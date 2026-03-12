Neue Farming-Sim im „Octopath Traveler“-Stil legt mehr Wert auf die Narrative als andere

Mit Delphinium naht ein gemütliches, narratives Farming‑Simulationsspiel für Xbox Series und PCs. Erscheinen wird es 2027 auch im Rahmen von Xbox Play Anywhere – mit einem Kauf könnt ihr es auf allen Xbox-Geräten, von Konsole bis PC-Handheld, spielen.

Hoch in den Bergen liegt ein Dorf für Menschen, die nirgendwo sonst hin können. Einwohnerzahl: neun. Mit dir werden es zehn sein. Delphinium ist ein von der Erzählung getriebenes Erlebnis mit Farming‑Elementen. Baue Feldfrüchte an, angle in Bergbächen, koche Mahlzeiten und hilf dabei, ein stilles Dorf von Außenseitern wiederaufzubauen, von denen jede und jeder seine eigene Vergangenheit mit sich trägt.

Mit dem Spielverlauf schaltet sich immer mehr Story frei – neue Gespräche, Konflikte und Entscheidungen, die die Geschichte formen. In der Rolle von Haiyan entscheidet ihr, welche Art von Zukunft ihr euch aufbauen wollt – und ob ihr in der zerbrechlichen Gemeinschaft Wurzeln schlagt oder das Dorf hinter euch lasst.

Dorfleben und Crafting

Zentrale Features des Spiels sind das Landleben und die Dorfkonflikte, das Kochen und sich gegenseitig aushelfen. Jeder Dorfbewohner trägt eigene Reue, Rivalitäten und Hoffnungen mit sich. Entscheide, ob du Menschen zusammenbringst oder ihre Unabhängigkeit förderst, während sich die Geschichte verzweigt.

Crafting wird einen großen Teil des Spiels ausmachen, auch im Rahmen des Gerichte-Kochens. Entdecke und kreiere über 200 Rezepte und fertige Möbel an, um die Räume im Dorf nach deinen Vorstellungen zu gestalten. Dazu gibt es skillbasierte Minispiele wie Angeln und Putzen.

Für Fans von Titeln wie Stardew Valley oder Fields of Mistria bietet Delphinium einen neuen, narrativen Ansatz: Hier geht’s weniger um endlose Ernte als um emotionale Heilung und Gemeinschaftsaufbau. Mit über 200 Rezepten und personalisierbaren Möbeln plus verzweigten Storypfaden sowie der 2,D-Pixel-Optik, die viele an Octopath Traveler und andere HD2D-Spiele erinnert, könnte es 2027 zu einem Geheimtipp auf dem PC und Xbox werden.

Der erste Trailer:

