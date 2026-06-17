Japanische Spieler sind sich einig, welches RPG dringend ein Remake benötigt

Fragt man (J)RPG-EnthusiastInnen nach ihrem liebsten Rollenspiel aller Zeiten, stehen die Chancen nicht schlecht, dass Titel aus der „Final Fantasy“- oder „Dragon Quest“-Serie genannt werden. Genauso wahrscheinlich dürfte aber die Nennung des SNES-Meilensteins Chrono Trigger sein.
Erstere Marken bedachte man im Laufe der Jahre mit diversen Remakes. Prominente Beispiele sind natürlich die groß angelegte Remake-Trilogie von Final Fantasy VII und die jüngsten HD-2D-Neuauflagen der Original-Trilogie von Dragon Quest. Chrono Trigger hingegen? Der RPG-Klassiker blieb – von Portierungen abgesehen – bisher ohne Frischzellenkur. Und das passt Fans so gar nicht in den Kram.
In einer kürzlich von der Famitsu durchgeführten Umfrage wählten japanische SpielerInnen das Genre-Schwergewicht zu dem Titel, für den sie sich am meisten ein Remake oder Remaster wünschen. Die Umfrage erfolgte im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums des etablierten Magazins und umfasste diverse Fragen an die japanische Spielerschaft.
Hinsichtlich der Frage zum wünschenswertesten Remake scheinen sich die JapanerInnen einig – Chrono Trigger belegt den ersten Platz. Xenogears folgt auf den zweiten Platz, gefolgt von Pokémon Schwarze und Weiße Edition. Auch Final Fantasy VIII und die ersten Persona-Spiele sind prominent platziert. Verdient? Welcher Titel gehört eurer Meinung nach dringend restauriert?
Die Top 10 des Votings:
1. Chrono Trigger
2. Xenogears
3. Pokémon Schwarz und Weiß
4. Final Fantasy VIII
5. Tales of the Abyss
6. Persona 2
7. Sakura Wars
8. Final Fantasy IX
9. Dragon Quest IX
10. Final Fantasy VI
via The Gamer, Bildmaterial: Chrono Trigger, Square Enix
1 Kommentar
Chrono Trigger kann ich irgendwie nicht verstehen. Ich bin zwar jemand der das Spiel nicht mal wirklich gut findet, aber ich denke sowohl Grafik als auch Gameplay sind ziemlich Zeitlos. Ich mein, wenn es nach mir ginge würden mit eine menge Sachen einfallen die verändert werden könnten damit sich ein Remake lohnt (z.B. einen Hauptcharakter einfügen), aber ich glaube das wollen die meisten Fans nicht.
Ansonsten finde ich tatsächlich Xenogears die beste Wahl. Ich mochte die erste hälfte (oder 2/3 keine Ahnung mehr wann es anfing) sehr gerne aber ab einen gewissen Zeitpunkt ist das Spiel in allen belangen komplett abgestürzt. Hier wäre dann eine perfekte Möglichkeit das zu verbessern und das Spiel dann in der gleichen Qualität wie in der ersten hälfte zu Ende zu bringen.
Ich hatte kurz auch über Xenosage nachgedacht, aber da wäre es wohl viel zu viel den originalen Plan von 6 spielen nachzuholen. Außerdem waren die Spiele auch so gut genug. Hier würde ein Remastered mit Quality of Life Funktionen dann wohl doch reichen. Ähnlich wie meiner Meinung nach bei den Rest der Spiele auf der liste. Außer vielleicht noch FF6 als HD-2D Remake würde Sinn machen, aber ansonsten brauche ich nicht mehr.