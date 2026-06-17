Pokémon meets Minecraft: Creature-Collector und Kickstarter-Hit landet auf der Switch 2

Erst gestern haben wir über die noch laufende Kickstarter-Kampagne zu Tomo: Endless Blue berichtet. Inzwischen steht die Kampagne bei fast 160.000 Euro und bald 1.700 Unterstützenden. Das Finanzierungsziel wird bald verdoppelt.

In den letzten Tagen vor Ende einer Kickstarter-Kampagne lassen sich deren Macher oft noch einmal etwas einfallen, um nochmals in den Schlagzeilen zu landen. So auch das Indie Studio Onibi. Falls ihr euch gestern geärgert habt, dass Tomo: Endless Blue nur für PCs erscheint, dann gibt es heute gute Nachrichten.

Die Macher kündigten konkrete Pläne für eine Version für Nintendo Switch 2 an. „Die Community hat schon seit den ersten Tagen der Kampagne nach der Nintendo Switch 2 gefragt“, sagte Benjamin Devienne, Gründer und CEO von Onibi. Auch Versionen für Mac und Linux sowie eine DRM-freie Alternative seien geplant.

Und weiter: „Bei Tomo geht es darum, in See zu stechen, um seltene Kreaturen zu finden, sie mit nach Hause zu nehmen und eine Welt um sie herum aufzubauen. Diese Fantasiewelt passt sehr gut zur Nintendo-Hardware, und wir wollten die letzten Tage der Kickstarter-Kampagne damit krönen, dass wir bestätigen, dass die Veröffentlichung von Tomo auf der Switch 2 Teil unseres Plans ist.“

Das erste Pokémon-Spiel

„Wir alle erinnern uns an unser erstes Pokémon-Spiel und daran, wie unsere Fantasie es größer, tiefgründiger und lebendiger machte. Als wir es Jahre später erneut spielten, wurde uns klar, dass das Spiel, an das wir uns erinnerten, größtenteils nur in unseren Köpfen existierte“, so die Macher des Projekts.

Nickt euer Kopf gerade stimmend? Mit Tomo: Endless Blue will das Indie-Studio Onibi genau das Spiel erschaffen, von dem sie dachten, dass sie es damals gespielt hätten. Diesmal wirklich.

Ihr Ziel erreichen wollen die Macher von Studio Onibi übrigens mit einer vollständig bearbeitbaren Voxel-Welt, inspiriert von Minecraft. Das ist der Minecraft-Teil von Pokémon meets Minecraft. Studio Onibi ist gespickt mit Veteranen, die zuvor an Fall Guys, Baldur’s Gate 3 und League of Legends gearbeitet haben. Nur an Geld mangelt’s eben. Aber wohl nicht mehr lange.

Noch etwa drei Tage habt ihr Zeit, die Kickstarter-Kampagne zu unterstützen. Aus Anlass der neuen „Switch 2“-Portierung hat man heute auch einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht, den ihr nachfolgend seht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tomo: Endless Blue, Onibi