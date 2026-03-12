Nach 10 Jahren soll Hyperdimension Neptunia endlich ein neues Hauptspiel erhalten

Mensch, wie doch die Zeit vergeht: Die Hyperdimension-Neptunia-Reihe feierte im letzten Jahr ihr 15-jähriges Jubiläum – und passend dazu haben Idea Factory und Compile Heart ein brandneues Hauptspiel angekündigt. Erst letztes Jahr erhielten wir die ersten Hinweise dazu.

Dabei handelt es sich um den ersten nummerierten Serienteil seit Megadimension Neptunia VII, das bereits 2015 erschienen ist. Seitdem gab es etliche Remakes und noch mehr Spin-offs, aber eben keinen Hauptteil mehr. Nach über zehn Jahren Pause soll die Reihe nun endlich wieder mit einem neuen Hauptspiel fortgesetzt werden.

Noch halten sich die Entwickler mit konkreten Informationen zurück. Weitere Details sollen allerdings schon bald folgen: Für den 19. März um 21:00 Uhr japanischer Zeit ist eine Präsentation auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Compile Heart angekündigt. Dort wollen die Entwickler erstmals ausführlicher über den neuen Titel sprechen.

Bis dahin gibt es zumindest einen kleinen Vorgeschmack. Auf einer frisch gestarteten Teaser-Webseite findet sich bereits Silhouetten-Artwork mehrerer Figuren. Laut Compile Heart dürfen sich Fans sowohl auf bekannte Charaktere aus der Reihe als auch auf neue Gesichter freuen.

Der Teaser-Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: Compile Heart