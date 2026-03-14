Neue Life-Sim mit Farming, Crafting und Monsterchen lockt mit ganz neuer Perspektive

Es gibt Neuigkeiten zur gemütlichen Fantasy-Life-Simulation Animula Nook, denn ab dem 19. März können Fans des Spiels auf dem PC in die geschrumpfte Miniaturwelt eintauchen. Die Anmeldung für den Alpha-Test ist schon seit einer Weile möglich, jetzt haben Publisher Tencent Games und Entwickler LilliLandia Games auch den Start dazu verraten.

In Animula Nook werden Alltagsgegenstände zu fantastischen Landschaften. Kaffeetassen werden zu Türmen, Bücherregale zu Ebenen, Milchpackungen zu Häusern und Teetassen zu Cafés, während ihr als kleine Entdecker durch Pflanzenwälder, vergessene Brunnen und andere geheimnisvolle Orte streift.

Mit etwas Aufwand baut ihr Lebkuchen-Häuschen, sammelt ungewöhnliche Ressourcen wie Regentropfen, Wind, Sonnenschein oder sogar Düfte zum Crafting und baut in Blumentöpfen Feldfrüchte an. Freundet euch mit anderen humanoide Figuren und märchenhafte Kreaturen an, mit denen ihr über Geschenke und gemeinsame Erinnerungen Beziehungen aufbaut. Vielleicht ziehen sie am Ende sogar in eure Siedlung ein?

Mit Individualisierungsmöglichkeiten für Outfits, Möbel, Werkzeuge und Accessoires gestaltet ihr euer Reich frei nach eurem Geschmack, unterstützt von intuitiven Kreativ-Tools für Baupläne und modulare Objekte. Online könnt ihr eure Kreationen mit Freunden und Familie teilen, was das Spielgefühl zusätzlich auf Gemeinschaft und Kreativität ausrichtet.

Unten seht ihr einen neuen Trailer, der allerdings einmal mehr nur aufwendig animierte Konzepte zeigt und kein echtes Gameplay. Wir haben euch deshalb noch einen älteren Trailer unten angehangen, der etwa eine Minute echte Spielszenen zeigt.

Animula Nook ist neben PCs (via Steam und Epic Games Store) sowie Mac auch für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 geplant. Zu den Konsolenversionen gibt es noch keine Neuigkeiten. Auch ein Veröffentlichungsdatum steht bisher noch nicht fest.

Der neue Trailer:

Das Gameplay:

via Gematsu, Bildmaterial: Animula Nook, Tencent Games, LilliLandia Games