Pokémon meets Minecraft: Kickstarter-Kampagne zu Genre-Mix geht durch die Decke

„Wir alle erinnern uns an unser erstes Pokémon-Spiel und daran, wie unsere Fantasie es größer, tiefgründiger und lebendiger machte. Als wir es Jahre später erneut spielten, wurde uns klar, dass das Spiel, an das wir uns erinnerten, größtenteils nur in unseren Köpfen existierte“, so die Macher des Projekts.

Nickt euer Kopf gerade stimmend? Dann gehört ihr vielleicht schon zu den aktuell knapp 1.500 Unterstützern der Kickstarter-Kampagne zu Tomo: Endless Blue. Als wir das Projekt Ende Mai erstmals vorstellten, war die Finanzierung noch fraglich. Jetzt geht der Genre-Mix aus Pokémon und Minecraft durch die Decke.

Mit Tomo: Endless Blue will das Indie-Studio Onibi genau das Spiel erschaffen, von dem sie dachten, dass sie es damals gespielt hätten. Diesmal wirklich. Die Kampagne war nach dem Start Ende Mai schon in weniger als 60 Stunden finanziert. Inzwischen steht man bei über 148.000 Euro und wird das Finanzierungsziel wohl bald verdoppeln.

Inzwischen bietet die Kampagne auch Stretch-Goals, die allerdings nicht besonders attraktiv erscheinen. Bei 160.000 US-Dollar – das Ziel ist bereits erreicht – gab es immerhin die Zusicherung für ein weiteres Biom im Spiel. Bei 180.000 US-Dollar können Fans mit der Community ein eigenes Tomo gestalten.

Ihr Ziel erreichen wollen die Macher von Studio Onibi übrigens mit einer vollständig bearbeitbaren Voxel-Welt, inspiriert eben von Minecraft. Das ist der Minecraft-Teil von Pokémon meets Minecraft. Studio Onibi ist gespickt mit Veteranen, die zuvor an Fall Guys, Baldur’s Gate 3 und League of Legends gearbeitet haben. Nur an Geld mangelt’s eben. Aber wohl nicht mehr lange.

Noch etwa vier Tage habt ihr Zeit, die Kickstarter-Kampagne zu unterstützen. Aus Anlass des Erreichens des Finanzierungsziels veröffentlichten die Macher vor einigen Tagen einen neuen Trailer, der Alpha-Gameplay zeigt und euch somit weitere Einblicke liefert.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Tomo: Endless Blue, Onibi