Entwickler hinter dem ersten „Final Fantasy“ in HD-2D erfreuen Fans der Pixelkunst

Square Enix hat bestätigt, dass Final Fantasy Resonance von Team Asano entwickelt wird – dem Studio hinter Bravely Default, Triangle Strategy und den neuesten Dragon Quest HD-2D-Remakes. Die Business Division 11 innerhalb von Square Enix wird gern nach ihrem Leiter Tomoya Asano benannt.
Der Pixelstyle von Final Fantasy Resonance war sicherlich schon ein Hinweis, aber für HD-2D-Fans ist es schön die Bestätigung von Square Enix zu haben, dass das Spiel in kompetente Hände gegeben wurde – inklusive Tomoya Asano als Executive Producer.
Team Asano hatte den HD-2D-Stil mit Octopath Traveler 2018 geprägt, seitdem legte man mit mehreren Spielen nach. Innerhalb des Genres fand die Optik zudem viele Nachahmer. Mit Final Fantasy Resonance hat Team Asano außerdem ein Projekt, das auf einem Mobile-Spiel basiert – nämlich auf Final Fantasy: Brave Exvius.
Produzent Keisuke Nakashima setzte sich dafür ein, das Projekt wiederzubeleben, da es „zu gut, um unspielbar zu werden“ sei. Das Gacha-Spiel Final Fantasy Brave Exvius wurde erst im Oktober 2025 nach über 10 Jahren eingestellt.
Zuvor setzte Team Asano Octopath Traveler 0 um, das bei Fans und Fachpresse gut ankam und auf dem Mobile-Gacha-Spiel Octopath Traveler: Champions of the Continent aus dem Jahr 2022 basiert. Mit einem guten Metacritic-Score von 84 wurde es zu einem der besten Spiele der Serie. Bleibt zu hoffen, dass das „Remake“ Final Fantasy Resonance ähnlich gut ankommt.
Final Fantasy Resonance wird am 22. Oktober 2026 für Switch 2, die alte Switch, PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Eine physische Version gibt es für Switch, Switch 2 und PS5 – diese ist bei Amazon* vorbestellbar.
via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix
8 Kommentare
Nicht unbedingt. WoFF hat sehr gut funktioniert trotz Fanservice und Legacy-Charkateren an jeder Ecke. Das Ganze muss halt nur so gestrickt sein, dass die Handlung einen Spannungsbogen besitzt und nicht zu einer reinen Figurenparade verkommt.
Na ich denke die Story wird jetzt nicht scheiße sein aber man muss sich damit anfreunden und im Vorfeld im klaren sein das man mit dem Spiel keine abgeschlossene Geschichte erleben wird sondern nur einen Bruchteil vom ganzen. (Kann man so und so sehen)
Wie wars eigentlich beim Mobile Ableger. Hatte man da die Geschichte nach 10 Jahren zu einem Ende gebracht überhaupt bevor der Steceker gezogen wurde?
Nach ein paar Tage darüber schlafen habe ich jetzt weniger Probleme mit den Legacy Charakteren. Anders als bei Engage wo diese aktiv in die Story mit eingebunden wurden, sind die hier in Resonance nur eine Mechanik (unter Vorbehalt). Ich habe da eher optisch ein Problem mit wie diese konstant am Rücken des Charakters kleben wie in der anderen News schon erwähnt.
@lucratio
Die Story von Resonance wurde so bearbeitet, damit sie abgeschlossen ist.
Die Finale Season von Brave Exitus ha eine abgeschlossene Story geboten.
Freue mich da weiterhin riesig drauf. Octopath Traveler 0 hat es bewiesen das man aus so einer Vorlage ein Meisterwerk machen kann und da ja hier auch eine fähiges Team dahinter ist habe ich keine Zweifel das dies hier auch sehr gut werden wird, vor allem da ja die Vorlage für ihre gute Story gepriesen wurde.
Naja es gibt ja mehrere Abstufungen zwischen Komplett-Katastrophe und ganz gut.
Was ich von WoFF gesehen habe fand ich ziemlich schlimm. Octopatgh 0 hab ich noch nicht gespielt, X-Zone hatte es halt extrem hart.
"Beschwörungen" war ja auch ein DIng von Engage und kein Komplett Unfall, aber im Vergleich zu 3 Houses war das doch deutlich mieser.
Am Ende des Tages muss sich zeigen wie es wird, nur meine Erwartungshaltung ist eben relativ gering angesiedelt.