So erhaltet ihr die exklusiven Promokarten zur Pokémon-Weltmeisterschaft 2026

Zum Abschluss der nordamerikanischen Internationalmeisterschaften in New Orleans und im Vorfeld der diesjährigen Weltmeisterschaften im August in San Francisco hat The Pokémon Company die Promokarte „Paradies Resort“ präsentiert.

Die „Paradies Resort“-Karte ist für Teilnehmende bei den lokalen Weltmeisterschaften in San Francisco reserviert. Die Karte ist im „Welcome Kit“ der Turnierteilnehmer enthalten. Alle Besuchenden der Veranstaltung haben die Chance auf eine Rayquaza-Karte.

Während die Resort- und Rayquaza-Karten also Amerika-Besuchenden vorbehalten bleiben, gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Promokarte mit Pikachu und „World“-Branding in teilnehmenden Stores weltweit im Rahmen von „Play! Pokémon“-Turnieren. Turniersieger können sogar eine Karte mit einem goldenen „Winner“-Schriftzug ergattern.

Ein Trailer wirft einen Blick auf drei Karten. Ein weiteres Video, das wir euch unten angehangen haben, stellt darüber hinaus neues Merchandise zu den Weltmeisterschaften vor. Dazu zählt auch das alljährliche Pikachu-Plüschtier, das es nur im Pokémon Center bei den Weltmeisterschaften geben wird. Auch Teilnehmer erhalten es im Rahmen des Welcome Kit.

Pokémon XP findet erstmals statt

Erstmals wird während der Weltmeisterschaften am gleichen Wochenende und Veranstaltungsort Pokémon XP stattfinden. Ein Event rund um Pokémon, mit Ausstellern und Partnern wie LEGO, Ravensburger, Stern Pinball, Crocs und vielen weiteren.

Der Merch-Trailer:

Bildmaterial: The Pokémon Company