Neuer Trailer zeigt euch die neuen „Bellabel Park“-Inhalte zu Super Mario Bros. Wonder

In etwa zwei Wochen wächst das Blumenkönigreich weiter – und auch hier reden die Blumen wieder. Nintendo hat einen sechsminütigen Übersichtstrailer zu Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel Park veröffentlicht.

Wie der Titel schon verrät, ist eine der großen Neuerungen des Spiels der neue Bereich, Bellabel Park. Das „frisch entdeckte“ Areal im Blumenkönigreich mit zwei großen Plazas bietet mehrere Multiplayer‑Attraktionen und Minispiele, die lokal und online, kooperativ und kompetitiv herausfodern.

Neu dazu kommen auch neue Bosskurse mit allen sieben Koopalingen, neue spielbare Charaktere wie Rosalina und Co‑Star Luma. Mit dem Bellabel‑Wasser können Blumen und Dekorationen im Park wachsen, dazu gibt es neue amiibo‑Funktionen und Power‑ups.

Für die „Switch 2 Edition“ gibt es bald eine Auflösung bis zu 4K im Docked‑Modus, flüssigere Bildrate und kürzere Ladezeiten. Neu dazu kommt auch eine GameShare‑Funktion – Freunde können damit lokal oder online mitspielen, auch wenn sie das Spiel selbst nicht besitzen.​

Ebenfalls neu sind drei neue amiibo-Figuren – Elefant-Mario* sowie Kapitän Toad & Plauderblume* und Poplin & Prinz Florian* erscheinen am selben Tag wie das Spiel, am 26. März. Tippe ein amiibo im Bellabel Park an, um das Blumenfeld und andere Dekorationen zu verändern, oder nutze es in einem Kurs, um ein Power-up zu erhalten.

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel Park erscheint am 26. März 2026. Das Spiel erscheint in einer physischen Version im Handel, bei Amazon* könnt ihr beispielsweise vorbestellen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Super Mario Bros. Wonder, Nintendo