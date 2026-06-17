Persona erhält prominenten Zuwachs: Miku wird spielbarer Charakter im aktuellen Ableger

Nicht zum ersten Mal kreuzen sich die Wege von Vocaloid-Star Hatsune Miku und der RPG-Reihe Persona. Nachdem sie bereits in Persona 4 Dancing All Night ihren Auftritt auf der Bühne hatte, kehrt sie diesmal zum ersten Geburtstags von Persona 5: The Phantom X als spielbarer Charakter zurück.

In der Ankündigung mit dem altbekannten Persona-Outfit wird der Song “Ghost Rule” von Deco*27 gespielt – ein starker Kontrast zu ihrem Auftritt in Persona 4: Dancing All Night. Gleichzeitig wird es ein Hinweis sein auf die Gameplay-Elemente, die am 18. Juni 2026 vorgestellt werden. Das Crossover-Event startet am 25. Juni 2026.

Weitere Crossover-Charaktere sind Yukari Takeba aus Persona 3 sowie der kommenden Akihiko Sanada, die Teil der Jubiläums-Banner sind. Die Community witzelt bereits, dass Hatsune Miku durch ihren Auftritt im Spin-off der erste „Persona 4“-Charakter in Persona 5: The Phantom X ist.

Umgekehrt gab es ein Crossover zwischen Persona 5 und Hatsune Miku bereits, damals mit Figuren aus dem JRPG in Project Sekai: Colorful Stage. Die Phantomdiebe bereicherten die virtuellen Idol-Gruppen mit Kostümen, mit denen männliche Charaktere wie Joker und weibliche wie Violet gekleidet werden konnten.

Persona 5: The Phantom X ist für PCs und mobile Geräte verfügbar. Weitere Informationen zum Hatsune-Miku-Crossover werden am 18. Juni 2026 im Stream zur neuen Version von Persona 5: The Phantom X bekannt gegeben.

Der Trailer dazu:

via Siliconera, Twitter, Reddit, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Atlus, Perfect World Games, Black Wings Game Studio