Bei Kickstarter ging’s los: Monster-Collector-RPG mit Italien-Inspiration erscheint im Mai

Fast 3.000 Unterstützende halfen einst mit 160.000 Euro, um die Kickstarter-Kampagne erfolgreich zu gestalten. Als vor etwa einem Jahr auch noch der erfahrene Publisher Team17 einsprang, konnte es eigentlich nur noch besser werden.

Das Ergebnis sehen wir bald. Team17 und Beehive Studios haben nämlich jetzt bekannt gegeben, dass LumenTale: Memories of Trey am 26. Mai 2026 für Steam und Nintendo Switch erscheint. Von den Umsetzungen für PlayStation und Xbox, die einst im Rahmen der Kickstarter-Kampagne noch geplant waren, ist zumindest in der heutigen Pressemeldung keine Rede.

LumenTale verspricht, rundenbasierte Kämpfe mit emotionalem Storytelling zu kombinieren und lädt dazu ein, über 140 einzigartige Animon zu sammeln, zu tauschen oder im Kampf zu fangen. Dabei erkundet ihr die Italienisch-inspirierte Welt von Talea und begleitet Trey auf einer Reise, um die Geheimnisse seiner verlorenen Erinnerungen zu lüften.

Die Handlung spielt in einer Zeit, in der Talea nach dem Tod seines Kaisers ohne Thronfolger in einen erbitterten Bürgerkrieg zwischen dem Norden Logos und dem Süden Mythos gestürzt wurde. Inmitten dieser düsteren Epoche erhob sich ein Teil des kaiserlichen Militärs, um die Bevölkerung zu beschützen – die sogenannten Lumen. Sie sorgen seither für Frieden in ihren jeweiligen Provinzen und stehen sowohl den Menschen als auch den mystischen Animon bei, die aus einer geheimnisvollen Energie namens Anivis bestehen.

Diese Kreaturen haben die Fähigkeit, Emotionen zu beeinflussen und tiefe Bindungen mit Menschen einzugehen. Neben dem Fangen und Kämpfen stehen auch Kochen, Crafting und Tauschen im Mittelpunkt des Abenteuers.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: LumenTale: Memories of Trey, Team17, Beehive Studios