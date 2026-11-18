Titel Where the Seeds Fall 05. November 2026 Cygames 05. November 2026 Cygames 05. November 2026 Cygames System PC, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 Getestet für PC Versionsnummer BuildID: 26043342 Entwickler CygamesEdge, ZEREO Inc. Genres Plattformer, Action-Adventure Texte

Vertonung –

Spiele werden immer größer, Entwicklungszeiten immer länger und Budgets immer gewaltiger. Dass es auch anders gehen kann, möchte nun ausgerechnet das japanische Studio Cygames beweisen, das unter anderem für Umamusume: Pretty Derby und Granblue Fantasy bekannt ist. Im Rahmen der State of Play im September dieses Jahres stellte das Unternehmen mit CygamesEdge gleich eine neue Entwicklungsmarke vor.

Die Idee dahinter klingt eigentlich sympathisch: Statt immer größerer Mammutprojekte möchte sich CygamesEdge bewusst auf kleine bis mittelgroße Spiele konzentrieren, die in vergleichsweise kurzen Abständen entwickelt und veröffentlicht werden können. Und warum auch nicht? Schließlich muss nicht jedes Abenteuer 100 Stunden verschlingen, um einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Manchmal können gerade kurze, intensive Erfahrungen mehr auslösen als das nächste endlose Grind-Festival.

Gesagt, getan: Mit Where the Seeds Fall wurde direkt eines der ersten Projekte der neuen Marke angekündigt. Seit dem 5. November ist das Spiel für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC via Steam erhältlich und soll zeigen, was hinter der neuen Entwicklungsphilosophie steckt.

Doch kann ein vergleichsweise überschaubares Abenteuer tatsächlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen? Und gelingt es Where the Seeds Fall, auch abseits seiner kompakten Spielzeit zu überzeugen? Wir haben uns auf die Reise begeben und verraten euch in unserem Test, ob die Saat von CygamesEdge bereits beim ersten Versuch aufgeht.

Eine Welt am Rande des Verfalls

Cygames selbst beschreibt Where the Seeds Fall als „dramatic collapse action adventure“. Und tatsächlich klingt die Ausgangslage zunächst ziemlich vielversprechend: Die Menschheit wurde von einer mysteriösen Bedrohung namens „Fäulnis“ heimgesucht und hat sich deshalb in einen gigantischen Weltenbaum zurückgezogen. Dort versucht sie, fernab der verseuchten Oberfläche zu überleben.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein namenloser Soldat, über dessen Vergangenheit wir zunächst nur wenig erfahren. Eines Tages trifft er auf ein sogenanntes „Fell Child“, ein geheimnisvolles Kind, das als Vorbote einer großen Katastrophe gilt. Trotzdem beschließt er, das Mädchen zu beschützen und zurück an die Oberfläche zu bringen. Nicht ganz ohne persönlichen Grund: Das Kind erinnert ihn an seine eigene Tochter, die vor einiger Zeit ums Leben gekommen ist. Gemeinsam machen sich die beiden also auf den Weg, immer tiefer hinab durch den gewaltigen Weltenbaum.

Eine faszinierende Welt, die zu wenig erzählt

Die Ausgangslage hätte durchaus das Potenzial für eine spannende und emotionale Geschichte. Umso bedauerlicher ist es, dass Where the Seeds Fall aus seiner interessanten Welt erstaunlich wenig macht. Wer mehr über die Fäulnis, den Weltenbaum oder die Hintergründe der Menschheit erfahren möchte, wird weitgehend im Dunkeln gelassen.

Ausführliche Notizen, aufschlussreiche Gegenstandsbeschreibungen oder tiefgründige Dialoge? Fehlanzeige. Zwar versucht das Spiel, durch seine Umgebungen zumindest ein wenig Environmental Storytelling zu betreiben, doch für wirklich überzeugendes Worldbuilding reicht das leider nicht aus. Gerade weil das Szenario so neugierig macht, hätte ich mir deutlich mehr Hintergrundinformationen gewünscht.

Zwei ungleiche Gefährten, denen die Chemie fehlt

Noch schwerer wiegt allerdings, dass auch die Beziehung zwischen unseren beiden Hauptfiguren nicht die emotionale Tiefe erreicht, die ich mir erhofft hatte. Das Fell Child ist anfangs noch recht schüchtern, schließt den stoischen Soldaten dann aber erstaunlich plötzlich ins Herz. Eine wirklich nachvollziehbare Entwicklung dieser Bindung bleibt dabei weitgehend auf der Strecke.

Kommuniziert wird übrigens in einer eigens erdachten Fantasiesprache, die insbesondere beim Kind eher an niedliches Gebrabbel erinnert. Das passt durchaus zur ungewöhnlichen Welt und verleiht dem Abenteuer einen gewissen Charme. Richtige Gespräche führen die beiden allerdings kaum. Gerade hier hätten zusätzliche Interaktionen oder kleine gemeinsame Momente viel bewirken können.

Die Konstellation aus großem, wortkargem Beschützer und kleinem Begleiter erinnert natürlich an Spiele wie das diesjährige PRAGMATA oder sogar Donkey Kong Bananza – auch wenn wir es dort bekanntlich mit einem Gorilla statt einem menschlichen Beschützer zu tun haben. Die besondere Verbindung zwischen den jeweiligen Figuren, die solche Abenteuer auszeichnen kann, sucht man in Where the Seeds Fall jedoch seit der ersten Sekunde.

Viel Potenzial, wenig emotionale Wirkung

Leider kann auch das Ende die erzählerischen Schwächen nicht mehr ausgleichen. Statt eines emotionalen Höhepunkts bleibt vor allem ein Gefühl der Ernüchterung zurück. Das Spiel schafft es schlicht nicht, innerhalb seiner kurzen Laufzeit eine ausreichend glaubwürdige Bindung zwischen den beiden Hauptfiguren aufzubauen, um den entscheidenden Momenten das nötige Gewicht zu verleihen.

Dabei bin ich durchaus überzeugt, dass das auch in einem kompakten Abenteuer möglich gewesen wäre. Eine kurze Spielzeit ist schließlich keine Entschuldigung für eine oberflächlich erzählte Geschichte.

Only Down statt Up!

Als der namenlose Soldat haben wir in Where the Seeds Fall eigentlich nur eine Aufgabe: irgendwie nach unten kommen. Das erinnert ein wenig an das bekannte Geschicklichkeitsspiel „Only Up!“, nur dass wir uns hier eben in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Statt immer höher hinaufzuklettern, führt uns unsere Reise unaufhaltsam in die Tiefen des gigantischen Weltenbaums.

Das grundlegende Spielprinzip ist dabei schnell erklärt: Wir springen von Vorsprung zu Vorsprung, überwinden kleinere Hindernisse und suchen uns einen möglichst sicheren Weg nach unten. Unterstützung erhalten wir von unserem kleinen Begleiter, dem Fell Child, mit dessen Hilfe wir für kurze Zeit durch die Luft gleiten können. So lassen sich auch größere Abstände zwischen den einzelnen Plattformen überwinden.

Das klingt zunächst ziemlich unspektakulär und kann auf Dauer tatsächlich etwas monoton werden. Trotzdem muss ich zugeben, dass diese ständige Abwärtsbewegung auch etwas erstaunlich Hypnotisches an sich hat. Von einer Plattform zur nächsten zu springen, sich kurz durch die Luft tragen zu lassen und immer weiter in die Tiefe vorzudringen, entwickelt einen gewissen Rhythmus. Manchmal ist das sogar richtig befriedigend.

Immer schön dem Weg nach – Überraschungen Fehlanzeige

»So charmant diese kleinen Momente auch sein mögen, spielerisch bleibt davon leider nicht besonders viel übrig.«

Allerdings macht es uns das Spiel nicht gerade schwer, den richtigen Weg zu finden. Die Streckenführung ist ausgesprochen linear und lässt kaum Raum für eigene Entdeckungen. Versteckte Geheimnisse, alternative Wege oder interessante Sammelgegenstände sucht man weitgehend vergeblich.

Lediglich hin und wieder stoßen wir auf kleinere Harzablagerungen, die wir kurzerhand zertrümmern können. Das freut zumindest unseren kleinen Begleiter, der sich gelegentlich sogar zu einem niedlichen Freudentanz hinreißen lässt. Warum das Fell Child derart begeistert auf zerstörtes Harz reagiert? Nun, das bleibt wohl unserer Fantasie überlassen.

So charmant diese kleinen Momente auch sein mögen, spielerisch bleibt davon leider nicht besonders viel übrig. Gerade in einer Welt, die auf den ersten Blick so geheimnisvoll wirkt, hätte ich mir ein paar zusätzliche Anreize zum Erkunden gewünscht.

Auf Schlittschuhen in Richtung Abgrund

Etwas gewöhnungsbedürftig ist außerdem die Steuerung unseres namenlosen Helden. Der gute Mann bewegt sich nämlich erstaunlich träge und fühlt sich stellenweise so an, als würde er auf Schlittschuhen durch den Weltenbaum rutschen. Besonders beim Anhalten oder bei kleineren Korrekturen macht sich diese gewisse Schwerfälligkeit bemerkbar.

Das wäre grundsätzlich kein allzu großes Problem, wenn wir nicht regelmäßig über schmale Balken, winzige Vorsprünge und gefährliche Klippen balancieren müssten. Wenn nur wenige Zentimeter neben uns der bodenlose Abgrund wartet, kann sich die etwas schwammige Bewegungssteuerung schnell als ziemlich nervig erweisen. Hier hätte ich mir definitiv etwas mehr Präzision gewünscht.

Kämpfen? Lieber die Beine in die Hand nehmen!

Ganz ungefährlich ist unser Abstieg übrigens nicht. Neben den zahlreichen Abgründen begegnen uns auch feindliche Kreaturen, die uns das Leben schwer machen wollen. Ein klassisches Kampfsystem gibt es allerdings nicht. Statt mit gezückter Waffe auf die Gegner loszugehen, bleibt uns meistens nur die Flucht.

Eine Ausnahme gibt es immerhin: Während wir durch die Luft fallen, können wir die Feinde tatsächlich besiegen. Das ist eine durchaus interessante Entscheidung, die zumindest für etwas Abwechslung sorgt und das zentrale Motiv des Fallens auch in die Gegnerbegegnungen einbindet.

Trotzdem bleibt das Gameplay insgesamt ausgesprochen simpel. Die wenigen vorhandenen Mechaniken funktionieren grundsätzlich, entwickeln sich im Verlauf des Abenteuers aber kaum weiter. Wirklich überraschende Ideen oder spielerische Alleinstellungsmerkmale sucht man leider auch vergeblich.

Immerhin könnt ihr euch dank einer kostenlosen Demo selbst ein Bild davon machen, ob euch der ungewöhnliche Abstieg in den Weltenbaum zusagt.

Ein kleiner Ausflug zurück in die Wii-Ära?

»Doch Where the Seeds Fall wirkt in seiner gesamten Präsentation schlicht aus der Zeit gefallen.«

Mein erster Gedanke beim Anblick von Where the Seeds Fall? Das könnte doch glatt ein Spiel für die gute alte Wii sein! Tatsächlich fühlte ich mich stellenweise sogar ein wenig an The Legend of Zelda: Skyward Sword erinnert. Nicht unbedingt wegen der spielerischen Gemeinsamkeiten, sondern vielmehr aufgrund der allgemeinen Aufmachung und insbesondere der Charakterdesigns. Wobei der Vergleich zugegeben nur bedingt passt.

Vor allem die technischen Details lassen das Abenteuer ziemlich alt aussehen. Die Texturen sind größtenteils niedrig aufgelöst und auch die Charaktermodelle können kaum überzeugen. Besonders unser kleiner Begleiter ist dabei ein Fall für sich: Das Fell Child sieht manchmal irgendwie niedlich aus, im nächsten Moment aber auch erstaunlich gruselig. Eine merkwürdige Mischung aus süß und leicht unheimlich, bei der ich mir bis zum Schluss nicht ganz sicher war, was ich davon halten soll.

Natürlich muss ein kleineres Spiel nicht mit der grafischen Qualität aufwendiger Großproduktionen mithalten. Ein eigenständiger Stil kann schließlich deutlich mehr Eindruck hinterlassen als die höchste Auflösung. Doch Where the Seeds Fall wirkt in seiner gesamten Präsentation schlicht aus der Zeit gefallen. Würde mir jemand erzählen, das Spiel sei bereits vor 15 Jahren erschienen, würde mich das ehrlich gesagt kaum überraschen.

Technisch solide, aber nicht ganz ohne Stolperer

Immerhin läuft das Abenteuer auf dem PC überwiegend ordentlich. Größere technische Probleme, auffällige Bugs oder störende Glitches sind mir während meines Tests nicht begegnet.

Ganz ohne Kritik kommt die technische Umsetzung allerdings nicht davon. Denn trotz der vergleichsweise schlichten Grafik kommt es hier und da zu kleineren Framerate-Einbrüchen. Das ist angesichts der wenig anspruchsvollen Optik doch etwas verwunderlich. Wirklich gravierend sind diese kurzen Aussetzer zwar nicht, einen besonders ausgereiften Eindruck hinterlässt die technische Präsentation dadurch aber ebenfalls nicht.

Wo bleibt eigentlich die Musik?

Auch akustisch bleibt das Spiel leider erstaunlich blass. Besonders verwundert hat mich der ausgesprochen sparsame Einsatz von Musik. Über weite Strecken begleitet uns vor allem das Pfeifen des Windes durch den gewaltigen Weltenbaum. Und manchmal nicht einmal das.

Natürlich kann eine bewusst zurückhaltende Klangkulisse durchaus funktionieren. Gerade bei einem einsamen Abstieg durch eine geheimnisvolle, dem Untergang geweihte Welt wäre damit sogar einiges möglich gewesen. Doch hier entsteht für meinen Geschmack viel zu selten die Atmosphäre, die das Szenario eigentlich verdient hätte.

Ein Abenteuer, das schneller vorbei ist als gedacht

Dass sich CygamesEdge auf kleinere und kompaktere Spielerfahrungen konzentrieren möchte, war ja bereits im Vorfeld bekannt. Und bei Where the Seeds Fall hat man in dieser Hinsicht definitiv nicht zu viel versprochen. Das Abenteuer ist nämlich wirklich ziemlich kurz. Nach gerade einmal drei Stunden habt ihr im Grunde schon alles gesehen.

Grundsätzlich muss das natürlich nichts Schlechtes sein. Wie bereits eingangs erwähnt, können auch kurze Spiele einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Allerdings kommt das Ende hier doch ziemlich plötzlich. Vielleicht sogar etwas zu plötzlich. Gerade als man das Gefühl bekommt, dass die Geschichte noch etwas mehr Raum zur Entfaltung gebrauchen könnte, ist der Abstieg auch schon wieder vorbei.

Noch eine Runde? Diesmal gegen die Uhr!

Ganz Schluss ist nach dem Abspann immerhin noch nicht. Wer möchte, kann sich anschließend in einem zusätzlichen Zeitrennen-Modus versuchen und den Abstieg möglichst schnell absolvieren.

Das ist als kleine Dreingabe durchaus in Ordnung, dürfte aber längst nicht alle begeistern. Schließlich wird das ohnehin recht überschaubare Gameplay durch den Zeitdruck nicht plötzlich abwechslungsreicher. Für besonders ehrgeizige Geschwindigkeitsfans mag der Modus einen gewissen Reiz besitzen, ein echtes Highlight ist er für mich allerdings nicht.

Wie bereits erwähnt, verständigen sich unsere beiden Hauptfiguren in einer eigens erdachten Fantasiesprache. Eine klassische Sprachausgabe im eigentlichen Sinne gibt es deshalb nicht. Das ist allerdings überhaupt kein Problem und passt sogar ziemlich gut zur ungewöhnlichen Spielwelt.

Etwas schade finde ich hingegen, dass Where the Seeds Fall keine deutschen Bildschirmtexte bietet. Unterstützt werden lediglich Englisch, Chinesisch, Koreanisch und Japanisch. Angesichts der ohnehin sehr überschaubaren Textmenge fällt das zwar nicht allzu schwer ins Gewicht, eine deutsche Lokalisierung wäre trotzdem schön gewesen.

Viel Potenzial, wenig dahinter

Where the Seeds Fall lässt leider eine ganze Menge Potenzial liegen. Die Ausgangsidee mit dem geheimnisvollen Weltenbaum und den beiden ungleichen Gefährten hätte durchaus das Zeug zu einem kleinen, emotionalen Abenteuer gehabt. Stattdessen bleibt das Gameplay ziemlich eintönig, die Geschichte oberflächlich und die Präsentation wirkt wie aus einer anderen Zeit. Dabei hätte ich über die spielerische Einfachheit problemlos hinwegsehen können, wenn mich wenigstens die Geschichte oder die Atmosphäre gepackt hätten. Dass solche reduzierten Erfahrungen wunderbar funktionieren können, hat schließlich schon Journey bewiesen. Von dessen Magie ist hier allerdings kaum etwas zu spüren. Schade! Nach gerade einmal drei Stunden ist der Abstieg dann auch schon wieder vorbei, ohne wirklich einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Selbst die aktuell verlangten zehn Euro erscheinen mir angesichts des überschaubaren Umfangs und der fehlenden Höhepunkte fast schon etwas zu viel. Dabei finde ich die grundsätzliche Idee von CygamesEdge, bewusst kleinere Spiele zu entwickeln, nach wie vor sympathisch. Nur sollte eben auch ein kurzes Abenteuer irgendetwas bieten, das im Gedächtnis bleibt. Where the Seeds Fall gelingt das leider nicht. Und wer unter Höhenangst leidet, sollte um diesen Ausflug in die Tiefe ohnehin lieber einen großen Bogen machen.

Story Die interessante Ausgangsidee rund um den Weltenbaum und die beiden ungleichen Gefährten verschenkt leider viel Potenzial. Es fehlt an Worldbuilding, glaubwürdiger Charakterentwicklung und emotionaler Tiefe. Gameplay Der stetige Abstieg hat durchaus etwas Hypnotisches, wird aufgrund der simplen Mechaniken und linearen Wege aber schnell eintönig. Die etwas schwammige Steuerung sorgt zudem gelegentlich für Frust. Grafik Die niedrig aufgelösten Texturen und einfachen Charaktermodelle wirken wie aus der Wii-Ära. Auch kleinere Framerate-Einbrüche trüben den ansonsten technisch weitgehend stabilen Eindruck. Sound Die Fantasiesprache passt durchaus zur ungewöhnlichen Spielwelt. Der äußerst sparsame Musikeinsatz lässt jedoch viel Atmosphäre vermissen und bietet kaum einprägsame Momente. Sonstiges Nach rund drei Stunden ist das Abenteuer bereits vorbei und der zusätzliche Zeitrennen-Modus bietet wenig Anreiz zum Weiterspielen. Deutsche Bildschirmtexte fehlen ebenfalls, während selbst der Preis von zehn Euro etwas hoch erscheint.

Bildmaterial: Where the Seeds Fall, Cygames, CygamesEdge, ZEREO