Blattgrün und Feuerrot: Pokémon-Fans verbringen absichtlich dutzende Stunden in Eichs Labor

Wer schon einmal aktiv nach Shiny-Pokémon gesucht hat, weiß: Das kann dauern. Sehr lange sogar. Besonders in älteren Spielen der Reihe konnte die Suche schnell zu einer Geduldsprobe werden. Genau das erleben derzeit viele SpielerInnen wieder, seit Pokémon Feuerrote und Blattgrüne Edition im eShop für Nintendo Switch erschienen sind.

Einige Trainer haben ihre Reise durch Kanto sogar noch gar nicht begonnen – weil sie unbedingt mit einem Shiny-Starter starten möchten. Dafür bleibt allerdings nur eine Methode: immer wieder das Spiel neu starten, bis eines der Starter-Pokémon im Labor von Professor Eich in seiner seltenen Farbvariante erscheint.

Tausende Resets für einen besonderen Starter

Das Problem: In den klassischen Spielen liegt die Shiny-Chance bei 1 zu 8.192, also gerade einmal etwa 0,012 Prozent. Entsprechend berichten viele SpielerInnen von hunderten oder sogar tausenden sogenannten Soft-Resets. Dabei handelt es sich um eine bestimmte Tastenkombination, mit der sich das Spiel schnell neu starten lässt.

Ein Spieler berichtete beispielsweise, dass er 12.108 Resets benötigte, bis endlich ein Shiny-Bisasam auftauchte. Erst danach begann er überhaupt mit dem eigentlichen Spiel. Andere befinden sich noch mitten im Versuch: „Derzeit stehen wir bei 1.327 für Bisasam. Ich hoffe, dass es nicht mehr so lange dauert“, berichtet jemand anderes.

Manche SpielerInnen fragen sich allerdings auch, wann man einfach aufgeben sollte. Schließlich wartet das eigentliche Abenteuer noch. Ein Nutzer schrieb dazu: „Nach etwa zwei Stunden wurde mir klar, dass ich lieber einfach das Spiel spielen wollte.“ Andere wiederum sehen das ganz anders und wollen ihre Jagd unbedingt zu Ende bringen: „Ich habe nicht aufgegeben. Ich bin zu engagiert und habe zu viel Zeit investiert, um jetzt aufzugeben. Da kann ich es auch zu Ende bringen.“

In Online-Foren und Communitys teilen SpielerInnen derzeit regelmäßig ihre Fortschritte – oder ihren Frust. Die Suche nach einem Shiny-Starter kann sich über Tage ziehen. Besonders bitter wurde es für einen Trainer, der tatsächlich ein Shiny-Schiggy bekam – nur um aus Gewohnheit reflexartig erneut zu resetten.

Der Soft Reset, der den Shiny-Huntern einiges an Zeit spart, wurde aber auch schon normalen SpielerInnen zum Verhängnis. Einige berichten, dass sie durch unabsichtliche Eingaben mehrere Stunden Fortschritt verloren haben.

Wie sieht es bei euch aus? Wie weit würdet ihr gehen, um euer Lieblings-Shiny zu bekommen?

