Nach Amnesie: Diese Spiele würden japanische Fans gerne noch einmal neu entdecken

Hand aufs Herz: Wenn ihr die Möglichkeit hättet, alle Erinnerungen an ein bestimmtes Spiel zu löschen, um es noch einmal zum allerersten Mal zu erleben – welches wäre eure Wahl?
Die Antworten auf diese Frage dürften je nach SpielerIn völlig unterschiedlich ausfallen. Manche denken dabei an eine besonders emotionale Geschichte, andere an einen überraschenden Plot-Twist oder einfach an das Gefühl, eine faszinierende Spielwelt erstmals zu entdecken.
Genau diese Frage stellte die japanische Famitsu nun im Rahmen ihres 40-jährigen Jubiläums an ihre LeserInnen. Die Umfrage umfasste verschiedene Themen und Fragen rund um Videospiele – darunter auch die Frage nach dem Spiel, das man am liebsten noch einmal völlig unvoreingenommen erleben würde.
Als Teil derselben Jubiläumsumfrage fragte Famitsu die japanische Spielerschaft übrigens auch, welche Spiele sie sich am dringendsten als Remake oder Remaster zurückwünschen. Die Ergebnisse dieser Abstimmung haben wir bereits in einem separaten Beitrag für euch zusammengefasst.
Zelda vor Chrono Trigger und Steins;Gate
Zurück zur herbeigesehnten Amnesie: Den ersten Platz sicherte sich The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Das Open-World-Abenteuer konnte offenbar besonders viele SpielerInnen mit seinem Gefühl von Freiheit und Entdeckung beeindrucken.
Direkt dahinter folgen mit Chrono Trigger und Steins;Gate zwei weitere Werke, die vor allem für ihre Geschichten und überraschenden Wendungen bekannt sind. Auch mehrere Final-Fantasy-Titel schafften es in die Top 10.
Die Top 10:
- The Legend of Zelda: Breath of the Wild
- Chrono Trigger
- Steins;Gate
- Final Fantasy X
- Final Fantasy VII
- 13 Sentinels: Aegis Rim
- Undertale
- Dragon Quest
- Danganronpa: Trigger Happy Havoc
- Dragon Quest III
Natürlich handelt es sich dabei „nur“ um die Sichtweise einiger weniger japanischer SpielerInnen. Dennoch dürfte die Liste auch außerhalb Japans bei vielen Fans Erinnerungen wecken – und vermutlich die eine oder andere Diskussion auslösen. Denn die spannendste Frage bleibt am Ende vielleicht dieselbe wie zu Beginn: Welches Spiel würdet ihr selbst gerne noch einmal zum ersten Mal erleben?
Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo
3 Kommentare
Also von der Liste ist es für mich definitiv 13 Sentinals Aegis Rim. Selten ein Spiel mit so guter Story, wo man so gut mit rätseln kann, gehabt. Das ist definitiv ein Spiel wo der erste Durchgang einfach magisch ist. Das 2. spiel wo ich gerne meine Erinnerung löschen will ist FF14. Einfach wieder das Gefühl zu haben die beste Story die Square jemals geschrieben hat und hunderte von Stunden unbekanntes Abenteuer vor sich zu haben, wäre einfach ein Traum. Nochmal Emet Selch, Venat, Graha Tia, Hythlodeus usw. das erstemal begegen, die ganzen emotionalen twists un turn erleben und sogar nochmal sich durch die elenden Quests nach Realm Reborn zu schlagen. Man jetzt haben ich echt wieder lust auf FF14, zum Glück ist es in einem halben Jahr wieder soweit.
Ansonsten würde ich mir allgemein eigentlich nicht die erste Erfahrung mit spielen löschen da ich finde das viele spiele mit mehrmaligen durchspielen sogar noch besser werden (z.B. FF7).
Vielleicht ein bisschen langweilig, aber tatsächlich würde ich den ersten Platz für mich genauso unterschreiben.
Ich ertappe mich hin und wieder bei dem Gedanken, wie es wohl wäre, BOTW noch einmal zum ersten Mal zu erleben. Ich habe es locker fünfmal komplett durchgespielt – auf der Wii U und der Switch / SW2, inklusive Hero Mode etc.
So ein „Verlangen“ habe ich bei TOTK zum Beispiel überhaupt nicht. Trotzdem stimmt es natürlich auch, dass das Spiel über mehrere Durchgänge hinweg noch einmal anders wirkt und man neue Aspekte daran entdeckt. Naja, auf jeden Fall ein interessantes Gedankenspiel.
Der Meinung bin ich auch. Ich fand sogar die Mehrheit meiner Spiele beim zweiten Run besser als beim ersten - und wenn zwischen zwei Durchläufen 8-10 Jahre liegen (auch das kam bei mir schon vor), kommt das auch fast einer Neuentdeckung gleich.
Bin von Haus aus nicht der Typ, der dem ersten Mal bzw. dem ersten Eindruck eine übergroße Bedeutung zumisst, denn als Doom-Metal-Fan und Weinliebhaber weiß ich, dass vieles erst nach längerer Zeit so richtig gut wird.