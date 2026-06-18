Final Fantasy X bekommt eine brandneue Story, aber leider nur in einem anderen Spiel

Final Fantasy X feiert im Juli seinen 25. Geburtstag und Square Enix hat schon einige Details zu den Feierlichkeiten vorgestellt. Final Fantasy X-3 gehört bisher nicht dazu (und das wird wohl auch so bleiben) – aber trotzdem dürfen sich Fans über eine brandneue Geschichte um Tidus, Yuna und Co. freuen.

In Japan startet heute nämlich eine Kollaboration zwischen Octopath Traveler: Champions of the Continent und Final Fantasy X. Das Event wird bis zum 13. August laufen. Ob und wann das Event in die globale Version kommt, ist unbekannt.

Jedoch ist es üblich, dass neue Inhalte mit mehreren Monaten Verzögerung nachgeliefert werden, da das Spiel in Japan deutlich früher erschienen ist. Für uns im Westen gibt es aktuell immerhin eine Kollaboration zu Final Fantasy VI, die zudem Phenn aus Octopath Traveler als zeitlich begrenzten Charakter ins Spiel bringt.

An neuen Inhalten für die japanische Kollaboration zu Final Fantasy X gibt es eine originale Geschichte, die vom Szenario-Autor Kazushige Nojima des Originals und dem Character-Designer Tetsuya Nomura betreut wurde.

Drei Kapitel von Kazushige Nojima

Die Story wird in drei Kapitel unterteilt, wobei das erste zum Start verfügbar ist und die weiteren im Rahmen späterer Updates erscheinen. Tidus schafft es als Dieb ins Spiel, Yuna schließt sich als Klerikerin an und Auron ist als Krieger spielbar. Ein Charakter davon ist kostenlos erhältlich.

Zusätzlich gibt es mehrere Waffen aus Final Fantasy X, darunter das Ultima-Schwert, Nirvana und Masamune. Diese können durch das Besiegen bestimmter Gegner in den neuen Kollaborations-Events verdient werden. Weitere Belohnungen umfassen einen Kaktor-Begleiter sowie verschiedene zeitlich begrenzte Missionen und Kampagnenboni.

Und was ist mit Final Fantasy X-3?

Heiß diskutiert wird seit jeher ein mögliches Final Fantasy X-3. Die Chancen dazu stehen tatsächlich „nicht bei Null“, wie Motomu Toriyama schon vor Jahren verriet. Tetsuya Nomura sagte sogar mal, es würde schon eine Grundskizze der Story von Kazushige Nojima zu einem möglichen X-3 geben. Ob er wohl Gedanken dazu in der neuen Kollaboration zum Mobile-Ableger von Octopath Traveler verarbeitet hat?

Am Rande: Dass Octopath Traveler: Champions of the Continent „noch lebt“ – das haben wir ausgerechnet NetEase zu verdanken, die zuletzt nicht unbedingt dafür bekannt waren, Rettungsringe zu reichen. Doch im Falle des Mobile-Games war es so. Square Enix hat den Betrieb der westlichen Version im Januar 2025 an NetEase übergeben. In Japan betreibt Square Enix das Spiel weiterhin selbst.

Die Trailer zum Event:

via Dengeki Online, Noisy Pixel, Bildmaterial: Octopath Traveler: Champions of the Continent, Square Enix