Valve hat die Wartelisten für die Steam Machine aufgegeben, da Produktion und Preis der Konsole nicht vorhersehbar seien. Die Kosten für Arbeitsspeicher und SSD-Speicher seien so stark gestiegen, dass Valve weder weiß, wie viele Einheiten hergestellt werden können, noch zu welchem Preis die Steam Machines angeboten werden können.

„Alle bestehenden Reservierungen des 512‑GB-Modells wurden erfüllt, sodass keine Warteliste mehr besteht“, heißt es in einem neuen Steam-Beitrag von Valve. „Allerdings sehen wir uns weiterhin mit Lieferengpässen für Hardwarekomponenten konfrontiert, die die Produktion weiterer Geräte beeinträchtigen. “

Daher wird das 512-GB-Modell nach dem Verkauf der aktuell verfügbaren Einheiten „als nicht verfügbar angezeigt, statt eine neue Warteliste einzurichten“. Das 2-TB-Modell ist davon besonders betroffen, da die Komponenten dafür besonders schwer zu bekommen seien.

2-TB-Modell kaum verfügbar

Wer aktuell noch auf der Warteliste steht, erhält möglicherweise am Ende gar kein Gerät. Die Warteliste wird geschlossen, da die „Anzahl der auf der Warteliste stehenden Personen die der verfügbaren Geräte übersteigt“.

Deshalb wird auch die 2-TB-Steam-Machine im Store als nicht verfügbar angezeigt. Wer unbedingt eine Steam Machine erwerben möchte, muss sich aus der Warteliste für das 2-TB-Modell austragen und kann stattdessen ein verfügbares 512-GB-Modell kaufen.

„Wir werden weiterhin an der Produktion von zusätzlichen Geräten arbeiten, aber die Kosten für Arbeitsspeicher- und Speicherkomponenten steigen weiterhin auf nie dagewesene Höhen. Deshalb wissen wir bisher nicht, wie viele Geräte wir herstellen und zu welchem Preis wir sie anbieten können“, räumt Valve ein. „Insbesondere die Verfügbarkeit des 2-TB-Modells wird stark eingeschränkt sein. “

Valve erwartet, ab Januar weitere Informationen liefern zu können. Allerdings sind weitere Preissteigerungen zu erwarten, da die Produktions- und Lieferkapazitäten langfristig ausgelastet sind. Im Gegensatz zur Vergangenheit reicht für eine Reservierung keine Anzahlung mehr aus – erste Hersteller verlangen eine vollständige Vorauszahlung, um neue Speichermodule zu produzieren.

via GamesRadar, Bildmaterial: Valve