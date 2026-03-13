Das abgedrehte neue Spiel des Disgaea-Schöpfers könnt ihr jetzt selbst ausprobieren

NIS America hat eine spielbare Demo zu Etrange Overlord veröffentlicht, welches man erst im Dezember für eine Veröffentlichung im Westen angekündigt hatte. Keine schlechte Idee, denn das neue Spiel des Disgaea-Schöpfers sieht spielerisch ziemlich ausgefallen aus.

Das Musical-Action-Adventure erscheint am 26. März für Nintendo Switch, PS4 und PS5 sowie PCs und stammt aus der Feder von Sohei Niikawa. Der ehemalige Präsident von Nippon Ichi Software hat mit SuperNiche jetzt ein eigenes Studio, hatte zuvor allerdings lange Zeit „undercover“ gearbeitet.

Die Demo ist für Nintendo Switch, PlayStation und Steam verfügbar. Die Vollversion bedient NIS America übrigens für Nintendo Switch* und PlayStation 5* physisch – bei Amazon könnt ihr schon vorbestellen.

Und das ist Etrange Overlord

In Etrange Overlord wird Étrange von Rosenburg, die zu Unrecht des Königsmords beschuldigt wird, hingerichtet und findet sich kurz darauf in der Hölle wieder. Statt zu verzweifeln, beschließt die zuckersüchtige Tochter eines Herzogs, dort kurzerhand selbst die Herrschaft zu übernehmen. Eindeutig aus der Feder des Disgaea-Schöpfers.

Das Kampfsystem basiert auf einem sogenannten „Revolving Lane“-Mechanik, bei der sich Gegenstände, Buffs und sogar Charaktere kreisförmig über das Schlachtfeld bewegen. Sieht erstmal ziemlich wild aus und hat offensichtlich auch etwas mit Musik zu tun. Mehr seht ihr im Trailer – oder eben jetzt auch in der Demo!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Etrange Overlord, NIS America, Broccoli, Gemdrops