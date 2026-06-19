Werbespots zu The Adventures of Elliot wecken Erinnerungen an eure Zelda-Abenteuer

Seit gestern dürfen SpielerInnen endlich nach Philabieldia aufbrechen. Square Enix und Claytechworks haben The Adventures of Elliot: The Millennium Tales für PlayStation 5, Xbox Series, PC und Nintendo Switch 2 veröffentlicht.

Passend zur Veröffentlichung hat Square Enix außerdem eine ungewöhnliche Werbekampagne gestartet, die bei vielen ZuschauerInnen Erinnerungen an Videospielwerbung der 2000er- und 2010er-Jahre weckt.

Zelda-Anspielungen inklusive

In den drei Live-Action-Spots, die Square Enix in einem Video zusammengefasst hat, versucht ein junger Mann zunächst verzweifelt, an Kekse in einem Glas zu gelangen. Die Lösung? Das Gefäß kurzerhand auf den Boden werfen. Eine Vorgehensweise, die Fans von Zelda-ähnlichen Spielen durchaus bekannt vorkommen dürfte.

Doch damit nicht genug. Auch das obligatorische Zerschneiden von Gras mit Schwert darf natürlich nicht fehlen. Und warum sollte man das Licht ausschalten, wenn man stattdessen Pfeil und Bogen verwenden kann? Einen Schalter mit Pfeil und Bogen aus der Ferne betätigen? Klar. Zelda.

Der Spot spielt dabei offensichtlich mit bekannten Genre-Klischees und den Eigenheiten vieler Action-Adventures. Auf Zelda passen allerdings wohl nicht ganz zufällig alle Anspielungen. Nicht wenige ZuschauerInnen fühlen sich dabei an Werbespots vergangener Konsolengenerationen erinnert.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales setzt auf die bekannte HD-2D-Optik von Team Asano und schickt euch in ein großes Abenteuer voller Erkundung, Kämpfe und Rätsel. Wie uns das neue Rollenspiel gefallen hat, erfahrt ihr natürlich bereits in unserem Test zum Spiel. Für Unentschlossene steht nach wie vor eine Demo des Spiels auf allen Plattformen bereit.

Die Spots:

Bildmaterial: The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix, Claytech Works