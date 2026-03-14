Noch fließt das Geld: Das verrückte Stupid Never Dies von Capcom-Veteran Kobayashi ist zurück

Es deutet sich schon seit Monaten an und es gab auch schon erste Opfer: Die chinesischen Großinvestoren von NetEase und Tencent drehen einen Geldhahn nach dem anderen zu. Dem bisher prominentesten Beispiel Ouka Studios (Visions of Mana) schloss sich zuletzt mit einem Paukenschlag auch Yakuza-Schöpfer Toshihiro Nagoshi mit seinem NetEase-finanzierten Gang of Dragon an.

Zwischenzeitlich musste man schon annehmen, Hiroyuki Kobayashi sei ebenfalls der langsam platzenden „China-Blase“ zum Opfer gefallen. Bei The Game Awards stellte GPTRACK50 sein Debütspiel aber endlich vor und dass es jetzt einen neuen Trailer zu Stupid Never Dies gibt, darf wohl als gutes Zeichen gewertet werden.

Auf den ersten Blick könnte Stupid Never Dies auch ein neues, gemeinsames Projekt von Suda51 und Swery65 sein. Doch die sind diesmal nicht beteiligt. Stattdessen: Cheerleader, Zombies, Echsenmenschen und wilde Action.

„In diesem monströsen Dungeon spielst du Davy, ein schüchterner Zombie, der tief unten in der Monstergesellschaft steht. Bekämpfe Feinde, erhöhe dein Level und sammle seltsame Gegenstände, um stärker zu werden, und erwecke das gefrorene Menschenmädchen Julia wieder zum Leben“, führt die Steam-Seite ein.

Und weiter: „Klaue Fähigkeiten deiner Feinde, verpasse deinem untoten Körper bizarre Upgrades und stürze dich in innovative, rasante Kämpfe.“ Stupid Never Dies soll 2026 für PCs und PS5 erscheinen und ist ausdrücklich ein Einzelspielererlebnis.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: NetEase, GPTRACK50