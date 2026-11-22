Rockstar Games feiert einen äußerst erfolgreichen Start des lang erwarteten, neuesten Ablegers der GTA-Reihe. Mit 3,79 Milliarden Dollar Umsatz und 32,5 Millionen verkauften Exemplaren am Veröffentlichungstag sprengt Grand Theft Auto VI alle Rekorde und ist laut Rockstar das erfolgreichste Unterhaltungsprodukt und bestbewertete Spiel aller Zeiten.

Wohlgemerkt: nicht nur das erfolgreichste Spiel. Das erfolgreichste Unterhaltungsprodukt – das schließt Filme mit ein. Damit wurde ein neuer Rekord für Unterhaltungsmedien aller Art aufgestellt und der bisher größte Unterhaltungsstart aller Zeiten erreicht.

Rekordhalter im Unterhaltungssektor zum Start

Zur Einordnung: GTA V spielte beim Start 800 Millionen Dollar ein, und Red Dead Redemption 2 einst 725 Millionen Dollar – Rockstar Games bricht sozusagen seinen eigenen Rekord um das Vierfache.

Auch die erfolgreichsten Filme übertrifft man bereits in der ersten Woche. The Odyssey beendete seinen Kinolauf mit 1,8 Milliarden. Avengers: Endgame beendete seinen sehr langen Lauf bei rund 2,88 Milliarden Dollar.

Live-Service-Spiele langfristig rentabel

Selbst im Live-Service- und Mobile-Spiele-Sektor dürfte man von diesen Zahlen beeindruckt sein. Hier gibt es leider nur wenige belastbare Zahlen: Candy Crush konnte bis 2023 laut offiziellen Aussagen von King insgesamt über 20 Milliarden US-Dollar umsetzen, wird aber heute deutlich höher geschätzt.

Ähnlich geht es Fortnite: Hier stehen geschätzt bis zu 40 Milliarden US-Dollar an Umsätzen im Raum. Auch bei Genshin Impact gibt es grobe Schätzungen – hier geht man von ca. drei Milliarden US-Dollar Umsatz im ersten Jahr aus, insgesamt soll es etwa 10 Milliarden USD eingenommen haben.

Aber GTA VI ist nach den 3,79 Milliarden Dollar Umsatz zum Launch natürlich auch noch lange nicht am Ende. Rockstar darf darauf hoffen, die 32,5 Millionen verkauften Einheiten in den nächsten Jahren noch deutlich zu vervielfachen. Vorgänger GTA V steht bei 235 Millionen verkauften Exemplaren.

„Mit großer Dankbarkeit beginnen wir mit der Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI ein neues Kapitel für Rockstar Games“, sagt Sam Houser, Präsident und Gründer von Rockstar Games. „Wir sind zutiefst berührt von der Reaktion der Spielerinnen und Spieler auf der ganzen Welt und freuen uns sehr, diesen Moment mit euch zu teilen.“

Grand Theft Auto VI ist im PlayStation Store, im Microsoft Store, im Rockstar-Games-Store sowie via Xbox Cloud Gaming erhältlich. Eine PC-Version soll nächstes Jahr erscheinen.

via GamesRadar, Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games