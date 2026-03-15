Das war … Kalenderwoche 11/2026

Heute im Angebot: neue Vorgaben bei der PEGI, starke Zahlen für Pokémon Pokopia, störende Trophäen und eine spezielle Pokémon-Geschichte. Wie immer wollen wir auch einen Blick auf die wichtigsten Videos werfen. Den Abschluss bilden schließlich noch unsere vier neuen Reviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Bei der PEGI stehen ab Juni große Änderungen bei der Alterseinstufung an. Insbesondere Lootboxen und Gacha-Mechaniken sind davon betroffen und entsprechende Spiele dürften eine höhere Einstufung erhalten.

Bereits über zwei Millionen Mal ging Pokémon Pokopia (Switch 2) über die Ladentheken. Damit scheint die Switch 2 einen neuen System-Seller zu haben. Auch Nintendos Börsenkurs machte einen Sprung nach oben.

Für viele PlayStation-Spieler ist das Sammeln von Trophäen eine Art Sport. Nun schließt eine bekannte Vergleichsplattform Spiele aus, die nur auf das schnelle Trophäen-Sammeln ausgerichtet sind. So soll die Rangliste wieder mehr aussagen.

Seltsame Blüten treibt derzeit Pokémon Feuerrote und Blattgrüne Edition (Switch), denn einige Fans wollen unbedingt mit einem Shiny starten. Aber das kann natürlich dauern!

Endlich geht es weiter mit der Hyperdimension-Neptunia-Reihe! Nächste Woche enthüllt Compile Heart, wie es weitergeht. Mit bekanntem grafischen Ansatz machte uns auch das neue Delphinium (Xbox Series, PC) neugierig, man setzt auf entspanntes Farming und die Narrative. Nintendo hatte auch einiges zu zeigen. Da war zunächst der Veröffentlichungstermin von Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2) zu vermelden. Zusätzlich gab es den Übersichtstrailer zu Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park und den letzten Trailer zum Super Mario Galaxy Film. Im Westen darf man sich Ende April auch auf Ys Memoire: Revelations in Celceta (Switch) freuen. In eine Demo reinschnuppern könnt ihr ab sofort bei Etrange Overlord (PS4, PS5, Switch, PC).

Mit einem Trailer hat sich Stupid Never Dies (PS5, PC) zurückgemeldet. Der Dungeon-Crawler Descent of Lunaris (PC) ist offensichtlich an Shin Megami Tensei angelehnt. Bei der Life-Sim Animula Nook (PS5, Switch 2, PC) steht der Alpha-Test an, hier sind die Charaktere geschrumpft. Lou’s Lagoon (PS5, Switch, Xbox Series, PC) stellte einen Story-Einblick bereit, auch weitere Plattformen fügte man hinzu. Ab Mitte April könnt ihr außerdem in MONGIL: Star Dive (PC, Mobil) Monster sammeln, die Konsolenversionen folgen später. Aus Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (PS4, PS5, Switch 2, PC) sahen wir eine neue Heldin und mit Sigma Star Saga DX (PS5, Switch, PC) erhält ein Klassiker bald eine zweite Chance.

Zu Assassin’s Creed gab es gleich eine ausführliche Erklärung, wie es mit der Serie weitergeht. Noch mehr Monster sammeln dürft ihr im Mai mit LumenTale: Memories of Trey (Switch, PC). Die rundenbasierten Kämpfe waren bei Forge of the Fae (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) im Zentrum. Ab sofort ist Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster auch für Xbox Series und PCs verfügbar, der Titel war einst ein Launch-Titel für Switch 2. Viele neue Inhalte sind bei Resident Evil Requiem (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) unterwegs, auch eine Story-Erweiterung. Unterdessen schon den dritten DLC könnt ihr euch zu Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC) ab sofort sichern. Schon Version 2.7 ist bei Zenless Zone Zero (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) in den Startlöchern.

Zum Schluss stellen wir nun noch die vier neuen Reviews von JPGAMES vor. Ein herzerwärmendes Abenteuer präsentiert sich in Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht). Auch beim Gameplay hat man die bekannten Mechaniken erweitert, man kann das Spiel für viele Stunden genießen. Ebenfalls lange bei der Stange halten kann Inazuma Eleven: Helden der Siegesstraße (PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), es wird auch eine wunderschöne Geschichte erzählt. Bei Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) sind leider ausgerechnet die Neuerungen eine Schwäche. Jedoch zieht die Grusel-Atmosphäre nach wie vor in ihren Bann. Eher für Fans von Visual Novels geeignet ist Maid Cafe on Electric Street (Switch, PC) (zum Testbericht), der Management-Part bleibt aber zu simpel und frustriert leicht. Es bleibt daher ein Nischentitel.