wie ein individuelleres Erlebnis anfühlen. So etwas muss man mögen.

Entschleunigung

Generell setzt das Spiel eher auf Entschleunigung als auf Schnellreisen oder den nächsten Dopaminkick durch eine abgeschlossene Quest oder versteckte Fragezeichen. Vielmehr wird der natürliche Erkundungsdrang mit einhergehenden Belohnungen in ein gutes Verhältnis gesetzt. Wenn ich vom Weg abweiche, finde ich vielleicht eine Höhle, die mich mit neuen Ausrüstungsgegenständen und Gold belohnt, oder ein verlassenes Dorf mit Truhen. Die Welt wirkt in dieser Hinsicht durchdacht.

Passend dazu kann ich gemütlich mit dem Ochsenkarren durch die Landschaft streifen und mich von ihrer Schönheit berieseln lassen. Es muss nicht immer eine Schnellreise sein … doch was ist das?! Unser Karren wird plötzlich von Wölfen angegriffen.

Meine Vasallen, die Eskorte und ich können sie zwar in die Flucht schlagen, doch einige Meter weiter greift uns ebenfalls ein Greif aus der Luft an. Es entsteht ein erbitterter und packender Kampf, für den ich gerade so gerüstet bin. Mit den zusätzlichen Charakteren gelingt uns dennoch der Sieg. Nun muss ich zu Fuß weiterreisen und mich durch die Dickichte kämpfen.

Das ist nur ein anschauliches Beispiel dafür, wie plötzlich in der entschleunigten Welt etwas Aufregendes passieren kann, wenn man sich darauf einlässt. Mit diesen Komponenten schafft Capcom ein gutes Verhältnis zwischen dem natürlichen Erkundungsdrang, Belohnungen und Monstern, die durchaus gefährlich sein können. Wer diese Herausforderung eingeht, für den könnte die Haupthandlung in der Regel noch uninteressanter werden. Es geht nur noch darum, Dinge zu erkunden. Zumindest geht es mir bisher so.

Entschleunigung ist nichts für jeden

Diese Designentscheidungen sind nicht für alle Spielerinnen und Spieler geeignet. Zwar gibt es in Dragon’s Dogma 2 ebenso Zielkristalle in bestimmten Städten, die mit einem Reisestein angepeilt werden können, jedoch sind diese nur spärlich im Spiel vorhanden.

Beziehungsweise war dies früher so. Mit einem Titel-Update führte Capcom den Schnellreise-Gegenstand „Ewiger Reisestein“ ein, der relativ früh im Spiel erworben werden kann. Dieser erlaubt es, sich unendlich oft an die Zielkristalle zu teleportieren.

Dies widerspricht dem ursprünglichen Gedanken des Spiels ein wenig, kann es jedoch zugänglicher machen. Unter diesem Aspekt habe ich den Stein beispielsweise genutzt, um einfacher und schneller zwischen zwei Städten zu reisen, wenn für eine Quest nur bestimmte Personen angesprochen werden müssen.

Zu Fuß oder mit dem Ochsenkarren dauert die Reise für solche Kleinigkeiten wirklich zu lange. Beim Ochsenkarren gibt es inzwischen auch Zwischenstopps, die angefahren werden können, um bestimmte Strecken besser zu erreichen.

Generell hat Capcom vor der Veröffentlichung von Dark Arisen größere Titel-Updates für Dragon’s Dogma 2 veröffentlicht, die das Spielgefühl des im März 2024 erstmals erschienenen Spiels angenehmer gestalten sollen. Dazu zählen Anpassungen der Menüs, um die Sichtbarkeit auf der Karte zu verbessern, sowie erhöhte Belohnungen für einige Aufträge und reduzierte Gasthausgebühren. Darüber hinaus verbraucht ihr weniger Ausdauer, wenn ihr außerhalb des Kampfes sprintet. Solche Anpassungen machen das Spiel auf jeden Fall zugänglicher.

Technisch überzeugend

Abgesehen von diesen Anpassungen, welche für alle Spielversionen verfügbar sind, muss die „Switch 2“-Version aufgrund ihrer Hardware größere Kompromisse eingehen. Auf den ersten Blick ist offensichtlich, dass die Grafik nicht mit den anderen Konsolenversionen mithalten kann.

Es gibt eine vereinfachte Beleuchtung, reduzierte Landschaftsdetails und weniger Elemente auf dem Bildschirm. Bei schnellen Bildschirmwechseln sind zudem gelegentlich Pop-in-Elemente zu sehen oder Bodentexturen laden etwas nach. Besonders oft sind mir diese Sachen jedoch nicht aufgefallen.

Trotz dieser Kompromisse sieht die Version überraschend gut aus und ist generell in einem sehr guten spielbaren Zustand, was insbesondere durch weitere Updates erreicht wurde, die Bugs und andere Fehler minimieren. Beim Reisen und bei Kämpfen gegen Monster fallen die Kompromisse ebenfalls nicht auf, da in diesen Situationen die Erkundung und das hervorragende Gameplay im Vordergrund stehen. Bei Gesichtern und kleineren Details sind sie präsenter. Die Frage ist nur, wie oft diese auffallen. Am guten Spielgefühl ändern sie nichts.

Technisch läuft Dragon’s Dogma 2 auf der Hybridkonsole standardmäßig mit einer Bildrate von 30 fps. Es gibt aber die Option, die Bildrate als „Variabel“ einzustellen. Nach technischen Reviews läuft das Spiel in diesem Zustand meist zwischen 35 und 50 fps. Zeitgleich lässt sich die FSR 3 Frame Generation ein- bzw. ausschalten.

Letztere Option soll dafür sorgen, dass zusätzliche Frames zur Verbesserung der Bildrate generiert werden. Während sich bei der variablen Option vielleicht der eine oder andere Ruckler bemerkbar macht, lief die Option der gesperrten 30 fps für mich am besten.

Dies gilt sowohl für die Handheld-Option als auch beim großen TV-Monitor. Gerade unterwegs macht Dragon’s Dogma 2 im Handheld-Modus eine sehr gute Figur, auch wenn ich mich etwas an die Steuerung gewöhnen musste. Glücklicherweise lassen sich unter anderem die Befehle auf den Tasten neu anlegen, was das Spielgefühl angenehmer macht. Gleichzeitig ist auf dem 7,9-Zoll-Monitor der Konsole alles gut erkennbar, sogar wenn die Kämpfe mit vielen Monstern mal unübersichtlich werden.

Entschleunigtes Fantasy-Action-RPG für unterwegs

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen für die Switch 2 ist nicht die detailreichste Version des Spiels und die anderen Versionen sehen zweifellos hübscher aus. Dennoch zeigt Capcom einmal mehr, was mit der RE Engine auf der Switch 2 möglich ist. Wer gerne unterwegs ein großartiges Fantasy-Action-RPG spielen möchte, ist hier an der richtigen Adresse. Das Spiel bietet eine unglaublich organische und lohnende Erkundung, die ebenfalls im Handheld-Modus zum Vorschein kommt und überzeugt. Des Weiteren läuft das Gameplay flüssig und durch die bisher veröffentlichten Updates schafft Capcom ein stetig verbessertes Spielgefühl. Wer mal Ruhe vom Alltag braucht, der kann einfach entspannt mit dem Ochsenkarren von Stadt zu Stadt reisen und dabei die Seele baumeln lassen – sofern kein Greif in der Nähe ist.

Bildmaterial: Dragon’s Dogma 2, Capcom