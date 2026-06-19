Für Fans der ersten Resident-Evil-Spiele: „Sehr positiv“ bewertetes Steam-Game erscheint für PS5

Das zunächst für Steam veröffentlichte und dort bislang „sehr positiv“ bewertete Flesh Made Fear wird nun auch für PlayStation 5 erscheinen. Publisher Assemble Entertainment und Tainted Pact Games gaben die Veröffentlichung für den 25. Juni 2026 bekannt.

Es handelt sich um die erste Konsolenversion von Entwickler Tainted Pact Games. Mit Flesh Made Fear will man Fans klassischer Survival-Horror-Games ansprechen, insbesondere „Fans der ersten Resident-Evil-Spiele“. Die neue PS5-Version soll zudem japanische Sprachausgabe erhalten.

„Inspiriert von den Kameraperspektiven, der Ressourcenknappheit und der Puzzles der klassischen Resident-Evil-Spiele, lässt Flesh Made Fear den Geist der PlayStation-Ära wiederaufleben – mit Panzersteuerung, begrenzten Speicherpunkten, knapper Munition, gefährlichen Kreaturen und einem düsteren Szenario zwischen Body Horror, Verschwörung und Okkultismus“, heißt es.

Im Spiel rückt eine Spezialeinheit der geheimen Reaper Intervention Platoon (kurz: R.I.P.) in eine verlassene Stadt vor. Dort will man den abtrünnigen Ex-CIA-Agenten Victor Ripper aufspüren, um seine verstörenden Forschungen zu stoppen. „Doch was als verdeckte Operation beginnt, entwickelt sich schnell zu einem verzweifelten Kampf ums Überleben. “

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Flesh Made Fear, Assemble Entertainment, Tainted Pact Games