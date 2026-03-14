Altersfreigaben für Videospiele mit Lootboxen und Gacha in Europa werden erhöht

In Europa werden erneut die Altersfreigaben für Videospiele verschärft. Die paneuropäische Organisation PEGI, die in großen Teilen Europas die Alterskennzeichnungen vergibt, wird im Juni dieses Jahres die wohl bedeutendste Aktualisierung ihrer Geschichte einführen. Teilweise zieht sie damit mit den Änderungen der USK gleich, in anderen Bereichen sind die neuen Regelungen sogar strikter.
Konkret gibt es vier neue Bewertungskategorien, die sich mit problematischen Spieldesigns, unkontrollierter Online-Kommunikation und – besonders wichtig – bezahlten Inhalten wie Lootboxen und Gacha-Systemen beschäftigen.
Das Resultat: Ein Spiel wie EA Sports FC, das bislang in der Regel eine PEGI-3-Freigabe mit dem Zusatz „In-Game-Käufe“ erhielt, wird in Zukunft wahrscheinlich auf PEGI 16 hochgestuft werden. Die „Ultimate Team“-Kartenpacks sind auch international umstritten, mehrere Länder haben sie bereits stark eingeschränkt oder gleich ganz verboten – in großen Teilen Asien müssen die Wahrscheinlichkeiten von Lootboxen und Gacha-Systemen offen gelegt werden, wozu EA nicht bereit ist.
PEGI-Generaldirektor Dirk Bosmans erklärte die Änderungen in dieser Woche und betonte, dass diese Themen schon seit einiger Zeit auf der Agenda standen. Man habe sich dabei auch an der deutschen USK orientiert, die ähnliche Maßnahmen bereits vor einigen Jahren eingeführt hatte.
Die neuen Kriterien im Detail
Kriterium 1: In-Game-Käufe: Spiele mit zeitlich oder mengenmäßig limitierten, kostenpflichtigen Systemen – etwa Battle Passes, deren Belohnungen nach einer Zeit verschwinden und so Druck auf die Spieler ausüben, regelmäßig zurückzukehren – werden künftig PEGI 12 erhalten. Wenn Käufe an NFTs gebunden sind, die zum Spielen erforderlich sind, wie es beispielsweise in Ethermon ist, wird das Spiel automatisch PEGI 18.
Ein Spiel kann diese Altersfreigabe jedoch auf PEGI 7 senken, wenn es Spielinterne Optionen gibt, um Käufe standardmäßig zu deaktivieren. Hier hofft Bosmans auf die Kooperation der Entwickler und Publisher.
Kostenpflichtige Zufallsobjekte
Das betrifft Lootboxen, Gacha-Systeme oder zufällige Sammelkartenpacks. Spiele, die solche Systeme enthalten, werden künftig PEGI 16 erhalten. Bei „Social Casino Games“ – also Spielen mit Glücksspiel-ähnlichem Charakter im Fokus – steigt die Bewertung auf PEGI 18. Auch hier können Abstufungen möglich sein, wenn diese Systeme deaktivierbar sind.
Kriterium 3: „Play by appointment“ – Rückkehrzwang: Diese Kategorie betrifft spielsüchtig machende Designs, die Druck auf die SpielerInnen ausüben, täglich oder regelmäßig zu spielen – etwa Tagesquests oder Belohnungsserien. PEGI möchte Eltern so darüber informieren, wann ein Spiel bewusst Rückkehrmechaniken nutzt, um Bindung zu erzeugen.
Ein Beispiel: Spiele wie Animal Crossing sollen zwar nicht hochgestuft werden, würden aber künftig einen entsprechenden Hinweis tragen. In Deutschland ist dieses Kriterium von der USK bereits umgesetzt – Animal Crossing wurde hierzulande auf „USK 6“ hochgestuft und wird mit „Druck zum Vielspielen“ gekennzeichnet.
Wenn ein Spiel die SpielerInnen aktiv bestraft wird, weil sie nicht regelmäßig zurückkehren – etwa durch den Verlust von Fortschritt oder Belohnungen –, wird es mit PEGI 12 bewertet.
Online-Kommunikation
Diese Kategorie betrifft Spiele mit unkontrollierter oder unmoderierter Kommunikation. Hat ein Spiel keinerlei Möglichkeiten, Text-, Sprach- oder Videochat einzuschränken, erhält es automatisch PEGI 18. Hier experimentieren erste Spiele bereits mit dem Einsatz von KI und Mustererkennung. Bosmans erläutert, dass diese Spiele in Europa bisher kaum auf den Markt kommen – in Großbritannien etwa wären sie durch den Online Safety Act sogar illegal.
In Kraft ab Juni 2026
Die neuen Kriterien treten im Juni in Kraft. Ab dann müssen Spieleentwickler ihre neuen Projekte nach diesen neuen Vorgaben einreichen. Erste Veröffentlichungen unter dem neuen System werden voraussichtlich im Sommer, also rund um die Gamescom, zu sehen sein.
Bosmans rechnet mit deutlicher Kritik aus der Industrie, denn die Veränderung könnte viele Publisher bares Geld kosten. „Aber wir glauben, das ist ein notwendiger Schritt“, sagte er. „Es zeigt, dass die Spielebranche in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen – bevor Gesetzgeber zu noch drastischeren Maßnahmen greifen.“
via Eurogamer, USK, Consolewars, Bildmaterial „Lootboxen“: Free-Photos auf Pixabay
8 Kommentare
Wer wohl da als erstes unfair schreit?
Trotzdem muss man auf solche Regulierungen schauen das sie nicht missbraucht werden, von Menschen die keine Ahnung haben aber "Handlungsbedarf" sehen und dann auch andere Dinge damit angestellt werden.
Wenn damit das gleichnamige Gameboy-Spiel gemeint ist, glaube ich nicht, dass das von diesen Änderungen betroffen wäre, denn zumindest hier in den News ist explizit von "kostenpflichtigen Zufallsobjekten" die Rede. Damals hat man sich solche Packs, auch bei Yu-Gi-Oh, halt in Game erspielt, aber es gab noch keine In-App-Käufe.
Schön das ist schonmal der erste Schritt Glückspiel einzudämmen. Es ist zwar noch weit weg davon richtig effektiv zu sein aber wir reden hier von der EU sowas dauert ja ewig. Am besten wäre es natürlich wenn man Gacha und Lootboxen komplett verbietet da Glückspielmist nichts in Videospielen zu suchen hat. Aber bis dahin sind es leider noch ein Menge schritte und zum Übergang würde mir erstmal reichen Gacha und Lootboxen als Glückspiel einzustufen und somit ausnahmslos ab 18 mit am besten Werbeverbot. Bleibt also zu hoffen das dies hier nur der erste Schritt ist und das die Lobby von EA und Co, nicht zu viel beeinflussen können.
ist ja schon gut aber mal ganz ehrlich die wird doch eh nsich niemand dran halten in meiner nachberschaft zocken 12 jährige leider schooters weil sie das von den eltern dürfen das problem sind oft die eltern die da kein auge für haben also da bringt diese alterfreigaben auch nix wirklich was einfach traurig ist
Finde ich nicht. Genau das wurde lange gefordert, um mehr Kinder- und Jugendschutz bei Videospielen zu bewirken. Wurde bei uns im Forum auch schon breit diskutiert, dass die Gacha- und Glücksspielmechaniken vor allem durch den nahezu allgegenwärtigen Einsatz von Echtgeld eine große Gefahr birgt. Aber auch abseits davon entstehen durch die implementierten Mechaniken und provozierte FoMo teilweise zwanghaftes Verhalten, das sich keiner für sein Kind wünscht.
Und regulieren klingt erstmal hart und durchgreifend, aber im Endeffekt sind es nur ein deutlicher und ein weniger deutlicher Hinweis auf der Verpackung: Eine neue Altersfreigabe und eventuell Zusatzhinweise wie „Druck zum Vielspielen“. Die Hinweis verhindern auch weiterhin keine bewusste Entscheidung hin zu Lootboxen bzw. ein Desinteresse am Thema. Wenn man will, kann man das ganze also einfach ignorieren und weiterhin dem Kind unbedarft alles kaufen, was es sich wünscht. Da gibt es keinen Zwang zu irgendeiner Handlung.
Im Gegenzug hilft es hoffentlich einigen Eltern, unbewusst schlechte Kaufentscheidungen zu vermeiden und ihrem Kind das zu geben, was sie auch selbst vertreten können. Einfach alles unreguliert auf den Markt zu werfen und den Zeigefinger gegen die Eltern zu erheben, die sich mit der Thematik nicht auskennen oder schlicht überfordert sind, finde ich grundsätzlich falsch. Es gibt sicher noch weitere Schritte, die unternommen werden können, aber zumindest wird jetzt etwas in die richtige Richtung bewegt.
Noch schöner wäre ein Schritt gewesen, den ich mir seit Ewigkeiten wünsche: Echtgeld-Transaktionen innerhalb von Spielen komplett zu verbieten. Und ja, das nimmt manchem Anbieter das Geschäftsmodell und ja, das befürworte ich komplett.
Also von meiner Seite: Hat lange gedauert, aber es kommt endlich was in die Gänge. Gerne mehr davon. Jetzt hoffe ich aber auch, das Verstöße streng geahndet werden. Sonst wäre auch diese Regelung nur ein Papiertiger.