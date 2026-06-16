EA öffnet die Tür für mehr Werbung in Spielen – und verspricht, dass sie nicht stört, im Gegenteil

Vielleicht ist es euch in den vergangenen Wochen ebenfalls aufgefallen. Im kürzlich erschienenen 007 First Light von IO Interactive tauchen zahlreiche bekannte Marken auf. Coca-Cola, Aston Martin, Jaguar oder Range Rover gehören zu den offiziellen Partnern des James-Bond-Abenteuers und sind direkt Teil der Spielwelt.

Auch Forza Horizon 6 setzt auf ähnliche Kooperationen, die über die Automarken hinausgehen. Solche Produktplatzierungen sind in Videospielen längst keine Seltenheit mehr – und einige Branchen-Vertreter finden, sie könnten zu weniger Abhängigkeit von Live-Service-Games führen. Nun hat Electronic Arts angekündigt, das Konzept deutlich auszubauen.

EA startet eigenes Werbeprogramm

Mit EA Advertising hat der Publisher eine neue Plattform vorgestellt, die Marken einen direkten Weg in die eigenen Spiele ermöglichen soll. Dabei geht es nicht nur um klassische Werbeflächen, sondern auch um spezielle Herausforderungen, Belohnungen und eigens gestaltete Inhalte. Bereits 2024 hatte Andrew Wilson, CEO von EA, Pläne in diese Richtung verlautbaren lassen.

Besonders in den EA-Sports-Titeln sollen Unternehmen künftig noch sichtbarer werden. Genannt werden unter anderem digitale Werbebanden, Anzeigetafeln und TV-ähnliche Einblendungen während der Partien. Die Inhalte sollen dynamisch ausgespielt und bei Bedarf angepasst werden.

Laut EA sollen die Werbepartner dabei nicht einfach Anzeigen schalten, sondern Teil des Spielerlebnisses werden. David Tinson, Chief Experiences Officer bei EA, erklärt: „Jeden Tag kommen Spieler zu den Spielen und Live-Erlebnissen von EA, um zu spielen, zuzuschauen, kreativ zu sein und Kontakte zu knüpfen. […] Das bietet Marken eine hervorragende Gelegenheit, sich auf eine Weise zu präsentieren, die einen Mehrwert schafft und das Spielerlebnis respektiert, während gleichzeitig die Authentizität der Welten gewahrt bleibt, die unsere Teams erschaffen.“

Zusätzlich könnte die neue Werbeplattform künftig auch in Spielen außerhalb des Sportbereichs eine größere Rolle spielen. EA integriert dafür einen eigenen Ad-Server direkt in die Frostbite-Engine, wodurch Werbepartner Kampagnen dynamisch anpassen und deren Reichweite auswerten können.

Eine Entwicklung mit Vor- und Nachteilen

Tatsächlich arbeitet EA bereits seit einiger Zeit mit verschiedenen Marken zusammen. Red Bull, Visa, Xfinity, Peacock oder Mountain Dew waren in den vergangenen Jahren bereits in unterschiedlichen EA-Sports-Spielen vertreten.

Die Frage bleibt jedoch, wie weit diese Entwicklung gehen sollte. In Sportspielen wirken Werbebanden und Sponsoren oft authentisch, da sie auch im realen Sport allgegenwärtig sind. Schwieriger könnte es werden, wenn Marken zunehmend in andere Genres oder sogar direkt in Gameplay-Systeme integriert werden.

Zudem bleibt abzuwarten, wie aussagekräftig EAs Versprechen einer „respektvollen“ und „bereichernden“ Werbeintegration tatsächlich ist. Was für die einen eine harmlose Produktplatzierung darstellt, könnte für andere bereits eine unerwünschte Unterbrechung der Immersion sein.

EA macht keinen Hehl daraus, dass Werbung künftig eine noch größere Rolle spielen soll. Wie sieht es bei euch aus? Findet ihr es in Ordnung, wenn in diesen Spielen reale Werbung geschaltet wird, oder stört euch das eher?

via VGC, Bildmaterial: EA Advertising