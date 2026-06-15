Entwickler hinter dem ersten „Final Fantasy“ in HD-2D erfreuen Fans der Pixelkunst

Square Enix hat bestätigt, dass Final Fantasy Resonance von Team Asano entwickelt wird – dem Studio hinter Bravely Default, Triangle Strategy und den neuesten Dragon Quest HD-2D-Remakes. Die Business Division 11 innerhalb von Square Enix wird gern nach ihrem Leiter Tomoya Asano benannt.

Der Pixelstyle von Final Fantasy Resonance war sicherlich schon ein Hinweis, aber für HD-2D-Fans ist es schön die Bestätigung von Square Enix zu haben, dass das Spiel in kompetente Hände gegeben wurde – inklusive Tomoya Asano als Executive Producer.

Team Asano hatte den HD-2D-Stil mit Octopath Traveler 2018 geprägt, seitdem legte man mit mehreren Spielen nach. Innerhalb des Genres fand die Optik zudem viele Nachahmer. Mit Final Fantasy Resonance hat Team Asano außerdem ein Projekt, das auf einem Mobile-Spiel basiert – nämlich auf Final Fantasy: Brave Exvius.

Produzent Keisuke Nakashima setzte sich dafür ein, das Projekt wiederzubeleben, da es „zu gut, um unspielbar zu werden“ sei. Das Gacha-Spiel Final Fantasy Brave Exvius wurde erst im Oktober 2025 nach über 10 Jahren eingestellt.

Zuvor setzte Team Asano Octopath Traveler 0 um, das bei Fans und Fachpresse gut ankam und auf dem Mobile-Gacha-Spiel Octopath Traveler: Champions of the Continent aus dem Jahr 2022 basiert. Mit einem guten Metacritic-Score von 84 wurde es zu einem der besten Spiele der Serie. Bleibt zu hoffen, dass das „Remake“ Final Fantasy Resonance ähnlich gut ankommt.

Final Fantasy Resonance wird am 22. Oktober 2026 für Switch 2, die alte Switch, PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Eine physische Version gibt es für Switch, Switch 2 und PS5 – diese ist bei Amazon* vorbestellbar.

via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix