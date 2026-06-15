Story-Trailer zu „Echoes of Aincrad“ zeigt bekannte Gesichter und neue Perspektiven

Mit Echoes of Aincrad: Sword Art Online steht bereits in wenigen Wochen ein neues Abenteuer im Universum von Sword Art Online bevor. Nun haben Bandai Namco und Game Studio einen zweiten japanischen Story-Trailer veröffentlicht, der nicht nur weitere Einblicke in die Handlung liefert, sondern auch den Titelsong „Live to Survive“ von Aimer in den Mittelpunkt stellt.

Das Action-RPG erscheint am 10. Juli weltweit für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam. Wer nicht so lange warten möchte, kann bereits ab dem 16. Juni eine Demo auf allen Plattformen ausprobieren.

Aincrad aus einer neuen Perspektive

Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass diesmal nicht Kirito die Hauptrolle übernimmt. Stattdessen erstellen SpielerInnen ihren eigenen Charakter und erleben die Ereignisse von Aincrad aus einer völlig neuen Perspektive. Die Geschichte soll dabei parallel zu den bekannten Geschehnissen der Anime- und Light-Novel-Vorlage verlaufen.

Ganz auf bekannte Figuren müssen Fans dennoch nicht verzichten. Der neue Trailer zeigt unter anderem Auftritte von Asuna, Kirito, Agil und Argo, die euch auf eurem Weg durch das tödliche MMO begleiten werden.

Im Mittelpunkt stehen dabei die eigene Charakterentwicklung, die Wahl eines Partners sowie die Anpassung von Ausrüstung, Fähigkeiten und Spielstil. Gemeinsam mit einem Begleiter zieht ihr durch die verschiedenen Ebenen Aincrads, erkundet Städte und Dungeons und stellt euch in Echtzeitkämpfen immer stärkeren Gegnern.

Besonders interessant dürfte für viele Fans die Rückkehr des berühmten Death-Game-Systems sein. Stirbt die eigene Figur unter bestimmten Bedingungen, kann dies schwerwiegende Konsequenzen haben. Bereits zuvor wurde bestätigt, dass das System sogar so weit gehen kann, einen Spielstand dauerhaft zu löschen.

Der neue Story-Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Echoes of Aincrad: Sword Art Online, Bandai Namco, Game Studio