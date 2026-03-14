Altersfreigaben für Videospiele mit Lootboxen und Gacha in Europa werden erhöht

In Europa werden erneut die Altersfreigaben für Videospiele verschärft. Die paneuropäische Organisation PEGI, die in großen Teilen Europas die Alterskennzeichnungen vergibt, wird im Juni dieses Jahres die wohl bedeutendste Aktualisierung ihrer Geschichte einführen. Teilweise zieht sie damit mit den Änderungen der USK gleich, in anderen Bereichen sind die neuen Regelungen sogar strikter.

Konkret gibt es vier neue Bewertungskategorien, die sich mit problematischen Spieldesigns, unkontrollierter Online-Kommunikation und – besonders wichtig – bezahlten Inhalten wie Lootboxen und Gacha-Systemen beschäftigen.

Das Resultat: Ein Spiel wie EA Sports FC, das bislang in der Regel eine PEGI-3-Freigabe mit dem Zusatz „In-Game-Käufe“ erhielt, wird in Zukunft wahrscheinlich auf PEGI 16 hochgestuft werden. Die „Ultimate Team“-Kartenpacks sind auch international umstritten, mehrere Länder haben sie bereits stark eingeschränkt oder gleich ganz verboten – in großen Teilen Asien müssen die Wahrscheinlichkeiten von Lootboxen und Gacha-Systemen offen gelegt werden, wozu EA nicht bereit ist.

PEGI-Generaldirektor Dirk Bosmans erklärte die Änderungen in dieser Woche und betonte, dass diese Themen schon seit einiger Zeit auf der Agenda standen. Man habe sich dabei auch an der deutschen USK orientiert, die ähnliche Maßnahmen bereits vor einigen Jahren eingeführt hatte.

Die neuen Kriterien im Detail

Kriterium 1: In-Game-Käufe: Spiele mit zeitlich oder mengenmäßig limitierten, kostenpflichtigen Systemen – etwa Battle Passes, deren Belohnungen nach einer Zeit verschwinden und so Druck auf die Spieler ausüben, regelmäßig zurückzukehren – werden künftig PEGI 12 erhalten. Wenn Käufe an NFTs gebunden sind, die zum Spielen erforderlich sind, wie es beispielsweise in Ethermon ist, wird das Spiel automatisch PEGI 18.

Ein Spiel kann diese Altersfreigabe jedoch auf PEGI 7 senken, wenn es Spielinterne Optionen gibt, um Käufe standardmäßig zu deaktivieren. Hier hofft Bosmans auf die Kooperation der Entwickler und Publisher.

Kostenpflichtige Zufallsobjekte

Das betrifft Lootboxen, Gacha-Systeme oder zufällige Sammelkartenpacks. Spiele, die solche Systeme enthalten, werden künftig PEGI 16 erhalten. Bei „Social Casino Games“ – also Spielen mit Glücksspiel-ähnlichem Charakter im Fokus – steigt die Bewertung auf PEGI 18. Auch hier können Abstufungen möglich sein, wenn diese Systeme deaktivierbar sind.

Kriterium 3: „Play by appointment“ – Rückkehrzwang: Diese Kategorie betrifft spielsüchtig machende Designs, die Druck auf die SpielerInnen ausüben, täglich oder regelmäßig zu spielen – etwa Tagesquests oder Belohnungsserien. PEGI möchte Eltern so darüber informieren, wann ein Spiel bewusst Rückkehrmechaniken nutzt, um Bindung zu erzeugen.

Ein Beispiel: Spiele wie Animal Crossing sollen zwar nicht hochgestuft werden, würden aber künftig einen entsprechenden Hinweis tragen. In Deutschland ist dieses Kriterium von der USK bereits umgesetzt – Animal Crossing wurde hierzulande auf „USK 6“ hochgestuft und wird mit „Druck zum Vielspielen“ gekennzeichnet.

Wenn ein Spiel die SpielerInnen aktiv bestraft wird, weil sie nicht regelmäßig zurückkehren – etwa durch den Verlust von Fortschritt oder Belohnungen –, wird es mit PEGI 12 bewertet.

Online-Kommunikation

Diese Kategorie betrifft Spiele mit unkontrollierter oder unmoderierter Kommunikation. Hat ein Spiel keinerlei Möglichkeiten, Text-, Sprach- oder Videochat einzuschränken, erhält es automatisch PEGI 18. Hier experimentieren erste Spiele bereits mit dem Einsatz von KI und Mustererkennung. Bosmans erläutert, dass diese Spiele in Europa bisher kaum auf den Markt kommen – in Großbritannien etwa wären sie durch den Online Safety Act sogar illegal.

In Kraft ab Juni 2026

Die neuen Kriterien treten im Juni in Kraft. Ab dann müssen Spieleentwickler ihre neuen Projekte nach diesen neuen Vorgaben einreichen. Erste Veröffentlichungen unter dem neuen System werden voraussichtlich im Sommer, also rund um die Gamescom, zu sehen sein.

Bosmans rechnet mit deutlicher Kritik aus der Industrie, denn die Veränderung könnte viele Publisher bares Geld kosten. „Aber wir glauben, das ist ein notwendiger Schritt“, sagte er. „Es zeigt, dass die Spielebranche in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen – bevor Gesetzgeber zu noch drastischeren Maßnahmen greifen.“

via Eurogamer, USK, Consolewars, Bildmaterial „Lootboxen“: Free-Photos auf Pixabay