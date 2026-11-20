Die kleinen, rundlichen Figuren von Sumikko Gurashi sind in Japan längst echte Publikumslieblinge. Kein Wunder also, dass die niedlichen Maskottchen regelmäßig auch in Videospielen auftauchen. Dabei könnte die Auswahl kaum abwechslungsreicher sein.

So gab es beispielsweise schon ein Brettspiel für die ganze Familie. Im vergangenen Jahr durften Fans wiederum ihre eigene kleine Wohlfühlinsel gestalten.

Jetzt wartet schon das nächste gemütliche Abenteuer: Sumikkogurashi: Welcome to Poka Poka Onsen ist für Nintendo Switch 2 erschienen. Dieses Mal dreht sich alles um die Verwaltung eines japanischen Onsen-Gasthauses.

Ein gemütliches Onsen für die kleinen Sumikko

Im neuen Spiel helft ihr gemeinsam mit den Sumikko dabei, heruntergewirtschaftete beziehungsweise unterbesetzte Onsen-Gasthäuser wieder auf Vordermann zu bringen.

Dafür kümmert ihr euch um die Gäste, reinigt die Einrichtungen und schaltet nach und nach neue Angebote frei. Zufriedene BesucherInnen hinterlassen Münzen, mit denen ihr euer kleines Wellness-Paradies weiter ausbauen könnt.

So entstehen mit der Zeit zusätzliche Geschäfte, neue Spielbereiche und immer mehr Möglichkeiten, die Gäste bei Laune zu halten. Auch bestehende Einrichtungen lassen sich verbessern, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen.

Minispiele und jede Menge Sammelobjekte

Abseits der eigentlichen Gasthausverwaltung warten verschiedene Minispiele auf euch. Dazu gehören unter anderem Angeln, Ringwerfen und klassische Greifautomaten.

Dabei könnt ihr zusätzliche Dekorationsgegenstände gewinnen. Gesammelte Onsen-Medaillen lassen sich außerdem gegen neue Kostüme und Sticker eintauschen.

Die Outfits könnt ihr euren Sumikko anschließend anziehen, während die Sticker in einem eigenen Sammelalbum landen, das ihr nach Belieben gestalten dürft.

Der Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: Sumikkogurashi: Welcome to Poka Poka Onsen, Nippon Columbia