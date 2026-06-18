Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok erhält heute eine spielbare Demo und das bietet sie

Cygames hat heute ein spielbare Demo zu Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok an den Start gebracht. Die Demo bietet drei unterschiedliche Spielmodi und verschiedene Charaktere und ist ab sofort auf PCs, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erhältlich. Ein neuer Trailer vermittelt zudem neue Eindrücke aus der Himmelswelt.

Das neue Video mit dem Titel „The Journey So Far“ vermittelt Details dazu, wie die Geschichte von Endless Ragnarok freigeschaltet werden kann und was der neue Spielmodus Konflux bietet. Endless Ragnarok erscheint am 9. Juli 2026 für die oben genannten Plattformen.

„Für Neulinge in Relink bietet die heute veröffentlichte Demo-Version einen ersten Abschnitt der Hauptgeschichte sowie mehrere spielbare Charaktere. Mit unterschiedlichen Modi lernen Spielerinnen und Spieler die Mechaniken des Gameplay kennen und erhalten für abgeschlossene Quest vorteilhafte Belohnungen, die später im Hauptspiel eingelöst werden können“, heißt es zur Demo.

Spielbar ist neben dem Story-Modus auch der Quest-Modus mit vier Quests sowie der Tutorial-Modus, welcher die Grundlagen zu Erkundung und Kampf vermittelt. Endless Ragnarok ist ein umfangreicher DLC – neben vielen neuen Inhalten gibt es mit Beatrix, Eustace, Gallanza und Maglielle sowie Fraux und Fediel auch neue Charaktere. Die neuen Inhalte erscheinen per kostenpflichtigen Upgrade-Kit auch für PS5, PS4 und Steam.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Granblue Fantasy: Relink, Cygames