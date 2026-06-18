Neuer Gameplay-Trailer zu Aniimo: Es gibt Ärger, Kämpfe und Hoverboards

Etwas überraschend zeigt das Pawprint Studio neues Gameplay-Material aus Aniimo. Der Slogan „Every creature has a story. Every path leads somewhere unknown“ ist Programm, denn neben bekannter Szenen ist auch einiges neues in Idyll zu sehen – der Open World des Spiels.

Neben einer Einführungsszene zu den Antagonisten des Spiels werden einige Aniimo und deren Fähigkeiten gezeigt, die nicht nur im Kampf nützlich sind, sondern auch die Reise in der Luft und über Wasser einfacher machen.

Indem ihr euch mit den Aniimo verschmelzt (Twine-System) übernehmt ihr direkt die Kontrolle über das Aniimo und könnt so etwa Fliegen, Schwimmen, Bohren oder die Macht der Elemente des Monsters nutzen.

Auch das Kampfsystem scheint etwas verbessert worden zu sein, die Kämpfe wirken jetzt dynamischer als noch in der Beta, die wir bereits anspielen durften. Zudem werden erste Szenen der neuen wasserlastigen Inselregion „Island of Peace“ gezeigt.

In der Stadt mit ebenfalls neuen Läden und Shopping-Möglichkeiten könnt ihr zudem mit einem Hoverboard reisen – manche Aniimo können als Begleiter ebenfalls den Umgang damit lernen und euch stilvoll auf einem eigenen Hoverboard begleiten. Dazu wird es neue Wohnmobil-Modifikationen und Spielmodi geben.

Das Open-World Creature-Catching Action-RPG Aniimo wird im 3. Quartal 2026 kostenlos auf PlayStation 5, Xbox Series, PCs für Steam, Xbox und im Epic Games Store sowie, iOS und Android erscheinen. Das Spiel unterstützt Cross-Save und Cross-Platftorm.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Aniimo, Kingsglory, Pawprint Studio