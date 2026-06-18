Nach Amnesie: Diese Spiele würden japanische Fans gerne noch einmal neu entdecken

Hand aufs Herz: Wenn ihr die Möglichkeit hättet, alle Erinnerungen an ein bestimmtes Spiel zu löschen, um es noch einmal zum allerersten Mal zu erleben – welches wäre eure Wahl?

Die Antworten auf diese Frage dürften je nach SpielerIn völlig unterschiedlich ausfallen. Manche denken dabei an eine besonders emotionale Geschichte, andere an einen überraschenden Plot-Twist oder einfach an das Gefühl, eine faszinierende Spielwelt erstmals zu entdecken.

Genau diese Frage stellte die japanische Famitsu nun im Rahmen ihres 40-jährigen Jubiläums an ihre LeserInnen. Die Umfrage umfasste verschiedene Themen und Fragen rund um Videospiele – darunter auch die Frage nach dem Spiel, das man am liebsten noch einmal völlig unvoreingenommen erleben würde.

Als Teil derselben Jubiläumsumfrage fragte Famitsu die japanische Spielerschaft übrigens auch, welche Spiele sie sich am dringendsten als Remake oder Remaster zurückwünschen. Die Ergebnisse dieser Abstimmung haben wir bereits in einem separaten Beitrag für euch zusammengefasst.

Zelda vor Chrono Trigger und Steins;Gate

Zurück zur herbeigesehnten Amnesie: Den ersten Platz sicherte sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das Open-World-Abenteuer konnte offenbar besonders viele SpielerInnen mit seinem Gefühl von Freiheit und Entdeckung beeindrucken.

Direkt dahinter folgen mit Chrono Trigger und Steins;Gate zwei weitere Werke, die vor allem für ihre Geschichten und überraschenden Wendungen bekannt sind. Auch mehrere Final-Fantasy-Titel schafften es in die Top 10.

Die Top 10:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Chrono Trigger Steins;Gate Final Fantasy X Final Fantasy VII 13 Sentinels: Aegis Rim Undertale Dragon Quest Danganronpa: Trigger Happy Havoc Dragon Quest III

Natürlich handelt es sich dabei „nur“ um die Sichtweise einiger weniger japanischer SpielerInnen. Dennoch dürfte die Liste auch außerhalb Japans bei vielen Fans Erinnerungen wecken – und vermutlich die eine oder andere Diskussion auslösen. Denn die spannendste Frage bleibt am Ende vielleicht dieselbe wie zu Beginn: Welches Spiel würdet ihr selbst gerne noch einmal zum ersten Mal erleben?

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo