Es ist mal wieder so weit: Die diesjährigen The Game Awards stehen vor der Tür. Am 17. November wurden die Nominierungen für die große Preisverleihung bekannt gegeben, die bei uns in Deutschland in der Nacht zum 11. Dezember stattfindet.
Und das Spielejahr 2026 hat durchaus einige Schwergewichte hervorgebracht – oder bringt sie noch hervor. Von Grand Theft Auto VI über Resident Evil Requiem bis hin zum Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist einiges vertreten. Doch am Ende kann natürlich nur ein Titel zum Spiel des Jahres gekürt werden.
In zahlreichen Kategorien werden wieder Preise verliehen. Wir haben uns die interessantesten Nominierungen und einige bemerkenswerte Zahlen einmal genauer angesehen.
GTA VI führt mit acht Nominierungen
Besonders spannend ist natürlich die wichtigste Kategorie, Game of the Year. Hier treten 007 First Light, Control Resonant, Grand Theft Auto VI, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem und The Legend of Zelda: Ocarina of Time gegeneinander an.
Bei der Anzahl der Nominierungen gibt es einen klaren Spitzenreiter: Grand Theft Auto VI ist gleich achtmal nominiert. Rockstars Blockbuster darf sich unter anderem Hoffnungen auf Auszeichnungen für die beste Spielregie, die beste Erzählung bzw. Story, die beste Musik und natürlich das Spiel des Jahres machen. GTA 6 bekommt also GOTY-Nominierung vor GTA 6.
Wieso GTA VI nominiert werden kann
Die Nominierung von Grand Theft Auto VI, das noch gar nicht erschienen ist, wird in den sozialen Medien natürlich kontrovers diskutiert. Stichtag für die Veröffentlichung der Spiele ist der 20. November – hier fällt GTA 6 also hinein.
Der entscheidende Punkt ist, ob ein Spiel schon von der Jury bewertet werden kann. Und auch das ist hier offensichtlich der Fall. Einerseits dürfte die Presse ohnehin gerade an den Reviews tippen. Andererseits können Publisher der Jury für die Nominierung auch ein Review-Exemplar zur Verfügung stellen.
Mit anderen Worten: Die Jury, welche die Spiele nominiert, kennt GTA 6 schon und hält es für nominierenswert. Dass das Spiel jetzt schon für das Publikum zur Wahl steht, welches das Spiel logischerweise noch nicht kennt, passt nicht allen – nachvollziehbar. Allerdings machen die Fan-Votings nur 10 Prozent vom Ergebnis aus. Zu 90 Prozent werden die Awards – abgesehen vom Player’s Voice Award – von der Jury gewichtet. Geoff Keighley gehört der Jury übrigens nicht an.
Es läuft also alles streng nach Regelwerk. Dass dieses Regelwerk nahezu auf den Tag genau die Nominierung von Grand Theft Auto VI ermöglicht, liegt tatsächlich nicht am Veranstalter. Die Fristen entsprechen denen der Vorjahre. Es gibt keine Anpassung, die hier für Rockstar macht worden wäre.
Was neben GTA 6 noch los ist
Hinter Grand Theft Auto VI mit den meisten Nominierungen folgen Control Resonant und Resident Evil Requiem mit jeweils sechs Nominierungen. Phantom Blade Zero bringt es auf fünf Nominierungen.
Das neue Ocarina of Time ist immerhin viermal vertreten. Neben dem Spiel des Jahres ist das Zelda-Remake auch für die beste künstlerische Gestaltung, die beste Musik (was übrigens eine Überraschung ist, weil die Kategorie eigentlich mit Spotify verbandelt ist) und das beste Action-Adventure nominiert.
Ebenfalls viermal nominiert sind 007 First Light und das Indie-Spiel Big Walk. Letzteres darf sich unter anderem Hoffnungen auf Auszeichnungen als bestes Indie-Spiel, bestes Familienspiel und bestes Multiplayer-Spiel machen.
Interessant ist auch die Kategorie Best Game Direction. Hier konkurrieren Control Resonant, GTA VI, Phantom Blade Zero, Pragmata und Resident Evil Requiem. Das Zelda-Remake ist in dieser Kategorie hingegen nicht vertreten.
Wer holt sich den Titel als bestes RPG?
Für uns bei JPGames ist natürlich die Kategorie Best RPG besonders interessant. Und hier wartet eine durchaus abwechslungsreiche Auswahl.
Nominiert sind Final Fantasy Resonance von Square Enix, Fire Emblem Fortune’s Weave von Nintendo und Intelligent Systems sowie Capcoms Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.
Komplettiert wird das Feld durch The Blood of Dawnwalker von Rebel Wolves und Trails in the Sky 2nd Chapter von Nihon Falcom.
Bemerkenswert: Keiner dieser fünf Titel ist gleichzeitig für das Spiel des Jahres nominiert. Gerade für JRPG-Fans stehen mit Final Fantasy, Fire Emblem, Monster Hunter Stories und Trails in the Sky aber gleich vier interessante Kandidaten zur Auswahl.
Auch in den übrigen Kategorien gibt es bekannte Namen. Als bestes Actionspiel sind unter anderem Onimusha: Way of the Sword, Phantom Blade Zero und Saros nominiert. In der Kategorie bestes Action-Adventure treffen wiederum 007 First Light, Control Resonant, GTA VI, Pragmata, Resident Evil Requiem und Ocarina of Time aufeinander.
Nintendo, Pokémon und die meist erwarteten Spiele
Auch Nintendo kann sich über die diesjährige Auswahl freuen. Allein die Nintendo-Titel kommen auf insgesamt zwölf Nominierungen, wobei das Zelda-Remake mit vier Nennungen besonders hervorsticht. Übrigens, die meisten für einen Publisher dieses Jahr. Dahinter folgt Capcom mit elf Nominierungen.
Neben Zelda ist Nintendo standardmäßig vor allem in der Kategorie Best Family Game stark vertreten. Dort treten Nintendo Switch Sports Resort, Pokémon Pokopia und Yoshi and the Mysterious Book an. Konkurrenz bekommen sie von Big Walk und Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.
Pokémon Pokopia ist außerdem als bestes Simulations- beziehungsweise Strategiespiel nominiert. Dort trifft es unter anderem auf Slay the Spire 2 und Mewgenics. Mit Pokémon Champions ist zudem ein weiterer Pokémon-Titel in der Kategorie bestes Mobile-Spiel vertreten.
Nintendo Switch Sports Resort ist darüber hinaus als bestes Sport- beziehungsweise Rennspiel nominiert. Rhythm Paradise Groove darf sich hingegen Hoffnungen auf einen Preis für seine Barrierefreiheitsinnovationen machen. Das Switch-exklusive Orbitals kann übrigens zwei Nominierungen einpacken: für besten Multiplayer-Titel und Debüt-Indiespiel.
Ein Blick auf die meist erwarteten Spiele lohnt sich ebenfalls. Hier stehen Fable, Final Fantasy VII Revelation, God of War Laufey, Resident Evil Veronica und The Witcher 4 zur Wahl. Von Persona 4 Revival, Persona 6 und Kingdom Hearts 4 fehlt hier jede Spur.
Und auch Film- und Serienfans kommen auf ihre Kosten. Als beste Adaption sind unter anderem Cyberpunk: Edgerunners 2, die zweite Staffel von Fallout und der Super Mario Galaxy Film nominiert.
Welche Spiele am Ende tatsächlich ausgezeichnet werden, erfahren wir in der Nacht zum 11. Dezember. Bis dahin darf fleißig diskutiert werden. Die übrigen Kategorien und die Abstimmung zum Players‘ Voice-Award findet ihr auf der offiziellen Website.
Was haltet ihr von den diesjährigen Nominierungen? Fehlt euch ein bestimmtes Spiel? Und vor allem: Welcher Titel hat für euch die Auszeichnung als Spiel des Jahres verdient?
Bildmaterial: The Game Awards
5 Kommentare
Im Prinzip sind die Nominierungen für mich den Erwartungen entsprechend: Viel GTA VI, ich denke, diese Kategorien werden auch ziemlich antiklimaktisch in der Mehrzahl an GTA VI gehen. Ich persönlich kann den Hype um das Franchise nicht wirklich nachvollziehen, ich bin einfach froh, wenn es endlich "aus der Bahn" ist. Dass die Votings nun auch schon vor dem Release von GTA VI begonnen haben, finde ich hingegen ein wenig albern.
Ich muss aber auch sagen, dass ich dieses Jahr erstaunlich wenige der nominierten Spiele überhaupt gespielt habe: Eigentlich nur Orbitals (Multiplayer/Best Debut Indie), Rhythm Paradise Groove (Accessability), Pokopia (Family/Sim), wenn ich nichts übersehe. Einige Spiele liegen auch noch auf meinem Backlog bzw. stehen auf meiner Wunschliste, darunter Phantom Blade Zero, Onimusha, LiS: Reunion sowie die komplette RPG-Kategorie, die ich im Übrigen sehr stark finde. Ich würde es dort jedem gönnen, freue mich aber besonders, dass Falcom erstmals für einen Game Award nominiert wurde.
Von den GOTY-Nominierten habe ich ebenfalls keinen Titel gespielt, so fiel meine Wahl nun auf Phantom Blade Zero, das mich von allen Nominierungen einfach persönlich am meisten anspricht. Zelda wäre für mich Platz 2, aber ich muss ehrlich sagen, dass mich Ocarina of Time damals nicht soooo geflashed hat (für mich war es eine gute 8/10) und gerade in dieser Kategorie muss vielleicht nicht gerade ein Remake gewinnen, das sich ja doch recht eng am Original orientiert und den meisten Spielern schon vorher bekannt gewesen sein dürfte. So oder so glaube ich aber nicht, dass irgendjemand GTA VI den Sieg streitig machen kann, mich interessieren eher die Ergebnisse derjenigen Kategorien, die nicht von GTA heimgesucht werden.
Tolle Spiele dies Jahr waren für mich bisher The Blood of Dawnwalker, Final Fantasy Resonance, Enshrouded, Ocarina of Time. Wobei ich sagen muss, dass mich Ocarina of Time nicht so begeistert hat wie damals auf dem N64. Auch wenn es damals seiner Zeit weit voraus war, merkt man dem Spiel heute sein Alter an. Ein ordentliches Remake, dass leider etwas zu nah am Original ist. Ein paar mehr Neuerungen wären toll gewesen. Zumindest Master Quest und der Licht Tempel hätten meiner Meinung nach dabei sein müssen. Am Ende hat es mir aber gezeigt, dass ich mich über ein neues, klassisches Zelda sehr freuen würde.
Den Dawnwalker als Debüt fand ich super. Aber mir war auch irgendwie klar, dass es mit Game of the Year schwer wird. Dafür stand dem Spiel die Zeitdruckmechanik im Wege. Ich fand das Spiel trotzdem sehr gut.
Mit Enshrouded hatte ich ebenfalls viel Spaß, obwohl es eigentlich nur ein Lückenfüller werden sollte.
Zuletzt noch FF Resonance gespielt, welches sich nach ein paar eher belanglosen, ersten Stunden dann doch noch zu einem richtigen Final Fantasy entwickelt hat. Davon würde ich zukünftig ebenfalls gerne mehr sehen. Gerne auch mehr in Richtung FF7, 8 und 9 was den Grafikstil angeht. Natürlich in HD.
Phantom Blade Zero habe ich gekauft, aber noch nicht gespielt. Freue mich aber schon darauf.
Insgesamt war es ein tolles Jahr mit vielen weiteren guten Spielen. Auch von Crismson Desert war ich beeindruckt. Abgesehen davon, dass es am Ende ein tolles Spiel war, lag es aber daran, dass ich dem Spiel vor Release nicht sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Die Erwartungen gingen gegen Null. Das Spiel wollte zu viel. Trotz der ganzen Kinderkrankheiten zu Release hat mich das Spiel sehr gefesselt und viel richtig gemacht, so dass ich am Ende knapp 150 Stunden auf der Uhr hatte.
Für mich gibt es eigentlich nicht wirklich ein Game of the Year. Für mich ist da eher entscheidend, ob es ein gutes Jahr war oder nicht. Ich fand 2026 insgesamt sehr gut.
Auf der einen Seite ist es halt schon phishy mit GTA6, auf der anderen Seite wird es vermutlich schon für viele seine Relevanz haben. Am Ende ist es halt immer noch Geoffs Werbeshow.
Man kann es drehen und wenden wie man will. Wenn GTA6 abstaubt, werden sich alle beschweren, dass das Spiel vor der Nominierung noch nicht einmal erschienen ist. Wenn Ocarina of Time gewinnt, werden sich alle beschweren, dass ein Remake eigentlich gar nicht nominiert sein darf. Der Shitstorm ist also vorprogrammiert.
Ich finde es nur toll, dass auch Esoteric Ebb für den Indie Award nominiert ist.
Ich würde gerne noch Phantom Blade spielen in Zukunft um es beurteilen zu können. GTA werde ich in ein paar Stunden erfahren wie es ist.
Ich kann nur für mich sprechen, der die anderen RPG Kandidaten nicht gespielt hat, aber dafür Final Fantasy resonance. Ich gönne es dem Spiel sehr für das was es ist. Ich hatte sogar letzens mit einem Freund das Gespräch und auch da fiel schon für beide es könnte das Game of the year werden für uns. Ich warte noch GTA ab, aber ich bin gespannt. Das Pragmata so wenig auftaucht wundert mich auch, hätte gedacht es bekommt mehr Anklang.