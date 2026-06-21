Das war … Kalenderwoche 25/2026

Ein drohender Kahlschlag, Werbung in Spielen, ein Rückschlag sowie zwei Bestenlisten aus Japan haben uns in den letzten Tagen beschäftigt. Nach dem Block mit den Videos der Woche präsentieren wir euch auch noch unser aktuelles Review. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Einem Medienbericht zufolge droht bei Xbox der nächste Kahlschlag. Konkret geschlossen werden könnten demnach Compulsion Games, Double Fine Productions und Ninja Theory. Gesichert scheint, dass bei Xbox derzeit eine große Umstrukturierung ansteht.

Eine neue Werbeoffensive gestartet hat Electronic Arts. Dabei geht es um die Vermarktung von Produkten in Spielen, beispielsweise auf Werbebanden in Sportspielen. Die Werbe-Inhalte sollen dynamisch ausgespielt werden.

Die Aktion Stop Killing Games hat einen Rückschlag hinnehmen müssen. So sieht die EU-Kommission derzeit von neuen Gesetzen ab und will zunächst weitere Abklärungen treffen.

Bestenlisten von Fans sind immer wieder interessant. Heute haben wir gleich zwei Exemplare aus Japan für euch! Hier ging es einerseits um Spiele, die man nochmals zum ersten Mal erleben möchte, sowie um Spiele, welche ein Remake verdienen.

In einer längeren Präsentation gab es Bekanntes und auch neue Features von Persona 4 Revival (PS5, Xbox Series, PC) zu sehen. Auch zu Final Fantasy Resonance (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) gab es nochmals einen Nachschlag. Neben einem längeren Gameplay-Video erfuhren wir auch, welches Team die Entwicklung leitet. Bandai Namco zeigte derweil einen Story-Trailer zu Echoes of Aincrad: Sword Art Online (PS5, Xbox Series, PC). Der ehemalige DmC-Producer brachte Stupid Never Dies (PS5, PC) erneut auf die Bühne, während es zu Harvest Moon: Echoes of Teradea (PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) endlich den ersten Trailer gab.

Viel neues Gameplay-Material sahen wir auch zum Monstersammelspiel Aniimo (PS5, Xbox Series, PC, Mobil). Ab sofort selbst austesten könnt ihr Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (PS4, PS5, Switch 2, PC) mit einer Demo. Eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne führte Tomo: Endless Blue (Switch 2, PC) durch, deshalb soll die Veröffentlichung auch für Switch 2 erfolgen. Mittlerweile erhältlich ist The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), die Veröffentlichung wurde mit witzigen Werbespots gefeiert. Des Weiteren lohnt sich auch ein Blick auf aktuelle Projekte aus Indien.

Aus Deutschland stammt das Bullet-Hell-Shoot-’em-up Warding Witches (PC). Im September wird My Hero Academia: All’s Justice auch noch für Switch 2 nachgereicht. Nächste Woche gibt es auf PlayStation 5 dank Flesh Made Fear zudem Nachschub für alle Fans von Retro-Horror. In den Juli starten könnt ihr mit dem nächsten großen Update zu Genshin Impact (PS5, Xbox Series, PC, Mobil). Bei Octopath Traveler: Champions of the Continent (Mobil) stehen Kollaborations-Inhalte mit Final Fantasy X an. Auch bei Persona 5: The Phantom X (PC, Mobil) hat man sich etwas einfallen lassen und bietet Hatsune Miku auf. Pokémon-Fans freuen sich derzeit über Promokarten und weiteres Merchandise.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES hat sich The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) von Square Enix gewidmet. Nostalgiker und RPG-Fans finden hier einen Pflichttitel, die HD-2D-Grafik unterstützt das einzigartige Erlebnis. Die mehrschichtige Geschichte konnte uns dabei berühren.