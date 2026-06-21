Genshin Impact hebt ab: Es geht auf den Mond und zum Sommer-Event mit Sandrone

In der Version „Luna VIII“ von Genshin Impact geht es erstmals auf den Mond von Teyvat. An Bord eines Raumschiffs geht es dabei an einen Ort und ein neues Gebiet, das einzigartigen Ausblicken zeigt – etwa ein leuchtendes Mondmeer mit einer ganz eigenen Gravitation sowie eine Raumstation.

Majestätische Ruinen, in denen weitere Geheimnisse über antike Drachen verborgen liegen, wollen ebenso von euch entdeckt werden. Nebenbei wird auch das gute Wetter in einem Sommer-Event gefeiert.

Die „Fontainale“ findet an Bord der Wingalet statt und bringt Charlotte, Citlali sowie weitere bekannte Gesichter zu einem Fest auf dem Wasser zusammen – und Columbina wird Teil eines Filmteams, während ihr euch um ein neues Aquarium kümmern dürft, das als Attraktion dient.

Neue Charaktere und Sommerliche Outfits

Sandrone ist die Siebte unter den Elfen der Fatui kehrt zurück – und ihr könnt auch die Geschichte hinter dem Charakter erleben, der eigentlich tot geglaubt war. Sie unterstützt euch mit ihren besonderen Kryo-Elektro-Fähigkeiten und einem Zweihänder. Dazu kann sie mit Fagio, ein vollautomatisches Konstrukt steuern.

In der ersten Event-Phase feiert Sandrone ihr Debüt, begleitet von der Rückkehr Citlalis. In der zweiten Phase folgen die Re-Runs von Columbina und Shougun Raiden. Als Sommer-Event-Bonus lässt sich Charlotte einladen und ihre neue Kleidung kostenlos freischalten, während Citlalis Outfit für begrenzte Zeit zu einem Sonderpreis erhältlich ist. Zusätzlich kehren die Tanzherausforderung in Natlan zurück, neue Melodien erweitern das Repertoire, und auch „Geniale Beschwörung“ erhält neue Karten.

Miliastra Wonderland bekommt auch neue Inhalte

Dazu bringt das Update für Miliastra Wonderland frischen Wind mit einer neuen Halle im Sommerdesign sowie saisonalen Outfits. Auch der Editor wird erweitert und bietet künftig zusätzliche Szenen-Assets, mehr interaktive Mechaniken und eine größere visuelle Vielfalt. Version „Luna VIII“ von Genshin Impact erscheint am 1. Juli auf PlayStation 5, Xbox, PC, Android und iOS.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo