Japanische Spieler sind sich einig, welches RPG dringend ein Remake benötigt

Fragt man (J)RPG-EnthusiastInnen nach ihrem liebsten Rollenspiel aller Zeiten, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Titel aus der „Final Fantasy“- oder „Dragon Quest“-Serie genannt werden. Genauso wahrscheinlich dürfte aber die Nennung des SNES-Meilensteins Chrono Trigger sein.

Erstere Marken bedachte man im Laufe der Jahre mit diversen Remakes. Prominente Beispiele sind natürlich die groß angelegte Remake-Trilogie von Final Fantasy VII und die jüngsten HD-2D-Neuauflagen der Original-Trilogie von Dragon Quest. Chrono Trigger hingegen? Der RPG-Klassiker blieb – von Portierungen abgesehen – bisher ohne Frischzellenkur. Und das passt Fans so gar nicht in den Kram.

In einer kürzlich von der Famitsu durchgeführten Umfrage wählten japanische SpielerInnen das Genre-Schwergewicht zu dem Titel, für den sie sich am meisten ein Remake oder Remaster wünschen. Die Umfrage erfolgte im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums des etablierten Magazins und umfasste diverse Fragen an die japanische Spielerschaft.

Hinsichtlich der Frage zum wünschenswertesten Remake scheinen sich die JapanerInnen einig – Chrono Trigger belegt den ersten Platz. Xenogears folgt auf den zweiten Platz, gefolgt von Pokémon Schwarze und Weiße Edition. Auch Final Fantasy VIII und die ersten Persona-Spiele sind prominent platziert. Verdient? Welcher Titel gehört eurer Meinung nach dringend restauriert?

Die Top 10 des Votings:

1. Chrono Trigger

2. Xenogears

3. Pokémon Schwarz und Weiß

4. Final Fantasy VIII

5. Tales of the Abyss

6. Persona 2

7. Sakura Wars

8. Final Fantasy IX

9. Dragon Quest IX

10. Final Fantasy VI

via The Gamer, Bildmaterial: Chrono Trigger, Square Enix