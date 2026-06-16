Bullet-Hell und Shoot’em-up Fans sollten einen Blick auf diesen deutschen Indie werfen

Hier gibt es ordentlich etwas auf die Ohren. Das bayerische Entwicklerstudio Sonorode und Publisher Headup Games aus Düren haben eine Demo zu ihrem klassischen Bullet-Hell-Shoot-‚em-up Warding Witches auf Steam veröffentlicht. Eine vollständige Veröffentlichung steht noch aus, wobei 2026 angepeilt wird.

SpielerInnen können dabei die komplette erste „Stage“ sowie einen Teil der zweiten „Stage“ erleben. Zur Auswahl stehen die beiden Hexen Willa und Talia, die sogar gemeinsam im lokalen Koop-Modus gespielt werden können.

Bullet Hell für Einsteiger und Veteranen

Warding Witches setzt auf klassische Shoot’em-up-Action mit modernen Komfortfunktionen. Statt lediglich Gegnerhorden auszuweichen, müssen SpielerInnen Angriffe, Verteidigung und Positionierung gleichzeitig meistern.

Für die Demo stehen gleich mehrere Spielmodi bereit. Ein Story-Modus richtet sich an Genre-Neulinge, während Arcade-Fans auf höheren Schwierigkeitsgraden gefordert werden. Insgesamt gibt es drei Schwierigkeitsstufen.

Eine Besonderheit des Spiels ist das Verteidigungssystem. Statt der in vielen Genrevertretern üblichen „Bomben“ beschwören die Hexen mächtige Schutzschilde und andere defensive Zauber. Zusammen mit dem modernen Punktesystem soll das verschiedene Spielstile fördern und gleichzeitig erfahrene SpielerInnen für riskante Manöver belohnen.

Neben dem klassischen Gameplay legen Sonorode und Headup Games besonderen Wert auf die audiovisuelle Präsentation. Warding Witches (hier findet ihr die Steam-Seite) kombiniert handgezeichnete Pixel-Art mit einem energiegeladenen Fantasy-Soundtrack aus eigener Produktion.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Warding Witches, Sonorode, Headup Games