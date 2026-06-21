Im Westen spielt es keine Rolle, aber in Japan dominiert dieses Konami-Game die aktuellen Charts

Wir blicken auf die japanischen Verkaufscharts der Woche vom 8. Juni bis zum 14. Juni 2026. Dabei erleben wir einen starken Neueinsteiger, der sich auf Anhieb mit großem Abstand auf den ersten Platz der Software-Charts schiebt – und doch im Westen gar keine Rolle spielt.

Die „Powerful Pro Baseball“-Serie von Konami ist in Japan sehr beliebt – und erscheint in der Regel auch nur in Japan. So ist auch das neue Powerful Pro Baseball 2026-2027 nur in Japan erschienen. Aufgrund umfassender Lizenzrechte und natürlich auch der mangelnden Popularität der japanischen NPB-Liga im Westen bleibt das auch diesmal so.

Die Switch-Version des neuen Serienablegers startete letzte Woche mit 100.976 verkauften Einheiten in Japan. Die PS4-Version erhielt keine Handelsversion und platziert sich somit nicht in den Rankings. Ansonsten bleiben die Charts wenig aufregend. Tomodachi Life kann Silber holen und mit Inazuma Eleven: Victory Road (nachträglich physisch für die Switch 2) gibt es auf Rang 9 den zweitbesten Neueinsteiger.

Auch von der Switch 2 gibt es etwas zu berichten. Die Konsole knackte in Japan die 5,91 Millionen Einheiten und überholte damit mal wieder eine ältere Konsole nach Gesamtverkaufszahlen. Diesmal traf es das Sega Saturn, das sich in Japan einst 5,9 Millionen Mal verkaufte – in etwa vier Jahren. Die Switch 2 brauchte dafür ein Jahr.

Die aktuelle Top 10:

[NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (06/11/26) – 100.976 (New)

[NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 37,.888 (1.347.070)

[SW2] eFootball Kick-Off! (Konami, 06/03/26) – 8.143 (28.190)

[SW2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 7.781 (1.056.982)

[PS5] ASTRO BOT (SIE, 09/06/24) – 6.533 (111.250)

[SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 5.042 (2.970.496)

[SW2] Yoshi and the Mysterious Book (05/21/26) – 4.249 (64.802)

[SW2] Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix, 06/03/26) – 4.169 (34.826)

[SW2] Inazuma Eleven: Victory Road (LEVEL-5, 06/11/26) – 3.544 (New)

[NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 3.379 (4.222.322)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 25.793 (5.914.065)

PS5 Digital – 6.610 (1.316.161)

Switch Lite – 2.445 (6.979.497)

Switch OLED – 1.831 (9.590.639)

PlayStation 5 Pro – 1.257 (363.209)

Switch – 657 (20.301.736)

Xbox X Digital – 326 (32.238)

PlayStation 5 – 317 (5.9240.422)

Xbox Series X – 129 (327.620)

Xbox Series S – 117 (342.445)

via Gematsu, Bildmaterial: Powerful Pro Baseball 2026-2027, Konami