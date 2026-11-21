Valve hat die Wartelisten für die Steam Machine aufgegeben, da Produktion und Preis der Konsole nicht vorhersehbar seien. Die Kosten für Arbeitsspeicher und SSD-Speicher seien so stark gestiegen, dass Valve weder weiß, wie viele Einheiten hergestellt werden können, noch zu welchem Preis die Steam Machines angeboten werden können.
„Alle bestehenden Reservierungen des 512‑GB-Modells wurden erfüllt, sodass keine Warteliste mehr besteht“, heißt es in einem neuen Steam-Beitrag von Valve. „Allerdings sehen wir uns weiterhin mit Lieferengpässen für Hardwarekomponenten konfrontiert, die die Produktion weiterer Geräte beeinträchtigen. “
Daher wird das 512-GB-Modell nach dem Verkauf der aktuell verfügbaren Einheiten „als nicht verfügbar angezeigt, statt eine neue Warteliste einzurichten“. Das 2-TB-Modell ist davon besonders betroffen, da die Komponenten dafür besonders schwer zu bekommen seien.
2-TB-Modell kaum verfügbar
Wer aktuell noch auf der Warteliste steht, erhält möglicherweise am Ende gar kein Gerät. Die Warteliste wird geschlossen, da die „Anzahl der auf der Warteliste stehenden Personen die der verfügbaren Geräte übersteigt“.
Deshalb wird auch die 2-TB-Steam-Machine im Store als nicht verfügbar angezeigt. Wer unbedingt eine Steam Machine erwerben möchte, muss sich aus der Warteliste für das 2-TB-Modell austragen und kann stattdessen ein verfügbares 512-GB-Modell kaufen.
„Wir werden weiterhin an der Produktion von zusätzlichen Geräten arbeiten, aber die Kosten für Arbeitsspeicher- und Speicherkomponenten steigen weiterhin auf nie dagewesene Höhen. Deshalb wissen wir bisher nicht, wie viele Geräte wir herstellen und zu welchem Preis wir sie anbieten können“, räumt Valve ein. „Insbesondere die Verfügbarkeit des 2-TB-Modells wird stark eingeschränkt sein.
Valve erwartet, ab Januar weitere Informationen liefern zu können. Allerdings sind weitere Preissteigerungen zu erwarten, da die Produktions- und Lieferkapazitäten langfristig ausgelastet sind. Im Gegensatz zur Vergangenheit reicht für eine Reservierung keine Anzahlung mehr aus – erste Hersteller verlangen eine vollständige Vorauszahlung, um neue Speichermodule zu produzieren.
via GamesRadar, Bildmaterial: Valve
10 Kommentare
Ich hasse es auch wie am arscj der ganze Markt ist. Fuck ki un dir gierigen arschlöcher die dafür verantwortlich sind.
Ich bin aktuell aber säerstmal froh das ich weder vom PC noch von der Konsole her was neues brauche. Ich habe mir riesen Angst wenn mal wa skaputt geht denn dann ist man ja fast finanziell ruiniert.
Muss sagen darauf bin ich bin ich echt neidisch. Diese Superkraft hätte ich auch echt gerne, das würde mir beim zocken vieles erleichtern.
Bin einfach nur froh, dass ich mit meiner PS5 und Switch 2 (und älteren Systemen) bestens versorgt bin und aktuell keine neue Hardware brauche. Da aktuell erstmal keine Besserung in Sicht ist und alles weiterhin eher teurer wird, habe ich letztens ein neues MacBook geholt und bin jetzt mit 24 Gb Arbeitsspeicher unterwegs – das sollte dann hoffentlich erstmal wieder für einige Zeit reichen.
Es ist eher so: Preise scheinen das geringste zu sein, was jemanden von einem Kauf abhält. Überhaupt erstmal berechtigt zu sein, so ein Gerät für viel Geld erwerben zu dürfen ist die größte Hürde^^ Also irgendwelche Wartelisten, Lotterien oder Priority-Handlings (Sony hat das bei der PS5 mit sehr treuen Kunden so gehandhabt). Soll heißen, bevor du kaufen darfst, musst du erstmal dazu auserwählt werden
Das ist leider der aktuelle Stand der Dinge. Ich wollte so gerne einen von diesen GTA VI DS-Controllern. Ich hatte mir sogar extra Geld dafür zurückgelegt aber es gab keine Möglichkeit mehr, an einen ranzukommen. Also besonders der Schwarze Controller war gefühlt schon nach der Ankündigung vergriffen, wo er noch gar nicht verfügbar zur Vorbestellung war
Aber ja, kann man nichts machen. Dein Geldbeutel wird es dir danken sofern nicht irgendwelche dreisten Scalper davon profitieren.
@Mirage danke dir für die ausführliche Erklärung 😊
Das sie so klein ist war mir gar nicht bewusst, hatte sie eher wie einen halben Big Tower im Kopf.
Verstehe dich aber, an so eine Bescheidenheit für wenig Aufwand habe ich gar nicht gedacht 🫣 Macht aber Sinn, dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß 🥰
@Katsuno221
Ja, die Größe ist schon irre. Ich wusste, dass sie klein ist, aber als ich sie dann in der Hand hatte, war ich wirklich erstaunt, dass sie wirklich SO klein ist. Die Maße sind annähernd dieselben wie die eines Gamecubes, sie ist ca. einen halben Zentimeter höher (über den Daumen gepeilt). Im Grunde ist sie nur halb so groß wie eine Series X und in Anbetracht dessen finde ich es schon beeindruckend, was Valve da geschaffen hat, denn auch wenn sie nicht ganz an die Leistung einer Series X rankommt, fehlt da doch nicht so viel. Und sie ist auch erstaunlich leise, meine PS5 höre ich bei Installationsvorgängen schon pusten, die Steam Machine macht keinen Mucks.
Ich kann auch verstehen, dass andere lieber einen größeren PC mit mehr Leistung nehmen, aber für meine Bedürfnisse ist die Steam Machine ein tolles Stück Hardware. Der Preis ist natürlich happig, aber man muss auch bedenken, dass Valve hier keine großartigen Profite einheimst, sondern dass sie für so ein Nischenprodukt einfach schlechtere Einkaufspreise bekommen als Firmen wie Sony, Nintendo oder Microsoft, die viel größere Mengen abnehmen können.