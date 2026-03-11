Neuer Dungeon-Crawler will mit offenkundiger „Shin Megami Tensei“-Inspiration punkten

Beim The MIX Spring Showcase 2026 hat Indie-Studio Unison Games einen neuen Trailer zu Descent of Lunaris veröffentlicht. Außerdem steht jetzt eine spielbare Demo zu dem Dungeon-Crawler mit Sci-Fi-Elementen bereit, der sich von klassischen RPGs wie Wizardry und Shin Megami Tensei inspiriert sieht. Die heutige Pressemeldung haut dann auch noch „Persona“ als Inspiration hinterher. Beim Monsterdesign macht man schon mal keine Abstriche.

Noch in diesem Jahr soll Descent of Lunaris erscheinen. Ihr erlebt dabei eine düstere Handlung, die von atmosphärischer Erkundung in der Egoperspektive und einem hybriden Kampfsystem spielerisch angetrieben wird. Die Anfänge des Spiels erlebt ihr in der Demo, welche den Prolog und das erste Level bietet.

Die Geschichte spielt im Jahr 2070, als eine Bergbauoperation auf dem Mond ein seltsames Signal tief unter der Oberfläche entdeckt. Ein internationales Einsatzteam wird entsandt, um den Ursprung des Signals zu erforschen und Wahrheiten zu enthüllen, welche die Geschichte der Menschheit für immer verändern sollen.

Ihr erkundet gitterbasierte Ebenen, die mit zunehmender Tiefe immer surrealer werden. Was anfangs wie eine industrielle Umgebung aussieht, wird immer deutlicher von einer unbekannten Kraft verzerrt. Das Kampfsystem kombiniert klassische, rundenbasierte JRPG-Mechaniken mit taktischen Gefechten.

Charaktere lassen sich vielseitig anpassen. Fähigkeiten können verbessert, kombiniert oder durch Subklassen verändert werden, um neue Rollen zu erschaffen. Der neue Trailer liefert weitere Einblicke, nach wie vor ist Descent of Lunaris nur für PC-Steam geplant.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Descent of Luncaris, Unison Games