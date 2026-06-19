My Hero Academia: All’s Justice erscheint mit exklusiven Funktionen für Switch 2

Erst seit Februar ist My Hero Academia: All’s Justice für PS5, Xbox und PCs erhältlich. Von einer Portierung für Nintendo-Konsolen war bisher keine Spur, aber Bandai Namco hat genau das vor.

Am 4. September 2026 wird der aktuelle Ableger auch für Nintendo Switch 2 erscheinen, wie man bekannt gibt. Die neue Version bietet dabei „exklusive Funktionen“, darunter „Online-Kämpfe über GameShare in Verbindung mit GameChat, wodurch unterhaltsame Matches mit Freunden und Familie möglich sind.“

Außerdem wird die „Switch 2“-Version einen neuen „Minispiel“-Modus erhalten, „der eine Sammlung herausfordernder Aktivitäten mit den Schülerinnen und Schülern der Klasse 1-A bietet.“ Dafür ist die Installation eines kostenlosen Updates erforderlich, das zeitgleich mit der „Switch 2“-Version veröffentlicht wird.

Zum „Minispiel“-Modus erklärt Bandai Namco: „Die Minispiele wurden vom Character Mei Hatsume als virtueller Fähigkeitstest entwickelt und beinhalten zudem eine besondere Kooperation mit dem ikonischen PAC-MAN. Spielende können ihre Fähigkeiten in zahlreichen Herausforderungen unter Beweis stellen und auf das Erreichen der High Scores hinarbeiten.“

Der aktuelle Titel „versetzt Spielende in den entscheidenden ‚Final War‘-Arc der Serie und bietet intensive Kämpfe im Stil der Originalvorlage“, so die Pressemeldung. „Durch das Meistern der individuellen Quirks von Helden und Schurken können mächtige Fähigkeiten entfesselt und actiongeladene Kämpfe erlebt werden, die dem Anime originalgetreu nachempfunden sind.“

Die „Switch 2“-Version soll in unterschiedlichen Ausführungen digital erscheinen und außerdem auch physisch mit einem exklusiven Wendecover. Welches Format die physische „Switch 2“-Version bietet, wird sich noch zeigen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: My Hero Academia: All’s Justice, Bandai Namco, Byking