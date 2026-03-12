„Shovelware ist eine Plage“ – Trophäen-Forum zieht Konsequenzen und ändert die Regeln

Für viele PlayStation-Fans gehört das Sammeln von Trophäen zum festen Bestandteil ihres Gaming-Alltags. Besonders begehrt ist natürlich die Platin-Trophäe. Wer seine Erfolge vergleichen möchte, nutzt häufig Seiten wie PSNProfiles, eines der größten Community-Portale für Trophy-Hunter.

Doch genau dort steht nun eine große Änderung bevor. Künftig sollen sogenannte Shovelware-Spiele nicht mehr für die Ranglisten zählen. Das kündigte Seitenbetreiber Sly Ripper im offiziellen Forum an: „Shovelware wird in den Hintergrund treten, sie wird nicht für die Rangliste berücksichtigt.“

Zwar bleiben solche Spiele weiterhin im Profil sichtbar, doch sie sollen keine Rolle mehr für Leaderboards oder andere Community-Funktionen spielen.

Was genau ist Shovelware?

Als Shovelware werden Spiele bezeichnet, die mit minimalem Aufwand produziert werden und meist nur ein Ziel verfolgen: möglichst schnell viele Trophäen freizuschalten. Oft lassen sich diese Titel innerhalb weniger Minuten komplett abschließen.

Ein bekanntes Beispiel ist The Jumping Taco: Turbo. Das Spiel bietet 21 Trophäen inklusive Platin – und diese lassen sich angeblich in wenigen Minuten freischalten, teilweise nur durch das Drücken oder Gedrückthalten einer einzigen Taste. Hierzu gibt es auch ein Video.

Sly Ripper formulierte seine Haltung im Forum deutlich: „Shovelware wird auch weniger Funktionen haben, keine Ranglisten/Clubs/Foren, es ist eine Verschwendung von Ressourcen. Shovelware ist eine Plage.“

Auch in der Community stößt die Änderung bislang auf viel Zustimmung. Viele SpielerInnen sehen darin einen wichtigen Schritt, damit Ranglisten wieder stärker die Leistungen in echten Spielen widerspiegeln – und nicht nur die Anzahl schnell verdienter Trophäen. Erst vor ein paar Wochen regierte Sony, und unzählige solcher Titel flogen aus dem PlayStation Store. Was ist eure Meinung zu solchen Games?

via The Gamer, Bildmaterial: Sony PlayStation