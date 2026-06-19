Das nächste „Harvest Moon“-Abenteuer präsentiert sich endlich im ersten Trailer

Nachdem Marvelous die „Harvest Moon“-Namensrechte vor etlichen Jahren an Natsume verloren hat, erscheinen die Bokujō-Monogatari-Spiele im Westen unter dem neuen Serientnamen „Story of Seasons“. Natsume machte trotzdem fleißig weiter – seit Jahren mit eher mäßigen Erfolgen.

Seinen bisherigen Höhepunkt erreichten die Spiele von Natsume allerdings zuletzt mit dem Ableger The Winds of Anthos, der es im Durchschnitt auf 74 Punkte bei OpenCritic schaffte. Hier soll das brandneue Harvest Moon: Echoes of Teradea jetzt anknüpfen.

Nach der ersten Ankündigung im März schob Natsume schon im Mai einen Termin und weitere Details nach. Allein: ein Trailer fehlte bis heute. Das kennen wir inzwischen vom Natsume-Marketing, das lange nur von Screenshots lebt. Jetzt gibt es aber auch das erste Bewegtmaterial zum neuen Harvest Moon.

Gleichzeitig schiebt Natsume auch die Vorbestellerphase an. Für PS5 und Nintendo Switch 2 erscheint das Spiel physisch – bei Amazon könnt ihr bereits vorbestellen*. Die „Switch 2“-Fassung ist eine sogenannte Nintendo Switch 2 Edition, wie der Natsume-Store verrät. Enthalten ist also eine Cartridge mit dem Switch-Spiel und ein Upgrade-Pack, das ihr herunterladen müsst. Digital erscheint Echoes of Teradea am 24. September auch für Switch, Xbox und Steam.

Eine große, wilde Mission erwartet euch

„Der Nebel des Waldes der Echos bedeckt nun das Land Teradea, und außerhalb von Bloomfield Village, wo du aufgewachsen bist, tauchen nachts wilde Wölfe auf. Es gibt sogar Gerüchte über einen großen Schutzwolf, der über sie alle herrscht … aber du und dein bester Freund seid dabei, das zu ändern“, so die erste Einführung.

Ihr begebt euch auf eine Reise, die Wölfe zu zähmen und letztlich auf eine Mission, die weitaus größer ist, als anfangs gedacht. Auf eurem Abenteuer zur Revitalisierung von Teradea verschlägt es euch in das Hafendorf Tidewind, in das Bergbaudorf Quarrytop und in die blühende Stadt Maplehill.

Zwischendurch kümmert ihr euch wie gewohnt um eure Farm, züchtet Tiere, erntet Getreide und baut euer Leben auf. Euch erwarten jeweils fünf Junggesellen und Junggesellinnen, ein neues „Animal Companion System“ mit tierischen Begleitern und Reittieren sowie die Erkundung der hohen See.

Zentral ist außerdem die ungezähmte Wildnis. Ihr müsst Tieren wie Wölfen, Bären und Tigern ausweichen und ihnen entkommen. „Behalte einen klaren Kopf und lass dich nicht erwischen, sonst verlierst du deine gesammelten Gegenstände und landest wieder auf deiner Farm!“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Harvest Moon: Echoes of Teradea, Natsume