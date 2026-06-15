Das verrückte Stupid Never Dies vom ehemaligen DmC-Producer erscheint im Herbst

Es ist erst ein paar Wochen her, dass wir von Stupid Never Dies gehört haben. Und das ist in diesem speziellen Fall auch gar nicht schlimm, sondern im Gegenteil beruhigend. Hinter dem von Hiroyuki Kobayashi gegründeten Studio GPTRACK50 steht nämlich Geldgeber NetEase und die sind aktuell bekanntlich ein Pulverfass.

Aber das Action-RPG des ehemaligen „Devil May Cry“-Producers nähert sich der Fertigstellung. Wie man jetzt bekannt gab, ist die Veröffentlichung im Herbst für PS5 und PCs geplant. Neben englischer Sprachausgabe gibt es unter anderem deutsche Texte.

Ein Einzelspielererlebnis

„In diesem monströsen Dungeon spielst du Davy, ein schüchterner Zombie, der tief unten in der Monstergesellschaft steht. Bekämpfe Feinde, erhöhe dein Level und sammle seltsame Gegenstände, um stärker zu werden, und erwecke das gefrorene Menschenmädchen Julia wieder zum Leben“, so die Beschreibung auf der Steam-Seite.

Und weiter: „Klaue Fähigkeiten deiner Feinde, verpasse deinem untoten Körper bizarre Upgrades und stürze dich in innovative, rasante Kämpfe.“ Der neue Trailer gibt einmal mehr verrückte Einblicke.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: NetEase, GPTRACK50, Stupid Never Dies