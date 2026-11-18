Es ist mal wieder so weit: Die diesjährigen The Game Awards stehen vor der Tür. Am 17. November wurden die Nominierungen für die große Preisverleihung bekannt gegeben, die bei uns in Deutschland in der Nacht zum 11. Dezember stattfindet.

Und das Spielejahr 2026 hat durchaus einige Schwergewichte hervorgebracht – oder bringt sie noch hervor. Von Grand Theft Auto VI über Resident Evil Requiem bis hin zum Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time ist einiges vertreten. Doch am Ende kann natürlich nur ein Titel zum Spiel des Jahres gekürt werden.

In zahlreichen Kategorien werden wieder Preise verliehen. Wir haben uns die interessantesten Nominierungen und einige bemerkenswerte Zahlen einmal genauer angesehen.

GTA VI führt mit acht Nominierungen

Besonders spannend ist natürlich die wichtigste Kategorie, Game of the Year. Hier treten 007 First Light, Control Resonant, Grand Theft Auto VI, Phantom Blade Zero, Resident Evil Requiem und The Legend of Zelda: Ocarina of Time gegeneinander an.

Bei der Anzahl der Nominierungen gibt es einen klaren Spitzenreiter: Grand Theft Auto VI ist gleich achtmal nominiert. Rockstars Blockbuster darf sich unter anderem Hoffnungen auf Auszeichnungen für die beste Spielregie, die beste Erzählung bzw. Story, die beste Musik und natürlich das Spiel des Jahres machen. GTA 6 bekommt also GOTY-Nominierung vor GTA 6.

Wieso GTA VI nominiert werden kann

Die Nominierung von Grand Theft Auto VI, das noch gar nicht erschienen ist, wird in den sozialen Medien natürlich kontrovers diskutiert. Stichtag für die Veröffentlichung der Spiele ist der 20. November – hier fällt GTA 6 also hinein.

Der entscheidende Punkt ist, ob ein Spiel schon von der Jury bewertet werden kann. Und auch das ist hier offensichtlich der Fall. Einerseits dürfte die Presse ohnehin gerade an den Reviews tippen. Andererseits können Publisher der Jury für die Nominierung auch ein Review-Exemplar zur Verfügung stellen.

Mit anderen Worten: Die Jury, welche die Spiele nominiert, kennt GTA 6 schon und hält es für nominierenswert. Dass das Spiel jetzt schon für das Publikum zur Wahl steht, welches das Spiel logischerweise noch nicht kennt, passt nicht allen – nachvollziehbar. Allerdings machen die Fan-Votings nur 10 Prozent vom Ergebnis aus. Zu 90 Prozent werden die Awards – abgesehen vom Player’s Voice Award – von der Jury gewichtet. Geoff Keighley gehört der Jury übrigens nicht an.

Es läuft also alles streng nach Regelwerk. Dass dieses Regelwerk nahezu auf den Tag genau die Nominierung von Grand Theft Auto VI ermöglicht, liegt tatsächlich nicht am Veranstalter. Die Fristen entsprechen denen der Vorjahre. Es gibt keine Anpassung, die hier für Rockstar macht worden wäre.

Was neben GTA 6 noch los ist

Hinter Grand Theft Auto VI mit den meisten Nominierungen folgen Control Resonant und Resident Evil Requiem mit jeweils sechs Nominierungen. Phantom Blade Zero bringt es auf fünf Nominierungen.

Das neue Ocarina of Time ist immerhin viermal vertreten. Neben dem Spiel des Jahres ist das Zelda-Remake auch für die beste künstlerische Gestaltung, die beste Musik (was übrigens eine Überraschung ist, weil die Kategorie eigentlich mit Spotify verbandelt ist) und das beste Action-Adventure nominiert.

Ebenfalls viermal nominiert sind 007 First Light und das Indie-Spiel Big Walk. Letzteres darf sich unter anderem Hoffnungen auf Auszeichnungen als bestes Indie-Spiel, bestes Familienspiel und bestes Multiplayer-Spiel machen.

Interessant ist auch die Kategorie Best Game Direction. Hier konkurrieren Control Resonant, GTA VI, Phantom Blade Zero, Pragmata und Resident Evil Requiem. Das Zelda-Remake ist in dieser Kategorie hingegen nicht vertreten.

Wer holt sich den Titel als bestes RPG?

Für uns bei JPGames ist natürlich die Kategorie Best RPG besonders interessant. Und hier wartet eine durchaus abwechslungsreiche Auswahl.

Nominiert sind Final Fantasy Resonance von Square Enix, Fire Emblem Fortune’s Weave von Nintendo und Intelligent Systems sowie Capcoms Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection.

Komplettiert wird das Feld durch The Blood of Dawnwalker von Rebel Wolves und Trails in the Sky 2nd Chapter von Nihon Falcom.

Bemerkenswert: Keiner dieser fünf Titel ist gleichzeitig für das Spiel des Jahres nominiert. Gerade für JRPG-Fans stehen mit Final Fantasy, Fire Emblem, Monster Hunter Stories und Trails in the Sky aber gleich vier interessante Kandidaten zur Auswahl.

Auch in den übrigen Kategorien gibt es bekannte Namen. Als bestes Actionspiel sind unter anderem Onimusha: Way of the Sword, Phantom Blade Zero und Saros nominiert. In der Kategorie bestes Action-Adventure treffen wiederum 007 First Light, Control Resonant, GTA VI, Pragmata, Resident Evil Requiem und Ocarina of Time aufeinander.

Nintendo, Pokémon und die meist erwarteten Spiele

Auch Nintendo kann sich über die diesjährige Auswahl freuen. Allein die Nintendo-Titel kommen auf insgesamt zwölf Nominierungen, wobei das Zelda-Remake mit vier Nennungen besonders hervorsticht. Übrigens, die meisten für einen Publisher dieses Jahr. Dahinter folgt Capcom mit elf Nominierungen.

Neben Zelda ist Nintendo standardmäßig vor allem in der Kategorie Best Family Game stark vertreten. Dort treten Nintendo Switch Sports Resort, Pokémon Pokopia und Yoshi and the Mysterious Book an. Konkurrenz bekommen sie von Big Walk und Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

Pokémon Pokopia ist außerdem als bestes Simulations- beziehungsweise Strategiespiel nominiert. Dort trifft es unter anderem auf Slay the Spire 2 und Mewgenics. Mit Pokémon Champions ist zudem ein weiterer Pokémon-Titel in der Kategorie bestes Mobile-Spiel vertreten.

Nintendo Switch Sports Resort ist darüber hinaus als bestes Sport- beziehungsweise Rennspiel nominiert. Rhythm Paradise Groove darf sich hingegen Hoffnungen auf einen Preis für seine Barrierefreiheitsinnovationen machen. Das Switch-exklusive Orbitals kann übrigens zwei Nominierungen einpacken: für besten Multiplayer-Titel und Debüt-Indiespiel.

Ein Blick auf die meist erwarteten Spiele lohnt sich ebenfalls. Hier stehen Fable, Final Fantasy VII Revelation, God of War Laufey, Resident Evil Veronica und The Witcher 4 zur Wahl. Von Persona 4 Revival, Persona 6 und Kingdom Hearts 4 fehlt hier jede Spur.

Und auch Film- und Serienfans kommen auf ihre Kosten. Als beste Adaption sind unter anderem Cyberpunk: Edgerunners 2, die zweite Staffel von Fallout und der Super Mario Galaxy Film nominiert.

Welche Spiele am Ende tatsächlich ausgezeichnet werden, erfahren wir in der Nacht zum 11. Dezember. Bis dahin darf fleißig diskutiert werden. Die übrigen Kategorien und die Abstimmung zum Players‘ Voice-Award findet ihr auf der offiziellen Website.

Was haltet ihr von den diesjährigen Nominierungen? Fehlt euch ein bestimmtes Spiel? Und vor allem: Welcher Titel hat für euch die Auszeichnung als Spiel des Jahres verdient?

Bildmaterial: The Game Awards