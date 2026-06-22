Indie-Titel aus Japan verkauft 7 Mio. Einheiten – ohne einen Cent für Werbung

Manche Spiele gehen viral, weil sie zur passenden Zeit am passenden Ort sind. Aktuell sind digitale Versteckspiele im Hype, und das japanische Versteckspiel-Partyspiel Meccha Chameleon konnte sicherlich davon profitieren.

Inzwischen hat es sich über 7 Millionen mal verkauft – nachdem man schon eine Woche nach Start auf Steam die Marke von 2 Millionen überschritten hatte. Das wirklich beeindruckende daran? Das Indie-Team hat keinen Cent in Werbung investiert, wie Co-Entwickler HAGANEIRO bestätigte.

Versteckspiele sind ein Streaming-Hit

In den letzten Monaten hatten auch andere Versteckspiele einen großen Erfolg, etwa Hide Online auf den Smartphones. In diesem Team-basierten Spiel können sich die SpielerInnen in jedes beliebige Objekt verwandeln und sich auf diese Weise möglichst unauffällig in die Umgebung einfügen.

Um es den Jägern nicht zu schwer zu machen, bewegen sich die Objekte gelegentlich kurz oder geben Töne von sich. Das führt immer wieder zu absurden Situationen – eine kichernde Toilette muss plötzlich rennen, eine Topfpflanze schleicht unauffällig durch die Gänge oder Stühle bilden spontan einen Stuhlkreis, der sich gemeinsam an andere Orte bewegt. Andere stellen sich lieber als Kaffeetasse auf den Kleiderschrank. Nichts Ungewöhnliches!

Vermutlich war das auch ein Grund, warum Meccha Chameleon (hier bei Steam) auch ohne Marketing so erfolgreich werden konnte. Viele Streamer nutzten die Gelegenheit und spielten das „neue“ Versteckspiel Meccha Chameleon auf Steam. In diesem Spiel ist das Ziel, seine Figur, die an ein Hefeteigmännchen erinnert, anzumalen und so wie ein Chamäleon mit der Umgebung zu verschmelzen – manche nennen es deshalb auch ein „Hide and Paint“-Spiel.

Die Fairness wird durch ungleiche Teams gegeben – normalerweise ist das Verhältnis von Jäger zu Chamäleon etwa 1:4 – in den Matches, die in der Regel zwischen 10 und 24 SpielerInnen haben, sind daher manchmal auch absurde Strategien und Verstecke erfolgversprechend, indem menschliche Schwächen der Jäger ausgenutzt werden.

Auch in Deutschland bekannt

So konnten LEMORION und HAGANEIRO durch virale Streams bereits vor dem Start des Spiels 500.000 Wishlist-Einträge sammeln mit einem Peak von 209.000 gleichzeitigen SpielerInnen erfolgreich starten. SEGA-Producer Taira Nakamura führt den Erfolg auf das „Streamingfreundliche Gamedesign“ zurück. Auch bekannte deutsche Streamer sind am Start: Jasmin Gnu und Sterzik sind aktuell mit dabei und versuchen, als schlecht getarnter Kaktus und unförmiger Kuheuter nicht entdeckt zu werden.

Meccha Chameleon im Trailer:

Hide Online im Trailer:

via Automaton Media, (2), Steam, Bildmaterial: Meccha Chameleon