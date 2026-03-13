Jak and Dexter trifft auf Pilotwings: Lou’s Lagoon erscheint 2026 für weitere Plattformen

Man kann sich nur an die Dinge erinnern, die man auch erlebt hat. Während uns die Flugeinlagen von Lou’s Lagoon bei einer kleinen Anspielsession im Rahmen der Gamescom 2024 an Pilotwings erinnert haben, sieht GameRant in dem gemütlichen Inselabenteuer Jak and Dexter.

Woran ihr euch erinnert fühlt, könnt ihr 2026 selbst herausfinden. Lou’s Lagoon erscheint dann neben den bereits angekündigten Versionen für Switch und PC-Steam auch für Xbox Series und PlayStation 5. Das feiert man mit einem neuen Trailer.

In Lou’s Lagoon übernehmt ihr den Wasserflugzeug-Lieferservice eures spurlos verschwundenen Onkels Lou. Und mit dem Super-Gadget Swirler 2000 sammelt Ressourcen, um Waren herzustellen, die ihr dann mit dem Wasserflugzeug ausliefert.

Das Flugzeug dient dabei nicht nur als Transportmittel, sondern auch als zentraler Bestandteil des wachsenden Geschäfts. Es lässt sich im Spielverlauf aufrüsten und an den eigenen Stil anpassen. Neben der Lieferarbeit erwarten euch auch optionale Herausforderungen wie Rennen und Ringparcours, die eure Flugkünste auf die Probe stellen.

Mit der Kombination aus entspannter Erkundung, Crafting, Transport-Management und einer Prise Abenteuer möchte Lou’s Lagoon nicht nur zum Erkunden, sondern auch zum Abschalten einladen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Lou’s Lagoon, Megabit, rokaplay, Tiny Roar