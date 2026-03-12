„Shovelware ist eine Plage“ – Trophäen-Forum zieht Konsequenzen und ändert die Regeln

Für viele PlayStation-Fans gehört das Sammeln von Trophäen zum festen Bestandteil ihres Gaming-Alltags. Besonders begehrt ist natürlich die Platin-Trophäe. Wer seine Erfolge vergleichen möchte, nutzt häufig Seiten wie PSNProfiles, eines der größten Community-Portale für Trophy-Hunter.
Doch genau dort steht nun eine große Änderung bevor. Künftig sollen sogenannte Shovelware-Spiele nicht mehr für die Ranglisten zählen. Das kündigte Seitenbetreiber Sly Ripper im offiziellen Forum an: „Shovelware wird in den Hintergrund treten, sie wird nicht für die Rangliste berücksichtigt.“
Zwar bleiben solche Spiele weiterhin im Profil sichtbar, doch sie sollen keine Rolle mehr für Leaderboards oder andere Community-Funktionen spielen.
Was genau ist Shovelware?
Als Shovelware werden Spiele bezeichnet, die mit minimalem Aufwand produziert werden und meist nur ein Ziel verfolgen: möglichst schnell viele Trophäen freizuschalten. Oft lassen sich diese Titel innerhalb weniger Minuten komplett abschließen.
Ein bekanntes Beispiel ist The Jumping Taco: Turbo. Das Spiel bietet 21 Trophäen inklusive Platin – und diese lassen sich angeblich in wenigen Minuten freischalten, teilweise nur durch das Drücken oder Gedrückthalten einer einzigen Taste. Hierzu gibt es auch ein Video.
Sly Ripper formulierte seine Haltung im Forum deutlich: „Shovelware wird auch weniger Funktionen haben, keine Ranglisten/Clubs/Foren, es ist eine Verschwendung von Ressourcen. Shovelware ist eine Plage.“
Auch in der Community stößt die Änderung bislang auf viel Zustimmung. Viele SpielerInnen sehen darin einen wichtigen Schritt, damit Ranglisten wieder stärker die Leistungen in echten Spielen widerspiegeln – und nicht nur die Anzahl schnell verdienter Trophäen. Erst vor ein paar Wochen regierte Sony, und unzählige solcher Titel flogen aus dem PlayStation Store. Was ist eure Meinung zu solchen Games?
via The Gamer, Bildmaterial: Sony PlayStation
8 Kommentare
Ich bin leidenschaftlicher Trophäensammler seit 2011 und habe so ziemlich alles auf 100% (außer FF14, wenn die mal mit den Updates auf der PS5 aufhören würden ). Auch ich hatte ein paar der Shovelspiele damals ausprobiert und es gab auch schon mal einen Kick 2-3 Platins an einem Tag zu holen. Hat sich das am Ende belohnend angefühlt? Auf keinen Fall und ich bin froh, dass ich davon auch wieder schnell wegkam, damit mein Account "Clean" bleibt. Nur diese kleinen Puzzlespiele, die spiele ich ab und zu. Finde das Trophäensystem, holt nochmal extrasachen für mich raus als Spieler, wo ich weiß, dass hätte ich sonst nie gemacht oder rausgefunden. Aber leider gibt es auch Trophäen wo man sich wirklich fragt warum mache ich den Scheiß überhaupt. Finde zum Beispiel die Diablo 2 erreiche Level 99 im Hardcore Modus extrem. Der Entwickler der auf die Idee kam, hat definitiv seinen Platz in der Hölle verdient. Das ist nicht der Sinn dieses Systems gewesen damals. Das ist so eine Trophäe als Beispiel, wo ich mich auch dann weiger solche Spiele zu spielen, wenn Entwickler sowas einbauen. Aber jeder wie er mag. Finde es gut, dass das rausgenommen wird
Ich finde Erfolge sind ne gute Sache, wenn sie auch gut entworfen sind und man merkt auf einen Blick, da hat man sich wirklich Mühe gegeben und sich überlegt für das Spiel Dinge zu Erfolgen zu machen ,die Sinnvoll sind, die auch herausfordernd sein können und die dazu motivieren auch alle Dinge, die das Spiel zu Bieten hat irgendwo, auch anzugehen. Das Einzige was es echt nicht braucht, das sind in RPGs so banale dumme Erfolge wie Spiele X in Schwierigkeitsgrad 1,2,3,4 durch, da diese sich meist ohnehin entweder ercheaten lassen am Ende, oder stacken und man sowieso nur den härtesten Schwierigkeitsgrad im Bestfall machen muss. Schlimm ist wenn man gezwungen wird wegen so nem Müll das Spiel unnötig 3mal oder so durchzocken zu müssen, sowas nervt einfach nur abgrundtief.
Shovelware braucht die Welt nicht und existiert bloß, damit Leute ihre komische Sucht nach schnellen Erfolgen und steigenden Zahlen befriedigen können. Sie sind absolut kontraproduktiv und sollten nicht existieren dürfen, genauso wie es kontraproduktiv ist und nicht existieren dürfte, das Erfolge des ein und des Selben Spiels, nur weil es unterschiedliche Versionen sind, doppelt zählen.
Würde all das gefixt werden, hätten viele Leute mit einem Schlag hunderte bis tausende Erfolge weniger und Leaderboards würden dadurch endlich mal bereinigt werden.
Noch nie ein Spiel komplettiert und dich z.B. darüber hinaus noch mit Dingen beschäftigt, mit denen du noch mehr aus dem jeweiligen Titel heraus holen konntest?
Zur Einordnung:
Ich komme ebenfalls aus einer Zeit, in der es keine Trophäen gab, aber ich halte sie nicht für etwas, dass es niemals hätte geben müssen.
Doch, ich hole gerne mehr aus geliebten Titeln heraus, hab' mir mitunter sogar schon meine ganz eigenen Challenge-Runs gebastelt - für die es jedoch in der Regel bis heute keine Trophäen gibt.
Hab' schon mehrmals angeprangert, dass ich den Eindruck habe, dass Trophäen/Achievements mittlerweile häufig vom eigentlichen Spielverlauf weitgehend entkoppelt sind. Da gibt es beispielsweise für das Durchspielen nur eine Silbertrophäe und für das Erledigen irgendwelcher optionaler Aufgaben eine Goldtrophäe. Diese Art von Schwerpunktverschiebung wertet meines Erachtens kaum ein Spielerlebnis auf.
Also legst du dir quasi selbst "Trophäen" zurecht, was ja dem nahe kommt, das reguläre Erfolge ebenfalls tun, nicht wahr?
Dass es zu früheren Zeiten keine Trophäen gab, stimmt aber am Ende ja auch nicht so wirklich. Einige Spiele haben schon lange vor Einführung der Achievements Fortschritte und Meilensteine in statistischer Form intern festgehalten.
Das prominenteste Beispiel hier wäre Zelda, würde ich sagen. Man musste zwar nicht alles vervollständigen, aber das Komplettieren wird für viele wohl dennoch ein wesentlicher Motivator gewesen sein.
Oder das Füllen des Inventars eines beliebigen Rollenspiels mit allem, was es zu finden gab - hier vornehmlich Final Fantasy und, sogar damals schon mit entsprechenden Statistiken ausgestattet, natürlich die Tales of-Reihe.
Sicherlich ploppte seinerzeit noch keine Meldung auf, aber insgeheim wird man sich über erreichte Meilensteine dennoch gefreut haben.