Resident Evil Requiem: Director bedankt sich und stellt spannende neue Inhalte in Aussicht

Die ersten Korken haben bei Capcom bereits geknallt. Mit Resident Evil Requiem erzielte man regelrechte Rekordzahlen – stolze fünf Millionen Einheiten setzte die japanische Schmiede bereits in den ersten Tagen nach Veröffentlichung ab. Auch hierzulande macht der Titel eine tolle Figur und legt den stärksten Launch seit vier Monaten hin.

Zur Feier meldete sich nun Director Koshi Nakanishi in einer Videobotschaft zu Wort. Diese nutzt er zunächst, um sich für die Unterstützung der Fans zu bedanken und weitere Updates anzusprechen, die zeitnah folgen sollen.

So dürft ihr etwa mit einem Fotomodus rechnen und auch „ein Minispiel“ soll hinzugefügt werden. Eine neue Ausgabe von „The Mercenaries“ vielleicht? Das lässt sich nur spekulieren, Details lässt Nakanishi nämlich vorerst aus.

Das war es aber noch nicht. Nakanishi holt zum „one more thing“ aus und bestätigt die Arbeiten an einer Story-Erweiterung, mit der man „tiefer in die Welt von Requiem eintauchen“ möchte. Auch hier bittet Nakanishi allerdings um Geduld, einen Veröffentlichungszeitraum, geschweige denn konkretes Datum, nennt er nicht.

Was wünscht ihr euch für die Erweiterung? Mehr von den beiden ProtagonistInnen? Ein Abenteuer an der Seite von Alyssa Ashcroft? Schreibt es in die Kommentare.

Koshi Nakanishis Videobotschaft

via Eurogamer, Bildmaterial: Resident Evil Requiem, Capcom