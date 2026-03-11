Gescheiterter GBA-Klassiker von 2005 erlebt Neuauflage – für PC, Konsole und auf GBA-Modul

WayForward hat bekannt gegeben, dass Sigma Star Saga DX am 7. April digital für Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC-Steam erscheint. Das von Bandai Namco Entertainment America lizenzierte Spiel ist eine überarbeitete Neuauflage des 2005 veröffentlichten Shoot’em-up-RPG-Hybriden.

Das Original ist 2005 in Amerika und 2006 in Europa für Game Boy Advance erschienen – da war der erfolgreiche Nintendo DS bereits erhältlich. Nicht die besten Voraussetzungen für einen experimentellen Genre-Mashup. Ein Kassenschlager war Sigma Star Saga wahrlich nicht. Doch 20 Jahre und viel Fan-Feedback später soll es nun klappen.

Wer das Spiel ganz wie früher genießen will, kann das sogar mit einem GBA-Modul tun. Die Vorbestellphase dazu (wir berichteten) bei Limited Run Games ist allerdings geschlossen. Das GBA-Modul ist laut Produktseite jetzt in der Produktion. Eine physische Version für Switch und PS5, dann ebenfalls über Limited Run Games, soll später folgen.

Die Neuauflage basiert auf der Carbon Engine von Limited Run Games und wird von Mighty Rabbit Studios portiert. Während man dem Original wie immer treu ergeben ist, gibt es zahlreiche Verbesserungen und Neuerungen, darunter eine optimierte Karte, eine reduzierte Rate an Zufallskämpfen, ein überarbeitetes Erfahrungspunkte-System, veränderte Hitboxen, ein angepasstes Auto-Feuer sowie zusätzliche Speicherpunkte und Bugfixes. Zudem wurde das Skript verbessert und weitere Quality-of-Life-Optimierungen integriert.

Sigma Star Saga DX bietet top-down RPG-Erkundung mit actionreichen Side-Scrolling-Weltraumkämpfen. SpielerInnen übernehmen die Rolle von Ian Recker, einem Elite-Piloten der Erde, der als Doppelagent in das feindliche Krill-Imperium eindringt. Auf seiner Mission erkundet er verschiedene Planeten, interagiert mit NPCs und nutzt über 70 verschiedene Waffen-Daten, die mehr als 20.000 mögliche Kombinationen für sein Raumschiff ermöglichen.

